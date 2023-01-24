https://ria.ru/20230124/ayova-1846954069.html
В результате стрельбы в Айове погибли два школьника
В результате стрельбы в Айове погибли два школьника - РИА Новости, 24.01.2023
В результате стрельбы в Айове погибли два школьника
Два школьника погибли в результате стрельбы в учебном заведении в американском штате Айова, сообщили в местной полиции. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T00:52
2023-01-24T00:52
2023-01-24T00:52
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Два школьника погибли в результате стрельбы в учебном заведении в американском штате Айова, сообщили в местной полиции. По его словам, задержаны трое подозреваемых. Как сообщалось, стрельба в учебном заведении произошла во время проведения программы для трудных подростков.
https://ria.ru/20230123/kaliforniya-1846676255.html
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в мире, айова, сша
В результате стрельбы в Айове погибли два школьника
Полиция штата Айова сообщила о гибели двух школьников в результате стрельбы