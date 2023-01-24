https://ria.ru/20230124/aysberg-1847091542.html

От Антарктиды откололся айсберг размером с Лондон

От Антарктиды откололся айсберг размером с Лондон - РИА Новости, 24.01.2023

От Антарктиды откололся айсберг размером с Лондон

Крупный айсберг откололся от Антарктиды, сообщили на сайте Антарктической службы Великобритании (BAS). РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:06

2023-01-24T15:06

2023-01-24T16:27

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Крупный айсберг откололся от Антарктиды, сообщили на сайте Антарктической службы Великобритании (BAS).Данный случай, произошедший в минувшее воскресенье, стал вторым крупным откалыванием айсберга в этой части континента за последние два года.На леднике, от которого откололся айсберг, расположена исследовательская станция ведомства. Находящиеся там ученые сообщили, что район их дислокации не был затронут. По словам исследователей, ледник имеет сложную структуру и последствия откалывания могут быть непредсказуемыми.Любые изменения в леднике регулярно отслеживают через специальную автоматизированную систему.Гляциолог Антарктической службы Великобритании Доминик Ходжсон назвал случившееся частью естественного поведения шельфового ледника Брант. Профессор подчеркнул, что это не связано с климатическими изменениями.Специалисты продолжат отслеживать движение нового айсберга, имя которому позднее присвоит Национальный ледовый центр США.

https://ria.ru/20211124/antarktida-1760490905.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лондон, антарктида, великобритания, сша