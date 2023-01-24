https://ria.ru/20230124/attestatsiya-1846997890.html
Правительство разъяснило порядок итоговой аттестации школьников за границей
Правительство разъяснило порядок итоговой аттестации школьников за границей - РИА Новости, 24.01.2023
Правительство разъяснило порядок итоговой аттестации школьников за границей
Правительство утвердило особенности сдачи итоговых экзаменов в 2023 году для российских школьников за рубежом - учащиеся, которые не смогут пройти... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T10:27
2023-01-24T10:27
2023-01-24T10:32
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луганская народная республика
донецкая народная республика
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Правительство утвердило особенности сдачи итоговых экзаменов в 2023 году для российских школьников за рубежом - учащиеся, которые не смогут пройти государственную итоговую аттестацию из-за действий недружественных стран, получат документы об образовании на основе промежуточных экзаменов, сообщила пресс-служба кабмина."Российские школьники, которые учатся за границей и не смогут пройти государственную итоговую аттестацию из-за организационных сложностей, вызванных действиями недружественных стран, получат документы об образовании на основе промежуточных экзаменов. Такое постановление подписал Михаил Мишустин", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства.Прежде всего это коснется тех, кто учится в школах при посольствах, обучается дистанционно или находится на семейном обучении.В кабмине уточнили, что ученики из ДНР и ЛНР, которые приехали в Россию в первой половине 2022 года и закончили учебный год 2021/22 в российских школах, могут выбрать один из вариантов - получить аттестаты об основном общем или среднем общем образовании по итогам промежуточной аттестации или же сдать ГИА за 9-й класс или ЕГЭ в соответствии с существующим порядком.
https://sn.ria.ru/20230116/ege-1845262067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, михаил мишустин, россия, общество, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Правительство РФ, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Михаил Мишустин, Россия, Общество, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
10:27 24.01.2023 (обновлено: 10:32 24.01.2023)
Правительство разъяснило порядок итоговой аттестации школьников за границей
Российских школьников за рубежом могут аттестовать на основе промежуточных экзаменов