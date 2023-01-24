Рейтинг@Mail.ru
Путин объявил благодарность ректору Московского Политеха Миклушевскому - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230124/blagodarnost-1847140141.html
Путин объявил благодарность ректору Московского Политеха Миклушевскому
Путин объявил благодарность ректору Московского Политеха Миклушевскому - РИА Новости, 24.01.2023
Путин объявил благодарность ректору Московского Политеха Миклушевскому
Президент России Владимир Путин объявил благодарность ректору Московского Политеха Владимиру Миклушевскому, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T17:00
2023-01-24T17:00
владимир путин
владимир миклушевский
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150621/13/1506211373_0:0:2304:1296_1920x0_80_0_0_ca1a477a843df725b22e21d370a59410.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность ректору Московского Политеха Владимиру Миклушевскому, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу ... объявить благодарность президента Российской Федерации: Миклушевскому Владимиру Владимировичу - ректору федерального государственного образовательного учреждения высшего образования "Московский Политехнический университет", - говорится в документе.
https://ria.ru/20221230/ganrada-1842571637.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150621/13/1506211373_225:0:2304:1559_1920x0_80_0_0_923c2042bb21658159ad2b6b4927481e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, владимир миклушевский, россия, общество
Владимир Путин, Владимир Миклушевский, Россия, Общество
17:00 24.01.2023
 
Путин объявил благодарность ректору Московского Политеха Миклушевскому

Президент России Путин объявил благодарность ректору Московского Политеха Миклушевскому

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВладимир Миклушевский
Владимир Миклушевский - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Владимир Миклушевский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность ректору Московского Политеха Владимиру Миклушевскому, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу ... объявить благодарность президента Российской Федерации: Миклушевскому Владимиру Владимировичу - ректору федерального государственного образовательного учреждения высшего образования "Московский Политехнический университет", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 23:50
Путин наградил деятелей искусства за вклад в развитие культуры
 
Владимир ПутинВладимир МиклушевскийРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала