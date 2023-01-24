https://ria.ru/20230124/baltika-1847069471.html

В Калининграде назвали провокацией планы Эстонии об особой зоне в Балтике

В Калининграде назвали провокацией планы Эстонии об особой зоне в Балтике - РИА Новости, 24.01.2023

В Калининграде назвали провокацией планы Эстонии об особой зоне в Балтике

Калининградские власти считают очередной провокацией планы Эстонии ввести в Финском заливе так называемую прилежащую зону, заявил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T14:09

2023-01-24T14:09

2023-01-24T14:09

финский залив

эстония

калининградская область

урмас рейнсалу

в мире

балтийский флот вмф россии

россия

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КАЛИНИНГРАД, 24 янв - РИА Новости. Калининградские власти считают очередной провокацией планы Эстонии ввести в Финском заливе так называемую прилежащую зону, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков. Ранее стало известно о том, что власти Эстонии прорабатывают вопрос о введении прилежащей зоны в Финском заливе в пределах 24 морских миль от исходной линии территориального моря страны. По словам главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу, это позволит контролировать соблюдение законодательства страны и окажет положительный эффект на безопасность, охрану окружающей среды и защиту объектов археологической и исторической ценности, обнаруженных в море. "Всю дискуссию о так называемой эстонской прилежащей зоне кроме как очередной провокацией назвать никак нельзя. Морской транзит по нейтральным водам Балтики обеспечивается международными правовыми нормами, которые не подлежат пересмотру в одностороннем порядке по желанию эстонской стороны... Также хочу напомнить, что в Калининградской области находится основная база Балтфлота, и попытки запереть, по сути, флот тут - по меньшей мере неразумны", - заявил Лысков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона рассчитывает на то, что морское судоходство в Финском заливе будет обеспечиваться международным морским правом, даже несмотря на планы Эстонии ввести прилежащую зону в заливе.

https://ria.ru/20230124/estoniya-1847006237.html

https://ria.ru/20230123/latviya-1846819070.html

финский залив

эстония

калининградская область

россия

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финский залив, эстония, калининградская область, урмас рейнсалу, в мире, балтийский флот вмф россии, россия