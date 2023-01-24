https://ria.ru/20230124/bashmet-1847048807.html
Путин поздравил дирижера Юрия Башмета с юбилеем
Путин поздравил дирижера Юрия Башмета с юбилеем - РИА Новости, 24.01.2023
Путин поздравил дирижера Юрия Башмета с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем Юрия Башмета, назвав его одним из выдающихся альтистов и дирижеров современности, а также ярким, всецело... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:01
2023-01-24T13:01
2023-01-24T13:01
культура
россия
юрий башмет
владимир путин
культура
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем Юрия Башмета, назвав его одним из выдающихся альтистов и дирижеров современности, а также ярким, всецело увлеченным творчеством человеком, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Российский альтист и дирижер Юрий Башмет отмечает во вторник 70-летие. "В мире музыкального искусства Вас знают как одного из выдающихся альтистов и дирижеров современности, как яркого, всецело увлеченного творчеством человека. И конечно, отмечу Ваш поистине уникальный талант педагога и организатора, активный, деятельный вклад в реализацию востребованных просветительских, благотворительных проектов, профессиональное становление одаренной молодежи", - говорится в телеграмме. Путин пожелал дирижеру здоровья, неиссякаемого вдохновения и успешного осуществления намеченных планов. Творчество Юрия Башмета было отмечено многими званиями и наградами. В 1991 году ему было присвоено звание народный артист СССР. Он был удостоен Государственной премии СССР (1986), четырех Государственных премий России за 1993, 1995, 2000 и 2013 годы, Премии правительства РФ в области культуры (2016). Маэстро награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III (2002), IV (2013) и II (2020) степеней, орденом Почета (2008), орденом Дружбы (2014). Герой Труда Российской Федерации (2022). Среди его иностранных наград – степени офицера французских орденов "Изящных искусств и словесности" (2000) и Почетного Легиона (2003), степень командора ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2000). Башмет является лауреатом премии Award-1993 в номинации "Лучшему музыканту-инструменталисту года". Лауреат премии Sonnings Musikfond (Копенгаген, 1995). Лауреат премии "Грэмми" (вместе с оркестром "Солисты Москвы, 2008).
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россия, юрий башмет, владимир путин, культура
Культура, Россия, Юрий Башмет, Владимир Путин, Культура
Путин поздравил дирижера Юрия Башмета с юбилеем
Путин назвал Башмета одним из выдающихся альтистов и дирижеров современности
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем Юрия Башмета, назвав его одним из выдающихся альтистов и дирижеров современности, а также ярким, всецело увлеченным творчеством человеком, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
Российский альтист и дирижер Юрий Башмет отмечает во вторник 70-летие.
"В мире музыкального искусства Вас знают как одного из выдающихся альтистов и дирижеров современности, как яркого, всецело увлеченного творчеством человека. И конечно, отмечу Ваш поистине уникальный талант педагога и организатора, активный, деятельный вклад в реализацию востребованных просветительских, благотворительных проектов, профессиональное становление одаренной молодежи", - говорится в телеграмме.
Путин пожелал дирижеру здоровья, неиссякаемого вдохновения и успешного осуществления намеченных планов.
Творчество Юрия Башмета было отмечено многими званиями и наградами. В 1991 году ему было присвоено звание народный артист СССР
. Он был удостоен Государственной премии СССР (1986), четырех Государственных премий России за 1993, 1995, 2000 и 2013 годы, Премии правительства РФ в области культуры (2016).
Маэстро награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III (2002), IV (2013) и II (2020) степеней, орденом Почета (2008), орденом Дружбы (2014). Герой Труда Российской Федерации (2022). Среди его иностранных наград – степени офицера французских орденов "Изящных искусств и словесности" (2000) и Почетного Легиона (2003), степень командора ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2000).
Башмет является лауреатом премии Award-1993 в номинации "Лучшему музыканту-инструменталисту года". Лауреат премии Sonnings Musikfond (Копенгаген
, 1995). Лауреат премии "Грэмми" (вместе с оркестром "Солисты Москвы
, 2008).