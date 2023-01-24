https://ria.ru/20230124/attestatsiya-1846997890.html

Правительство разъяснило порядок итоговой аттестации школьников за границей

Правительство разъяснило порядок итоговой аттестации школьников за границей - РИА Новости, 24.01.2023

Правительство разъяснило порядок итоговой аттестации школьников за границей

Правительство утвердило особенности сдачи итоговых экзаменов в 2023 году для российских школьников за рубежом - учащиеся, которые не смогут пройти... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T10:27

2023-01-24T10:27

2023-01-24T10:32

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Правительство утвердило особенности сдачи итоговых экзаменов в 2023 году для российских школьников за рубежом - учащиеся, которые не смогут пройти государственную итоговую аттестацию из-за действий недружественных стран, получат документы об образовании на основе промежуточных экзаменов, сообщила пресс-служба кабмина."Российские школьники, которые учатся за границей и не смогут пройти государственную итоговую аттестацию из-за организационных сложностей, вызванных действиями недружественных стран, получат документы об образовании на основе промежуточных экзаменов. Такое постановление подписал Михаил Мишустин", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства.‍Прежде всего это коснется тех, кто учится в школах при посольствах, обучается дистанционно или находится на семейном обучении.В кабмине уточнили, что ученики из ДНР и ЛНР, которые приехали в Россию в первой половине 2022 года и закончили учебный год 2021/22 в российских школах, могут выбрать один из вариантов - получить аттестаты об основном общем или среднем общем образовании по итогам промежуточной аттестации или же сдать ГИА за 9-й класс или ЕГЭ в соответствии с существующим порядком.

https://sn.ria.ru/20230116/ege-1845262067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

правительство рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, михаил мишустин, россия, общество, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование