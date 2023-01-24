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В России назвали регионы с повышенным риском аварий на ж/д транспорте - РИА Новости, 24.01.2023
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В России назвали регионы с повышенным риском аварий на ж/д транспорте
В России назвали регионы с повышенным риском аварий на ж/д транспорте - РИА Новости, 24.01.2023
В России назвали регионы с повышенным риском аварий на ж/д транспорте
Высокий риск аварий на железнодорожном транспорте и объектах ЖКХ сохранится на этой неделе на территории десяти регионов Сибирского и Дальневосточного... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T03:12
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внии гочс
праздник крещения господня
россия
сахалинская область
забайкальский край
жкх
общество
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Высокий риск аварий на железнодорожном транспорте и объектах ЖКХ сохранится на этой неделе на территории десяти регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов России из-за аномально холодной погоды, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Ученые института отмечают, что гидрологическая обстановка на территории России соответствует сезонным нормам. "Все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме, идет плановая предполоводная сработка водохранилищ", - подчеркивает ВНИИ ГОЧС.
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внии гочс, праздник крещения господня, россия, сахалинская область, забайкальский край, жкх, общество
ВНИИ ГОЧС, Праздник Крещения Господня, Россия, Сахалинская область, Забайкальский край, ЖКХ, Общество
03:12 24.01.2023
 
В России назвали регионы с повышенным риском аварий на ж/д транспорте

ВНИИ ГОЧС: сильные морозы грозят авариями на ж/д транспорте в десяти регионах России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПоезда дальнего следования на железнодорожном вокзале
Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Высокий риск аварий на железнодорожном транспорте и объектах ЖКХ сохранится на этой неделе на территории десяти регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов России из-за аномально холодной погоды, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Из-за аномально холодной погоды с температурами воздуха от минус 32 до минус 46 градусов сохраняются риски возникновения аварий на объектах ЖКХ и железнодорожном транспорте в Иркутской, Амурской и Сахалинской областях, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях, республиках Саха (Якутия), Хакасия, Бурятия и Еврейской автономной области", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Ученые института отмечают, что гидрологическая обстановка на территории России соответствует сезонным нормам.
"Все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме, идет плановая предполоводная сработка водохранилищ", - подчеркивает ВНИИ ГОЧС.
Морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 18:10
Конец января в Москве ознаменуется мягкими морозами, сообщили синоптики
 
ВНИИ ГОЧСПраздник Крещения ГосподняРоссияСахалинская областьЗабайкальский крайЖКХОбщество
 
 
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