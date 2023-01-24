https://ria.ru/20230124/avarii-1846960173.html
В России назвали регионы с повышенным риском аварий на ж/д транспорте
В России назвали регионы с повышенным риском аварий на ж/д транспорте - РИА Новости, 24.01.2023
В России назвали регионы с повышенным риском аварий на ж/д транспорте
Высокий риск аварий на железнодорожном транспорте и объектах ЖКХ сохранится на этой неделе на территории десяти регионов Сибирского и Дальневосточного... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T03:12
2023-01-24T03:12
2023-01-24T03:12
внии гочс
праздник крещения господня
россия
сахалинская область
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жкх
общество
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Высокий риск аварий на железнодорожном транспорте и объектах ЖКХ сохранится на этой неделе на территории десяти регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов России из-за аномально холодной погоды, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Ученые института отмечают, что гидрологическая обстановка на территории России соответствует сезонным нормам. "Все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме, идет плановая предполоводная сработка водохранилищ", - подчеркивает ВНИИ ГОЧС.
https://ria.ru/20230122/moroz-1846628084.html
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внии гочс, праздник крещения господня, россия, сахалинская область, забайкальский край, жкх, общество
ВНИИ ГОЧС, Праздник Крещения Господня, Россия, Сахалинская область, Забайкальский край, ЖКХ, Общество
В России назвали регионы с повышенным риском аварий на ж/д транспорте
ВНИИ ГОЧС: сильные морозы грозят авариями на ж/д транспорте в десяти регионах России