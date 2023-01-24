https://ria.ru/20230124/artemsol-1846992307.html
Пушилин рассказал, когда восстановят предприятие "Артемсоль"
Пушилин рассказал, когда восстановят предприятие "Артемсоль" - РИА Новости, 24.01.2023
Пушилин рассказал, когда восстановят предприятие "Артемсоль"
Предприятие "Артемсоль" в Соледаре будет восстановлено в кратчайшие сроки после освобождения города Артемовска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T10:07
2023-01-24T10:07
2023-01-24T10:09
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
артемовск
соледар
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артемсоль
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Предприятие "Артемсоль" в Соледаре будет восстановлено в кратчайшие сроки после освобождения города Артемовска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Артемсоль" точно будем восстанавливать, это будет (сделано) в кратчайшие сроки, но уже после освобождения Артемовска", - заявил Пушилин в эфире "Соловьев Live". Соляные шахты Соледара начали работу в конце XIX века, запасы оцениваются в 13 миллиардов тонн. При СССР здесь добывалось до 40% соли в стране. До начала конфликта на востоке Украины продукция компании " Артемсоль " проставлялась в 22 страны мира. Добыча соли ведется на глубине 200-300 метров. За время работы предприятия под землей оказалась система выработок протяженностью в 300 километров. Их объемы, а также постоянная температура делают подземелья идеальным местом для хранения - в частности, еще в советское время часть выработок была переоборудована под оружейные склады. После начала конфликта на востоке Украины появлялись сообщения, что украинские военные стали вывозить хранящееся там оружие. В июле 2022 года сообщалось о подрыве украинскими военными оружейных складов.
https://ria.ru/20230122/soledar-1846344298.html
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в мире, денис пушилин, артемовск, соледар, украина, артемсоль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Артемовск, Соледар, Украина, Артемсоль
10:07 24.01.2023 (обновлено: 10:09 24.01.2023)
Пушилин рассказал, когда восстановят предприятие "Артемсоль"
Пушилин: "Артемсоль" восстановят в кратчайшие сроки после освобождения Артемовска