https://ria.ru/20230124/arest-1846975447.html

После драки в общежитии УрФУ арестовали семерых студентов

После драки в общежитии УрФУ арестовали семерых студентов - РИА Новости, 24.01.2023

После драки в общежитии УрФУ арестовали семерых студентов

Ленинский районный суд Екатеринбурга поместил под административный арест на 12 суток двух участников массовой драки в общежитии Уральского федерального... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T08:54

2023-01-24T08:54

2023-01-24T08:54

екатеринбург

происшествия

уральский федеральный университет

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга поместил под административный арест на 12 суток двух участников массовой драки в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ), еще пятеро получили по трое суток ареста, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Ранее местные СМИ писали, что в ночь на 21 января в общежитии № 2 УрФУ из-за бытового конфликта произошла потасовка между несколькими десятками студентами. Вуз по факту произошедшего организовал внутреннюю проверку, а полиция возбудила в отношении 10 участников драки административные дела по статье "Мелкое хулиганство". "Двоим назначено 12 суток, пятерым – по трое суток. В отношении троих прекратили производство", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20230118/draka-1845643457.html

екатеринбург

свердловская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

екатеринбург, происшествия, уральский федеральный университет, свердловская область