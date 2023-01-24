Фильмы об участниках СВО покажут на фестивале "aRTel.doc: Время героев"
На первом фестивале "aRTel.doc: Время героев" покажут 25 фильмов об участниках СВО
© Фото : пресс-служба Международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев"Кадр из фильма "Пацаны батальона "Восток"
© Фото : пресс-служба Международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев"
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Первый международный фестиваль документального кино "aRTel.doc: Время героев" пройдет в Москве 24–26 февраля, в его программе 25 фильмов о героях специальной военной операции (СВО), сообщили РИА Новости в пресс-службе смотра.
"В рамках фестиваля состоятся премьерные показы, встречи и обсуждения с создателями фильмов, открытые лекции и круглые столы с лидерами индустрии", – рассказали в пресс-службе.
Смотр откроется большой премьерой в годовщину СВО. Режиссеры документального канала RT Олег Некишев и Михаил Буров представят картину "Пацаны батальона "Восток".
Зрители увидят несколько дней из жизни бойцов, которые восемь лет отстаивают независимость Донбасса. Проект снимался на передовой, в 300 метрах от позиций противника. Съемочная группа работала вместе с героями под минометными ударами.
"Мы посвятили этот фильм обычным пацанам. Они воюют с сильным противником, но побеждают, проявляя боевую смекалку и дружескую поддержку. Их сердца полны отваги, смелости и решимости, но все они ждут, когда же наконец смогут вернуться домой, выполнив свой воинский долг", – цитирует пресс-служба Некишева.
На фестивале будет еще несколько премьер. Лента Айгуль Ербуловой "Братья" покажет зрителю, как формируются добровольческие батальоны, и расскажет, почему вчерашние программисты, бизнесмены и рабочие добровольно идут на фронт.
Также покажут фильм-стихотворение "Красный ноябрь" Семена Пегова, созданный на основе одноименного цикла стихов поэта и военкора. "Один шаг" Екатерины Китайцевой познакомит с героями СВО, которые получили тяжелые ранения, но с мужеством преодолевают все трудности. Проект Татьяны Борщ "Поэтому я здесь" — истории журналистов из стран Европы, которые приехали в Донбасс, несмотря на угрозу уголовного преследования у себя на родине.
Зрители увидят фильм-лауреат фестиваля документального кино "Россия" — ленту Макса Фадеева и Сергея Белоуса "Призраки. Солдаты забытой войны" — о бойцах и командирах легендарного батальона "Призрак", который несколько лет держал линию фронта поселка Донецкий. Пройдет показ картины французского режиссера-документалиста Анн-Лор Боннель "Донбасс" о жизни мирного населения в условиях гуманитарной катастрофы.
В программу также вошел фильм Ольги Кирий "Я ушла на войну" — рассказ женщин, которые отправились воевать в зону СВО; "Военкоры" Артема Сомова – истории Евгения Поддубного, Мурада Газдиева, Георгия Медведева и Павла Кукушкина; "Культурный фронт" и "Театр военных действий" Олега Некишева — картины о поэтах и музыкантах, которые выступают в поддержку российских солдат; фильм Андрея Ященко "ЧВК Вагнер. Контракт с Родиной" об одной из самых закрытых военных организаций.
В дни проведения фестиваля свои фильмы представят также Первый канал, ВГТРК и "Спас".
"Сложно было выбирать фильмы на фестиваль. Очень много материала накопили документалисты по теме СВО за один год, и каждый фильм достоин награды, потому что каждый — о героях. Главная цель фестиваля – не призы. Главное – чтобы о наших героях узнали зрители", – сказала Екатерина Яковлева, руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля.
В финальный день фестиваля пройдут питчинги — презентации кинопроектов от начинающих документалистов. Жюри фестиваля отберет лучшую заявку на фильм, который победитель снимет совместно с документальным каналом RT.
Входящие в медиагруппу "Россия сегодня" РИА Новости и радио Sputnik, а также программа "Изолента live" выступают информационными партнерами фестиваля.
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