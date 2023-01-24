https://ria.ru/20230124/arest-1846975447.html
После драки в общежитии УрФУ арестовали семерых студентов
После драки в общежитии УрФУ арестовали семерых студентов - РИА Новости, 24.01.2023
После драки в общежитии УрФУ арестовали семерых студентов
Ленинский районный суд Екатеринбурга поместил под административный арест на 12 суток двух участников массовой драки в общежитии Уральского федерального... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T08:54
2023-01-24T08:54
2023-01-24T08:54
екатеринбург
происшествия
уральский федеральный университет
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга поместил под административный арест на 12 суток двух участников массовой драки в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ), еще пятеро получили по трое суток ареста, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Ранее местные СМИ писали, что в ночь на 21 января в общежитии № 2 УрФУ из-за бытового конфликта произошла потасовка между несколькими десятками студентами. Вуз по факту произошедшего организовал внутреннюю проверку, а полиция возбудила в отношении 10 участников драки административные дела по статье "Мелкое хулиганство". "Двоим назначено 12 суток, пятерым – по трое суток. В отношении троих прекратили производство", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20230118/draka-1845643457.html
екатеринбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, происшествия, уральский федеральный университет, свердловская область
Екатеринбург, Происшествия, Уральский федеральный университет, Свердловская область
После драки в общежитии УрФУ арестовали семерых студентов
В Екатеринбурге суд арестовал семерых студентов УрФУ после драки в общежитии
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга поместил под административный арест на 12 суток двух участников массовой драки в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ), еще пятеро получили по трое суток ареста, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее местные СМИ писали, что в ночь на 21 января в общежитии № 2 УрФУ из-за бытового конфликта произошла потасовка между несколькими десятками студентами. Вуз по факту произошедшего организовал внутреннюю проверку, а полиция возбудила в отношении 10 участников драки административные дела по статье "Мелкое хулиганство".
"Двоим назначено 12 суток, пятерым – по трое суток. В отношении троих прекратили производство", - сказала собеседница агентства.