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Украинские спецслужбы устроили теракт в Бердянске - РИА Новости, 24.01.2023
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Украинские спецслужбы устроили теракт в Бердянске
Украинские спецслужбы устроили теракт в Бердянске - РИА Новости, 24.01.2023
Украинские спецслужбы устроили теракт в Бердянске
В Бердянске взорвался автомобиль, в котором находилась местная предпринимательница, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:53
2023-01-24T20:58
бердянск
происшествия
запорожская область
владимир рогов
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости. В Бердянске взорвался автомобиль, в котором находилась местная предпринимательница, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Около 16:00 на улице Руденко возле школы № 5 взорван автомобиль ВАЗ, принадлежащий местному предпринимателю Валентине Мамай, которая, по предварительной информации, находилась в момент взрыва в автомобиле", — написал он.Уточняется, что женщина осталась жива, но получила легкую контузию. Как отметил Рогов, украинские террористы не раз угрожали Мамай убийством за ее позицию в деле налаживания мирной жизни.Позже он рассказал РИА Новости, что взрыв был очень мощным.Это уже второй теракт в Бердянске с начала года — 13 января там подорвали автомобиль главы администрации Бердянского района Алексея Кичигина. Чиновник не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на днище машины.
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бердянск, происшествия, запорожская область, владимир рогов, россия
Бердянск, Происшествия, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия
16:53 24.01.2023 (обновлено: 20:58 24.01.2023)
 
Украинские спецслужбы устроили теракт в Бердянске

Член совета ВГА Рогов: в Бердянске взорвался автомобиль местной предпринимательницы

© фото очевидцаВзорвавшийся в Бердянске автомобиль
Взорвавшийся в Бердянске автомобиль
© фото очевидца
Взорвавшийся в Бердянске автомобиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости. В Бердянске взорвался автомобиль, в котором находилась местная предпринимательница, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Около 16:00 на улице Руденко возле школы № 5 взорван автомобиль ВАЗ, принадлежащий местному предпринимателю Валентине Мамай, которая, по предварительной информации, находилась в момент взрыва в автомобиле", — написал он.
Уточняется, что женщина осталась жива, но получила легкую контузию. Как отметил Рогов, украинские террористы не раз угрожали Мамай убийством за ее позицию в деле налаживания мирной жизни.
Позже он рассказал РИА Новости, что взрыв был очень мощным.

"По предварительной информации, случившееся является терактом, за которым стоят украинские спецслужбы", — сказал собеседник агентства, добавив, что информация о пострадавших уточняется.

Это уже второй теракт в Бердянске с начала года — 13 января там подорвали автомобиль главы администрации Бердянского района Алексея Кичигина. Чиновник не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на днище машины.
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