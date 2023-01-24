https://ria.ru/20230124/bedstvie-1847171286.html

Байден призвал к решительным действиям в ответ на случаи массовой стрельбы

Байден призвал к решительным действиям в ответ на случаи массовой стрельбы - РИА Новости, 24.01.2023

Байден призвал к решительным действиям в ответ на случаи массовой стрельбы

США столкнулись с бедствием вооруженного насилия, которое требует от властей более решительных действий, заявил президент США Джо Байден на фоне серии случаев... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T18:26

2023-01-24T18:26

2023-01-24T18:39

в мире

джо байден

калифорния

сша

америка

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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США столкнулись с бедствием вооруженного насилия, которое требует от властей более решительных действий, заявил президент США Джо Байден на фоне серии случаев массовой стрельбы в штате Калифорния. Байден также призвал обе палаты конгресса к быстрым действиям, чтобы ввести запрет на штурмовое оружие и защитить американцев в их домах, школах и на рабочих местах. За последние дни в Калифорнии произошло уже три случая массовой стрельбы с жертвами и пострадавшими. По данным полиции, один человек погиб и восемь пострадали в результате стрельбы в понедельник вечером по местному времени в городе Окленд, штат Калифорния. В тот же день в городе Халф-Мун Бэй погибли как минимум семь человек. В воскресенье в танцевальной студии в Монтерей-Парке во время празднования китайского Нового года погибли 11 человек, подозреваемый в преступлении покончил с собой.

https://ria.ru/20230118/ssha-1845619586.html

калифорния

сша

америка

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в мире, джо байден, калифорния, сша, америка