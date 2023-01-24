https://ria.ru/20230124/avariya-1847188570.html

В Ингушетии четыре человека пострадали из-за столкновения автомобилей

В Ингушетии четыре человека пострадали из-за столкновения автомобилей - РИА Новости, 24.01.2023

В Ингушетии четыре человека пострадали из-за столкновения автомобилей

Четыре человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей, в том числе пассажирской "Газели" в столице Ингушетии Магасе, сообщает ГУ МЧС по... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T19:59

2023-01-24T19:59

2023-01-24T20:00

происшествия

авто

магас

назрань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 24 янв – РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей, в том числе пассажирской "Газели" в столице Ингушетии Магасе, сообщает ГУ МЧС по региону. Пострадавшие госпитализированы в республиканскую клиническую больницу в Назрани. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

https://ria.ru/20230124/dtp-1846970760.html

магас

назрань

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, магас, назрань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)