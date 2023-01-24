https://ria.ru/20230124/arteldoc-1847065129.html

Фильмы об участниках СВО покажут на фестивале "aRTel.doc: Время героев"

Фильмы об участниках СВО покажут на фестивале "aRTel.doc: Время героев" - РИА Новости, 24.01.2023

Фильмы об участниках СВО покажут на фестивале "aRTel.doc: Время героев"

Первый международный фестиваль документального кино "aRTel.doc: Время героев" пройдет в Москве 24–26 февраля, в его программе 25 фильмов о героях специальной... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T14:01

2023-01-24T14:01

2023-01-24T14:01

культура

новости культуры

евгений поддубный

павел кукушкин

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847062127_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2c98ca2a61c9b3b6cb544775ec2ec14e.jpg

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Первый международный фестиваль документального кино "aRTel.doc: Время героев" пройдет в Москве 24–26 февраля, в его программе 25 фильмов о героях специальной военной операции (СВО), сообщили РИА Новости в пресс-службе смотра. Смотр откроется большой премьерой в годовщину СВО. Режиссеры документального канала RT Олег Некишев и Михаил Буров представят картину "Пацаны батальона "Восток". Зрители увидят несколько дней из жизни бойцов, которые восемь лет отстаивают независимость Донбасса. Проект снимался на передовой, в 300 метрах от позиций противника. Съемочная группа работала вместе с героями под минометными ударами. На фестивале будет еще несколько премьер. Лента Айгуль Ербуловой "Братья" покажет зрителю, как формируются добровольческие батальоны, и расскажет, почему вчерашние программисты, бизнесмены и рабочие добровольно идут на фронт. Также покажут фильм-стихотворение "Красный ноябрь" Семена Пегова, созданный на основе одноименного цикла стихов поэта и военкора. "Один шаг" Екатерины Китайцевой познакомит с героями СВО, которые получили тяжелые ранения, но с мужеством преодолевают все трудности. Проект Татьяны Борщ "Поэтому я здесь" — истории журналистов из стран Европы, которые приехали в Донбасс, несмотря на угрозу уголовного преследования у себя на родине. Зрители увидят фильм-лауреат фестиваля документального кино "Россия" — ленту Макса Фадеева и Сергея Белоуса "Призраки. Солдаты забытой войны" — о бойцах и командирах легендарного батальона "Призрак", который несколько лет держал линию фронта поселка Донецкий. Пройдет показ картины французского режиссера-документалиста Анн-Лор Боннель "Донбасс" о жизни мирного населения в условиях гуманитарной катастрофы. В программу также вошел фильм Ольги Кирий "Я ушла на войну" — рассказ женщин, которые отправились воевать в зону СВО; "Военкоры" Артема Сомова – истории Евгения Поддубного, Мурада Газдиева, Георгия Медведева и Павла Кукушкина; "Культурный фронт" и "Театр военных действий" Олега Некишева — картины о поэтах и музыкантах, которые выступают в поддержку российских солдат; фильм Андрея Ященко "ЧВК Вагнер. Контракт с Родиной" об одной из самых закрытых военных организаций. В дни проведения фестиваля свои фильмы представят также Первый канал, ВГТРК и "Спас". В финальный день фестиваля пройдут питчинги — презентации кинопроектов от начинающих документалистов. Жюри фестиваля отберет лучшую заявку на фильм, который победитель снимет совместно с документальным каналом RT.Входящие в медиагруппу "Россия сегодня" РИА Новости и радио Sputnik, а также программа "Изолента live" выступают информационными партнерами фестиваля.

https://ria.ru/20221107/film-1829825182.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, евгений поддубный, павел кукушкин, кино и сериалы