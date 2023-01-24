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В Госдуме призвали замораживать доходы выступивших против России артистов - РИА Новости, 24.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230124/artisty-1847216135.html
В Госдуме призвали замораживать доходы выступивших против России артистов
В Госдуме призвали замораживать доходы выступивших против России артистов - РИА Новости, 24.01.2023
В Госдуме призвали замораживать доходы выступивших против России артистов
Депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил РИА Новости, что следует замораживать все возможные получения доходов уехавших и выступивших против РФ артистов, пока... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T23:40
2023-01-24T23:53
культура
олег матвейчев
алла пугачева
елена драпеко
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил РИА Новости, что следует замораживать все возможные получения доходов уехавших и выступивших против РФ артистов, пока будет идти следствие и определяться состав их преступления, такие средства могут пойти в дальнейшем на оплату штрафа, если его выпишет суд. "Можно начать какое-то следствие, чтобы установить, есть ли состав преступления, вот на это время, обеспечительные меры, замораживать все возможные получения доходов. Если это будет сделано, потом если окажется, что данный человек совершил какое-то преступление, административное, уголовное, то эти деньги могут пойти на оплату штрафа... Если по суду выписали штраф, административный или уголовный", - сказал он. По словам парламентария, можно замораживать доходы от аренды, недвижимость или какие-то иные активы. "Самое главное, эти гонорары РАО (Российское авторское общество - ред.), которые они получают от проката любых песен, фильмов. Именно замораживать на какое-то время, на время отсутствия, например, или время, пока идёт некое следствие или разбирательство над словами, которые они высказывали против нас (России - ред.)", - добавил депутат. По словам парламентария, российским радиостанциям нужно "приглядеться", кого они "крутят" в эфире. "Алла Пугачёва, я слышал буквально пару недель назад перед новым годом. Играло радио, и она там играла", - сообщил он. Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, комментируя предложение Матвейчева, заявила РИА Новости, что такие вещи нужно делать только по суду. "Такие вещи нужно делать только по суду и в отношении тех, кто нанёс вред Российской Федерации, признавая их людьми, нарушившими российские законы, тогда может речь идти о конфискации и других финансовых ограничениях для них", - сказала она.
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олег матвейчев, алла пугачева, елена драпеко, россия, госдума рф
Культура, Олег Матвейчев, Алла Пугачева, Елена Драпеко, Россия, Госдума РФ
23:40 24.01.2023 (обновлено: 23:53 24.01.2023)
 
В Госдуме призвали замораживать доходы выступивших против России артистов

Депутат Матвейчев призвал заморозить доходы уехавших и выступивших против России артистов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДепутат Олег Матвейчев
Депутат Олег Матвейчев - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Депутат Олег Матвейчев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил РИА Новости, что следует замораживать все возможные получения доходов уехавших и выступивших против РФ артистов, пока будет идти следствие и определяться состав их преступления, такие средства могут пойти в дальнейшем на оплату штрафа, если его выпишет суд.
"Можно начать какое-то следствие, чтобы установить, есть ли состав преступления, вот на это время, обеспечительные меры, замораживать все возможные получения доходов. Если это будет сделано, потом если окажется, что данный человек совершил какое-то преступление, административное, уголовное, то эти деньги могут пойти на оплату штрафа... Если по суду выписали штраф, административный или уголовный", - сказал он.
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Проголосовали:30816
12 января, 16:06
По словам парламентария, можно замораживать доходы от аренды, недвижимость или какие-то иные активы. "Самое главное, эти гонорары РАО (Российское авторское общество - ред.), которые они получают от проката любых песен, фильмов. Именно замораживать на какое-то время, на время отсутствия, например, или время, пока идёт некое следствие или разбирательство над словами, которые они высказывали против нас (России - ред.)", - добавил депутат.
По словам парламентария, российским радиостанциям нужно "приглядеться", кого они "крутят" в эфире.
"Алла Пугачёва, я слышал буквально пару недель назад перед новым годом. Играло радио, и она там играла", - сообщил он.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, комментируя предложение Матвейчева, заявила РИА Новости, что такие вещи нужно делать только по суду.
"Такие вещи нужно делать только по суду и в отношении тех, кто нанёс вред Российской Федерации, признавая их людьми, нарушившими российские законы, тогда может речь идти о конфискации и других финансовых ограничениях для них", - сказала она.
Борис Гребенщиков - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 08:00
Покинувшей Россию оппозиции остается петь чужие песни
 
КультураОлег МатвейчевАлла ПугачеваЕлена ДрапекоРоссияГосдума РФ
 
 
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