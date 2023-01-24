https://ria.ru/20230124/berdyansk-1847137570.html

Украинские спецслужбы устроили теракт в Бердянске

Украинские спецслужбы устроили теракт в Бердянске - РИА Новости, 24.01.2023

Украинские спецслужбы устроили теракт в Бердянске

В Бердянске взорвался автомобиль, в котором находилась местная предпринимательница, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T16:53

2023-01-24T16:53

2023-01-24T20:58

бердянск

происшествия

запорожская область

владимир рогов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847140310_105:0:1352:701_1920x0_80_0_0_ccca2ec5147dcbebebdaa6efc7bb02ce.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости. В Бердянске взорвался автомобиль, в котором находилась местная предпринимательница, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Около 16:00 на улице Руденко возле школы № 5 взорван автомобиль ВАЗ, принадлежащий местному предпринимателю Валентине Мамай, которая, по предварительной информации, находилась в момент взрыва в автомобиле", — написал он.Уточняется, что женщина осталась жива, но получила легкую контузию. Как отметил Рогов, украинские террористы не раз угрожали Мамай убийством за ее позицию в деле налаживания мирной жизни.Позже он рассказал РИА Новости, что взрыв был очень мощным.Это уже второй теракт в Бердянске с начала года — 13 января там подорвали автомобиль главы администрации Бердянского района Алексея Кичигина. Чиновник не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на днище машины.

https://ria.ru/20230120/energodar-1846142497.html

бердянск

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

бердянск, происшествия, запорожская область, владимир рогов, россия