https://ria.ru/20230124/bashmet-1847038290.html

Мишустин поздравил Башмета с юбилеем и назвал легендарным маэстро

Мишустин поздравил Башмета с юбилеем и назвал легендарным маэстро - РИА Новости, 24.01.2023

Мишустин поздравил Башмета с юбилеем и назвал легендарным маэстро

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем дирижера Юрия Башмета. Телеграмма опубликована на сайте правительства России. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T13:30

2023-01-24T13:30

2023-01-24T13:30

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новости культуры

юрий башмет

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем дирижера Юрия Башмета. Телеграмма опубликована на сайте правительства России. "Выдающийся музыкант, непревзойденный альтист, блистательный дирижер, Вы покорили сердца миллионов людей. Легендарный маэстро, каждый Ваш выход на сцену – это яркие, талантливые интерпретации классических и современных произведений. Человек невероятной созидательной энергии, Вы являетесь инициатором благотворительных и просветительских проектов, многое делаете для поддержки одаренных музыкантов, открываете новые имена исполнителей", – говорится в телеграмме. Премьер подчеркнул, что стремление дирижера помогать детям и молодежи заслуживает большого уважения. Мишустин также пожелал Башмету "удачи во всем, творческого вдохновения, здоровья, благополучия и всего наилучшего". Российский альтист и дирижер Юрий Башмет отмечает во вторник 70-летие. Творчество Юрия Башмета было отмечено многими званиями и наградами. В 1991 году ему присвоили звание народный артист СССР. Его удостоили Государственной премии СССР (1986), четырех Государственных премий России за 1993, 1995, 2000 и 2013 годы, Премии правительства РФ в области культуры (2016). Маэстро награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III (2002), IV (2013) и II (2020) степеней, орденом Почета (2008), орденом Дружбы (2014), Герой Труда Российской Федерации (2022). Среди его иностранных наград – степени офицера французских орденов "Изящных искусств и словесности" (2000) и Почетного Легиона (2003), степень командора ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2000). Башмет – лауреат премии Award–1993 в номинации "Лучшему музыканту-инструменталисту года". Лауреат премии Sonnings Musikfond (Копенгаген, 1995). Лауреат премии "Грэмми" (вместе с оркестром "Солисты Москвы, 2008).

https://ria.ru/20230116/bashmet-1845176561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, юрий башмет, михаил мишустин