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В Ингушетии четыре человека пострадали из-за столкновения автомобилей - РИА Новости, 24.01.2023
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В Ингушетии четыре человека пострадали из-за столкновения автомобилей
В Ингушетии четыре человека пострадали из-за столкновения автомобилей - РИА Новости, 24.01.2023
В Ингушетии четыре человека пострадали из-за столкновения автомобилей
Четыре человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей, в том числе пассажирской "Газели" в столице Ингушетии Магасе, сообщает ГУ МЧС по... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T19:59
2023-01-24T20:00
происшествия
авто
магас
назрань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 24 янв – РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей, в том числе пассажирской "Газели" в столице Ингушетии Магасе, сообщает ГУ МЧС по региону. Пострадавшие госпитализированы в республиканскую клиническую больницу в Назрани. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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магас
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происшествия, авто, магас, назрань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Магас, Назрань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:59 24.01.2023 (обновлено: 20:00 24.01.2023)
 
В Ингушетии четыре человека пострадали из-за столкновения автомобилей

МЧС: в Ингушетии четыре человека пострадали из-за столкновения автомобилей

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 24 янв – РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей, в том числе пассажирской "Газели" в столице Ингушетии Магасе, сообщает ГУ МЧС по региону.
"В 18.22 мск во вторник при выезде из города Магас в районе Аланских ворот произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись четыре автомобиля: Mercedes-212, пассажирская "Газель" и две автомашины Lada Granta. В результате ДТП пострадало четыре человека, детей среди них нет", - говорится в сообщении.
Пострадавшие госпитализированы в республиканскую клиническую больницу в Назрани.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 07:52
В ДТП со скорой в Новосибирской области погибли четыре человека
 
ПроисшествияАвтоМагасНазраньМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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