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От Антарктиды откололся айсберг размером с Лондон
От Антарктиды откололся айсберг размером с Лондон - РИА Новости, 24.01.2023
От Антарктиды откололся айсберг размером с Лондон
Крупный айсберг откололся от Антарктиды, сообщили на сайте Антарктической службы Великобритании (BAS). РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:06
2023-01-24T15:06
2023-01-24T16:27
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Крупный айсберг откололся от Антарктиды, сообщили на сайте Антарктической службы Великобритании (BAS).Данный случай, произошедший в минувшее воскресенье, стал вторым крупным откалыванием айсберга в этой части континента за последние два года.На леднике, от которого откололся айсберг, расположена исследовательская станция ведомства. Находящиеся там ученые сообщили, что район их дислокации не был затронут. По словам исследователей, ледник имеет сложную структуру и последствия откалывания могут быть непредсказуемыми.Любые изменения в леднике регулярно отслеживают через специальную автоматизированную систему.Гляциолог Антарктической службы Великобритании Доминик Ходжсон назвал случившееся частью естественного поведения шельфового ледника Брант. Профессор подчеркнул, что это не связано с климатическими изменениями.Специалисты продолжат отслеживать движение нового айсберга, имя которому позднее присвоит Национальный ледовый центр США.
https://ria.ru/20211124/antarktida-1760490905.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, лондон, антарктида, великобритания, сша
В мире, Лондон, Антарктида, Великобритания, США
15:06 24.01.2023 (обновлено: 16:27 24.01.2023)
От Антарктиды откололся айсберг размером с Лондон
Антарктическая служба Великобритании заявила о гигантском айсберге, отколовшемся от шельфа
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости.
Крупный айсберг откололся от Антарктиды, сообщили на сайте
Антарктической службы Великобритании (BAS).
"Огромный айсберг (1550 квадратных километров) размером практически с Большой Лондон откололся от шельфового ледника Брант толщиной 150 метров. Он откололся, после того как трещины, появлявшиеся естественным образом в течение последних нескольких лет, распространились по всему шельфу ледника, что привело к откалыванию нового айсберга", — указано в публикации.
Данный случай, произошедший в минувшее воскресенье, стал вторым крупным откалыванием айсберга в этой части континента за последние два года.
На леднике, от которого откололся айсберг, расположена исследовательская станция ведомства. Находящиеся там ученые сообщили, что район их дислокации не был затронут. По словам исследователей, ледник имеет сложную структуру и последствия откалывания могут быть непредсказуемыми.
Любые изменения в леднике регулярно отслеживают через специальную автоматизированную систему.
Гляциолог Антарктической службы Великобритании Доминик Ходжсон назвал случившееся частью естественного поведения шельфового ледника Брант. Профессор подчеркнул, что это не связано с климатическими изменениями.
Специалисты продолжат отслеживать движение нового айсберга, имя которому позднее присвоит Национальный ледовый центр США
.