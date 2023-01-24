https://ria.ru/20230124/avariya-1847188570.html
В Ингушетии четыре человека пострадали из-за столкновения автомобилей
В Ингушетии четыре человека пострадали из-за столкновения автомобилей - РИА Новости, 24.01.2023
В Ингушетии четыре человека пострадали из-за столкновения автомобилей
Четыре человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей, в том числе пассажирской "Газели" в столице Ингушетии Магасе, сообщает ГУ МЧС по... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T19:59
2023-01-24T19:59
2023-01-24T20:00
происшествия
авто
магас
назрань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
НАЛЬЧИК, 24 янв – РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей, в том числе пассажирской "Газели" в столице Ингушетии Магасе, сообщает ГУ МЧС по региону. Пострадавшие госпитализированы в республиканскую клиническую больницу в Назрани. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
https://ria.ru/20230124/dtp-1846970760.html
магас
назрань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, магас, назрань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Магас, Назрань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:59 24.01.2023 (обновлено: 20:00 24.01.2023)
В Ингушетии четыре человека пострадали из-за столкновения автомобилей
МЧС: в Ингушетии четыре человека пострадали из-за столкновения автомобилей