Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал, когда восстановят предприятие "Артемсоль" - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/artemsol-1846992307.html
Пушилин рассказал, когда восстановят предприятие "Артемсоль"
Пушилин рассказал, когда восстановят предприятие "Артемсоль" - РИА Новости, 24.01.2023
Пушилин рассказал, когда восстановят предприятие "Артемсоль"
Предприятие "Артемсоль" в Соледаре будет восстановлено в кратчайшие сроки после освобождения города Артемовска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T10:07
2023-01-24T10:09
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
артемовск
соледар
украина
артемсоль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844555796_0:183:2733:1720_1920x0_80_0_0_cf8a8c2572f99a9ccfe909b6aceebc04.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Предприятие "Артемсоль" в Соледаре будет восстановлено в кратчайшие сроки после освобождения города Артемовска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Артемсоль" точно будем восстанавливать, это будет (сделано) в кратчайшие сроки, но уже после освобождения Артемовска", - заявил Пушилин в эфире "Соловьев Live". Соляные шахты Соледара начали работу в конце XIX века, запасы оцениваются в 13 миллиардов тонн. При СССР здесь добывалось до 40% соли в стране. До начала конфликта на востоке Украины продукция компании " Артемсоль " проставлялась в 22 страны мира. Добыча соли ведется на глубине 200-300 метров. За время работы предприятия под землей оказалась система выработок протяженностью в 300 километров. Их объемы, а также постоянная температура делают подземелья идеальным местом для хранения - в частности, еще в советское время часть выработок была переоборудована под оружейные склады. После начала конфликта на востоке Украины появлялись сообщения, что украинские военные стали вывозить хранящееся там оружие. В июле 2022 года сообщалось о подрыве украинскими военными оружейных складов.
https://ria.ru/20230122/soledar-1846344298.html
артемовск
соледар
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844555796_4:0:2733:2047_1920x0_80_0_0_1c1a3b9dae28114ad67c97e0b403885f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис пушилин, артемовск, соледар, украина, артемсоль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Артемовск, Соледар, Украина, Артемсоль
10:07 24.01.2023 (обновлено: 10:09 24.01.2023)
 
Пушилин рассказал, когда восстановят предприятие "Артемсоль"

Пушилин: "Артемсоль" восстановят в кратчайшие сроки после освобождения Артемовска

© AP Photo / LibkosВид на Артемовск
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Libkos
Вид на Артемовск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Предприятие "Артемсоль" в Соледаре будет восстановлено в кратчайшие сроки после освобождения города Артемовска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Артемсоль" точно будем восстанавливать, это будет (сделано) в кратчайшие сроки, но уже после освобождения Артемовска", - заявил Пушилин в эфире "Соловьев Live".
Соляные шахты Соледара начали работу в конце XIX века, запасы оцениваются в 13 миллиардов тонн. При СССР здесь добывалось до 40% соли в стране. До начала конфликта на востоке Украины продукция компании " Артемсоль " проставлялась в 22 страны мира.
Добыча соли ведется на глубине 200-300 метров. За время работы предприятия под землей оказалась система выработок протяженностью в 300 километров. Их объемы, а также постоянная температура делают подземелья идеальным местом для хранения - в частности, еще в советское время часть выработок была переоборудована под оружейные склады. После начала конфликта на востоке Украины появлялись сообщения, что украинские военные стали вывозить хранящееся там оружие. В июле 2022 года сообщалось о подрыве украинскими военными оружейных складов.
Боец подразделения ЧВК Вагнер в Соледаре - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Солдаты говорили нам лишь одно". С чем столкнулись жители Соледара
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинАртемовскСоледарУкраинаАртемсоль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала