https://ria.ru/20230124/artisty-1847159159.html

Комитет Госдумы по культуре обобщит инициативы об уехавших артистах

Комитет Госдумы по культуре обобщит инициативы об уехавших артистах - РИА Новости, 24.01.2023

Комитет Госдумы по культуре обобщит инициативы об уехавших артистах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник поручил комитету ГД по культуре обобщить и подготовить законодательные предложения в отношении РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T17:51

2023-01-24T17:51

2023-01-24T18:13

елена ямпольская

вячеслав володин

россия

госдума рф

единая россия

культура

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник поручил комитету ГД по культуре обобщить и подготовить законодательные предложения в отношении покинувших Россию артистов, которые оскорбляют свою страну, но продолжают зарабатывать на ней деньги. Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ("Единая Россия") заявила, что выступающих против России артистов нужно отрезать от любого финансирования в стране, а не отбирать у них звания и госнаграды, которые зачастую для них ничего не значат. При этом Ямпольская подчеркнула, что речь в первую очередь идет о тех, кто открыто выступает против России, народа и "наговорили на несколько уголовных статей". Для таких людей должна быть блокировка вне зависимости от содержания проекта, в котором принимает участие человек, уверена она.

https://ria.ru/20230124/proekt-1847149370.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

елена ямпольская, вячеслав володин, россия, госдума рф, единая россия