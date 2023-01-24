https://ria.ru/20230124/artisty-1847159159.html
Комитет Госдумы по культуре обобщит инициативы об уехавших артистах
Комитет Госдумы по культуре обобщит инициативы об уехавших артистах - РИА Новости, 24.01.2023
Комитет Госдумы по культуре обобщит инициативы об уехавших артистах
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник поручил комитету ГД по культуре обобщить и подготовить законодательные предложения в отношении РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T17:51
2023-01-24T17:51
2023-01-24T18:13
елена ямпольская
вячеслав володин
россия
госдума рф
единая россия
культура
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник поручил комитету ГД по культуре обобщить и подготовить законодательные предложения в отношении покинувших Россию артистов, которые оскорбляют свою страну, но продолжают зарабатывать на ней деньги. Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ("Единая Россия") заявила, что выступающих против России артистов нужно отрезать от любого финансирования в стране, а не отбирать у них звания и госнаграды, которые зачастую для них ничего не значат. При этом Ямпольская подчеркнула, что речь в первую очередь идет о тех, кто открыто выступает против России, народа и "наговорили на несколько уголовных статей". Для таких людей должна быть блокировка вне зависимости от содержания проекта, в котором принимает участие человек, уверена она.
https://ria.ru/20230124/proekt-1847149370.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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елена ямпольская, вячеслав володин, россия, госдума рф, единая россия
Елена Ямпольская, Вячеслав Володин, Россия, Госдума РФ, Единая Россия, Культура
17:51 24.01.2023 (обновлено: 18:13 24.01.2023)
Комитет Госдумы по культуре обобщит инициативы об уехавших артистах
Володин поручил комитету ГД по культуре обобщить инициативы о покинувших Россию артистах