https://ria.ru/20230124/bashmet-1847038290.html
Мишустин поздравил Башмета с юбилеем и назвал легендарным маэстро
Мишустин поздравил Башмета с юбилеем и назвал легендарным маэстро - РИА Новости, 24.01.2023
Мишустин поздравил Башмета с юбилеем и назвал легендарным маэстро
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем дирижера Юрия Башмета. Телеграмма опубликована на сайте правительства России. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:30
2023-01-24T13:30
2023-01-24T13:30
культура
новости культуры
юрий башмет
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем дирижера Юрия Башмета. Телеграмма опубликована на сайте правительства России. "Выдающийся музыкант, непревзойденный альтист, блистательный дирижер, Вы покорили сердца миллионов людей. Легендарный маэстро, каждый Ваш выход на сцену – это яркие, талантливые интерпретации классических и современных произведений. Человек невероятной созидательной энергии, Вы являетесь инициатором благотворительных и просветительских проектов, многое делаете для поддержки одаренных музыкантов, открываете новые имена исполнителей", – говорится в телеграмме. Премьер подчеркнул, что стремление дирижера помогать детям и молодежи заслуживает большого уважения. Мишустин также пожелал Башмету "удачи во всем, творческого вдохновения, здоровья, благополучия и всего наилучшего". Российский альтист и дирижер Юрий Башмет отмечает во вторник 70-летие. Творчество Юрия Башмета было отмечено многими званиями и наградами. В 1991 году ему присвоили звание народный артист СССР. Его удостоили Государственной премии СССР (1986), четырех Государственных премий России за 1993, 1995, 2000 и 2013 годы, Премии правительства РФ в области культуры (2016). Маэстро награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III (2002), IV (2013) и II (2020) степеней, орденом Почета (2008), орденом Дружбы (2014), Герой Труда Российской Федерации (2022). Среди его иностранных наград – степени офицера французских орденов "Изящных искусств и словесности" (2000) и Почетного Легиона (2003), степень командора ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2000). Башмет – лауреат премии Award–1993 в номинации "Лучшему музыканту-инструменталисту года". Лауреат премии Sonnings Musikfond (Копенгаген, 1995). Лауреат премии "Грэмми" (вместе с оркестром "Солисты Москвы, 2008).
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новости культуры, юрий башмет, михаил мишустин
Культура, Новости культуры, Юрий Башмет, Михаил Мишустин
Мишустин поздравил Башмета с юбилеем и назвал легендарным маэстро
Мишустин поздравил Башмета с 70-летием и назвал его легендарным маэстро
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем дирижера Юрия Башмета. Телеграмма опубликована
на сайте правительства России.
"Выдающийся музыкант, непревзойденный альтист, блистательный дирижер, Вы покорили сердца миллионов людей. Легендарный маэстро, каждый Ваш выход на сцену – это яркие, талантливые интерпретации классических и современных произведений. Человек невероятной созидательной энергии, Вы являетесь инициатором благотворительных и просветительских проектов, многое делаете для поддержки одаренных музыкантов, открываете новые имена исполнителей", – говорится в телеграмме.
Премьер подчеркнул, что стремление дирижера помогать детям и молодежи заслуживает большого уважения. Мишустин также пожелал Башмету "удачи во всем, творческого вдохновения, здоровья, благополучия и всего наилучшего".
Российский альтист и дирижер Юрий Башмет отмечает во вторник 70-летие.
Творчество Юрия Башмета было отмечено многими званиями и наградами. В 1991 году ему присвоили звание народный артист СССР. Его удостоили Государственной премии СССР (1986), четырех Государственных премий России за 1993, 1995, 2000 и 2013 годы, Премии правительства РФ в области культуры (2016).
Маэстро награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III (2002), IV (2013) и II (2020) степеней, орденом Почета (2008), орденом Дружбы (2014), Герой Труда Российской Федерации (2022). Среди его иностранных наград – степени офицера французских орденов "Изящных искусств и словесности" (2000) и Почетного Легиона (2003), степень командора ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2000).
Башмет – лауреат премии Award–1993 в номинации "Лучшему музыканту-инструменталисту года". Лауреат премии Sonnings Musikfond (Копенгаген, 1995). Лауреат премии "Грэмми" (вместе с оркестром "Солисты Москвы, 2008).