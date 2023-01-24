18:26 24.01.2023 (обновлено: 18:39 24.01.2023)
Байден призвал к решительным действиям в ответ на случаи массовой стрельбы
Байден: США столкнулись с бедствием вооруженного насилия, требующим решительных действий
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США столкнулись с бедствием вооруженного насилия, которое требует от властей более решительных действий, заявил президент США Джо Байден на фоне серии случаев массовой стрельбы в штате Калифорния.
"Хотя мы до сих пор ждем дальнейших деталей этих случаев стрельбы, мы знаем, что бедствие вооруженного насилия в Америке требует более решительных действий", - говорится в опубликованном им заявлении.
Байден также призвал обе палаты конгресса к быстрым действиям, чтобы ввести запрет на штурмовое оружие и защитить американцев в их домах, школах и на рабочих местах.
За последние дни в Калифорнии произошло уже три случая массовой стрельбы с жертвами и пострадавшими. По данным полиции, один человек погиб и восемь пострадали в результате стрельбы в понедельник вечером по местному времени в городе Окленд, штат Калифорния. В тот же день в городе Халф-Мун Бэй погибли как минимум семь человек. В воскресенье в танцевальной студии в Монтерей-Парке во время празднования китайского Нового года погибли 11 человек, подозреваемый в преступлении покончил с собой.