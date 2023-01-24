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Байден призвал к решительным действиям в ответ на случаи массовой стрельбы - РИА Новости, 24.01.2023
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Байден призвал к решительным действиям в ответ на случаи массовой стрельбы
Байден призвал к решительным действиям в ответ на случаи массовой стрельбы - РИА Новости, 24.01.2023
Байден призвал к решительным действиям в ответ на случаи массовой стрельбы
США столкнулись с бедствием вооруженного насилия, которое требует от властей более решительных действий, заявил президент США Джо Байден на фоне серии случаев... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T18:26
2023-01-24T18:39
в мире
джо байден
калифорния
сша
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США столкнулись с бедствием вооруженного насилия, которое требует от властей более решительных действий, заявил президент США Джо Байден на фоне серии случаев массовой стрельбы в штате Калифорния. Байден также призвал обе палаты конгресса к быстрым действиям, чтобы ввести запрет на штурмовое оружие и защитить американцев в их домах, школах и на рабочих местах. За последние дни в Калифорнии произошло уже три случая массовой стрельбы с жертвами и пострадавшими. По данным полиции, один человек погиб и восемь пострадали в результате стрельбы в понедельник вечером по местному времени в городе Окленд, штат Калифорния. В тот же день в городе Халф-Мун Бэй погибли как минимум семь человек. В воскресенье в танцевальной студии в Монтерей-Парке во время празднования китайского Нового года погибли 11 человек, подозреваемый в преступлении покончил с собой.
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в мире, джо байден, калифорния, сша, америка
В мире, Джо Байден, Калифорния, США, Америка
18:26 24.01.2023 (обновлено: 18:39 24.01.2023)
 
Байден призвал к решительным действиям в ответ на случаи массовой стрельбы

Байден: США столкнулись с бедствием вооруженного насилия, требующим решительных действий

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США столкнулись с бедствием вооруженного насилия, которое требует от властей более решительных действий, заявил президент США Джо Байден на фоне серии случаев массовой стрельбы в штате Калифорния.
"Хотя мы до сих пор ждем дальнейших деталей этих случаев стрельбы, мы знаем, что бедствие вооруженного насилия в Америке требует более решительных действий", - говорится в опубликованном им заявлении.
Байден также призвал обе палаты конгресса к быстрым действиям, чтобы ввести запрет на штурмовое оружие и защитить американцев в их домах, школах и на рабочих местах.
За последние дни в Калифорнии произошло уже три случая массовой стрельбы с жертвами и пострадавшими. По данным полиции, один человек погиб и восемь пострадали в результате стрельбы в понедельник вечером по местному времени в городе Окленд, штат Калифорния. В тот же день в городе Халф-Мун Бэй погибли как минимум семь человек. В воскресенье в танцевальной студии в Монтерей-Парке во время празднования китайского Нового года погибли 11 человек, подозреваемый в преступлении покончил с собой.
Полиция на месте стрельбы в США - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 06:29
Аналитики назвали число случаев массовой стрельбы в США с начала года
 
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