Рейтинг@Mail.ru
От Антарктиды откололся айсберг размером с Лондон - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230124/aysberg-1847091542.html
От Антарктиды откололся айсберг размером с Лондон
От Антарктиды откололся айсберг размером с Лондон - РИА Новости, 24.01.2023
От Антарктиды откололся айсберг размером с Лондон
Крупный айсберг откололся от Антарктиды, сообщили на сайте Антарктической службы Великобритании (BAS). РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:06
2023-01-24T16:27
в мире
лондон
антарктида
великобритания
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847088849_0:0:736:414_1920x0_80_0_0_898188939be12d9b806a75eac3ae645c.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Крупный айсберг откололся от Антарктиды, сообщили на сайте Антарктической службы Великобритании (BAS).Данный случай, произошедший в минувшее воскресенье, стал вторым крупным откалыванием айсберга в этой части континента за последние два года.На леднике, от которого откололся айсберг, расположена исследовательская станция ведомства. Находящиеся там ученые сообщили, что район их дислокации не был затронут. По словам исследователей, ледник имеет сложную структуру и последствия откалывания могут быть непредсказуемыми.Любые изменения в леднике регулярно отслеживают через специальную автоматизированную систему.Гляциолог Антарктической службы Великобритании Доминик Ходжсон назвал случившееся частью естественного поведения шельфового ледника Брант. Профессор подчеркнул, что это не связано с климатическими изменениями.Специалисты продолжат отслеживать движение нового айсберга, имя которому позднее присвоит Национальный ледовый центр США.
https://ria.ru/20211124/antarktida-1760490905.html
лондон
антарктида
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847088849_143:0:730:440_1920x0_80_0_0_d03b3988b44a7c0cb4dfba3c62a8cb8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, антарктида, великобритания, сша
В мире, Лондон, Антарктида, Великобритания, США
15:06 24.01.2023 (обновлено: 16:27 24.01.2023)
 
От Антарктиды откололся айсберг размером с Лондон

Антарктическая служба Великобритании заявила о гигантском айсберге, отколовшемся от шельфа

© Фото : British Antarctic Survey (BAS)Крупный айсберг размером почти с Лондон откололся от Антарктиды
Крупный айсберг размером почти с Лондон откололся от Антарктиды - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : British Antarctic Survey (BAS)
Крупный айсберг размером почти с Лондон откололся от Антарктиды
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Крупный айсберг откололся от Антарктиды, сообщили на сайте Антарктической службы Великобритании (BAS).

"Огромный айсберг (1550 квадратных километров) размером практически с Большой Лондон откололся от шельфового ледника Брант толщиной 150 метров. Он откололся, после того как трещины, появлявшиеся естественным образом в течение последних нескольких лет, распространились по всему шельфу ледника, что привело к откалыванию нового айсберга", — указано в публикации.

Данный случай, произошедший в минувшее воскресенье, стал вторым крупным откалыванием айсберга в этой части континента за последние два года.
На леднике, от которого откололся айсберг, расположена исследовательская станция ведомства. Находящиеся там ученые сообщили, что район их дислокации не был затронут. По словам исследователей, ледник имеет сложную структуру и последствия откалывания могут быть непредсказуемыми.
Любые изменения в леднике регулярно отслеживают через специальную автоматизированную систему.
Гляциолог Антарктической службы Великобритании Доминик Ходжсон назвал случившееся частью естественного поведения шельфового ледника Брант. Профессор подчеркнул, что это не связано с климатическими изменениями.
Специалисты продолжат отслеживать движение нового айсберга, имя которому позднее присвоит Национальный ледовый центр США.
Айсберги Антарктиды - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября 2021, 12:19Наука
Ученые выяснили, как образовались льды Антарктиды
 
В миреЛондонАнтарктидаВеликобританияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала