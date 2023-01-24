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Путин объявил благодарность ректору Московского Политеха Миклушевскому

Путин объявил благодарность ректору Московского Политеха Миклушевскому - РИА Новости, 24.01.2023

Путин объявил благодарность ректору Московского Политеха Миклушевскому

Президент России Владимир Путин объявил благодарность ректору Московского Политеха Владимиру Миклушевскому, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T17:00

2023-01-24T17:00

2023-01-24T17:00

владимир путин

владимир миклушевский

россия

общество

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность ректору Московского Политеха Владимиру Миклушевскому, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу ... объявить благодарность президента Российской Федерации: Миклушевскому Владимиру Владимировичу - ректору федерального государственного образовательного учреждения высшего образования "Московский Политехнический университет", - говорится в документе.

https://ria.ru/20221230/ganrada-1842571637.html

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владимир путин, владимир миклушевский, россия, общество