https://ria.ru/20230124/ataka-1847180758.html

Премьер Греции заявил о жестком ответе на возможную агрессию Турции

Премьер Греции заявил о жестком ответе на возможную агрессию Турции - РИА Новости, 24.01.2023

Премьер Греции заявил о жестком ответе на возможную агрессию Турции

Греческое небо защищено, как никогда раньше, Греция укрепила свои вооруженные силы и готова ответить на любую агрессию, а любая "атака" Турции может стать... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T19:11

2023-01-24T19:11

2023-01-24T19:11

в мире

кириакос мицотакис

греция

турция

крит (остров)

lockheed martin

f-16

rafale

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АФИНЫ, 24 янв - РИА Новости. Греческое небо защищено, как никогда раньше, Греция укрепила свои вооруженные силы и готова ответить на любую агрессию, а любая "атака" Турции может стать беспорядочным отступлением, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис во время посещения авиабазы Танагра и предприятий Греческой авиационной промышленности (Hellenic Aviation Industry, EAV). Мицотакис присутствовал и выступил на церемонии передачи военно-воздушным силам проектов по обеспечению безопасности снабжения и информации (SSI - Security of Supply and Ιnformation) и пятого модернизированного до уровня Viper самолета F-16, сообщила пресс-служба премьера. Программа модернизации F-16 до уровня Viper началась в 2020 году, первые самолеты ВВС Греции получили в сентябре 2022 года. В рамках программы планируется модернизировать 83 самолета F-16, завершить ее планируется в 2027 году. "Сегодня в Танагре пишутся два знаковых события и еще одна важная страница в нашей оборонной истории. Пятый модернизированный F-16 Viper готов вылететь отсюда из Танагры и отправиться на Крит для несения службы. И здесь технический центр EAV приобретает еще два важных объекта производства Lockheed Martin в рамках его длительного сотрудничества с национальной авиационной промышленностью", - сказал Мицотакис. "С самолетами Viper, новыми также модернизированными самолетами Block 50 и Block 52, и с теми, которые планируются, с новыми 24 самолетами Rafale, которые мы получим в полном объеме в течение года, а также позднее с эскадрильей F-35, поскольку Греция официально заявила о заинтересованности в присоединении к программе создания этого важного самолета пятого поколения, греческое небо защищено как никогда прежде", - отметил он. По его словам, это происходит в то время, по сути, когда "грозные соседи" вместо совместного производства теперь окончательно исключены из программы истребителей пятого поколения. "И вместо того, чтобы иметь подобные истребители, они с большим трудом добиваются возможности модернизации, возможно, когда-нибудь, своих собственных F-16. Это полное изменение картины", - сказал Мицотакис. По его словам, Турция может "приземлиться в суровой реальности". "В области открытых угроз мы отвечаем решительной готовностью на любую громогласную агрессию. И те, кто хвастается, что они могут "прийти внезапно однажды ночью", знают, что они сами могут проснуться однажды ночью и приземлиться в суровой реальности. И пусть узнают тогда, что чем больше они возвышают голос, тем больше существенно снижают свой авторитет и что каждый их "штурм" может стать беспорядочным отступлением перед треугольником международного права, наших процветающих вооруженных сил и наших сильных союзов", - сказал греческий премьер. По его словам, Греция не идет на диалог с неразумным, но всегда остается открытой для законности, для логики, для добрососедских отношений, для необходимости разрешения разногласий на основе международного права. Мицотакис заявил, что уже строятся новые фрегаты для ВМС Греции и запускается программа новых корветов, поступят новые вертолеты Romeo, пройдет модернизация ракетных комплексов сухопутных войск. Премьер-министр наблюдал в Танагре за взлетом F-16 Viper, пятого поступившего в ВВС модернизированного истребителя, посетил район, где ведутся технические работы на F-16 Viper и самолетах P-3 Orion. Ему также рассказали о двух новых зданиях, которые были открыты на предприятии EAB в Танагре - блоке химических процессов и ангаре для окраски самолетов, сообщила пресс-служба. Представители компании EAV рассказали, что бизнес восстановился при твердой поддержке правительства, EAB продемонстрировала значительный рост выручки за последние два года и вернулась к прибыльности в 2021 году после нескольких убыточных лет. На этот год прогнозируется более чем двукратное увеличение выручки по сравнению с 2020 годом. За последние два года ΕΑB наняла более 700 человек, сейчас в ней работает 2000 высококвалифицированных сотрудников. Портфель заказов EAB включает модернизацию в общей сложности 83 истребителей F-16 до типа Viper, строительство первого беспилотника греческой разработки, БПЛА "Архитас", который был разработан в сотрудничестве с тремя университетами, создание второго беспилотника "Грипа" в сотрудничестве с четырьмя греческими университетами и экспорт запчастей самолетов F-16 и С-130, произведенных в Танагре американской компанией Lockheed Martin. Сейчас ΕΑB выходит на космический сектор, сосредоточившись на первом этапе на сборке микроспутников. Одновременно она превращается в международный авиационный центр, расширяя свое географическое присутствие, проводя ценные учебные программы для арабских стран, сообщила пресс-служба.

https://ria.ru/20230122/gretsiya-1846580784.html

https://ria.ru/20230114/gretsiya-1844826535.html

https://ria.ru/20230114/gretsiya-1844814878.html

https://ria.ru/20221224/turtsiya-1841081480.html

греция

турция

крит (остров)

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в мире, кириакос мицотакис, греция, турция, крит (остров), lockheed martin , f-16, rafale, f-35