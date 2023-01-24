https://ria.ru/20230124/antibiotiki-1847019007.html

Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците антибиотиков

Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците антибиотиков - РИА Новости, 24.01.2023

Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците антибиотиков

В российских аптеках поддерживается широкий выбор антибиотиков, их производство, поставки и выпуск в гражданский оборот продолжаются, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:38

2023-01-24T11:38

2023-01-24T11:56

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В российских аптеках поддерживается широкий выбор антибиотиков, их производство, поставки и выпуск в гражданский оборот продолжаются, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.Ранее газета "Ведомости" сообщила, что в России возник дефицит некоторых детских антибиотиков, в том числе пропал цефуроксим."В аптечных учреждениях в России имеется в наличии широкий выбор антибиотиков, их производство, поставки и ввод в гражданский оборот продолжаются", - говорится в сообщении.По данным системы мониторинга движения лекарственных препаратов, в гражданском обороте есть в наличии более 10,5 миллионов упаковок препарата с международным непатентованным неименованием амоксициллин, более 6,4 миллиона упаковок амоксициллина+клавулановой кислоты, более 2,4 миллиона упаковок цефуроксима, более 2,4 миллиона упаковок цефексима и более 2,1 миллиона упаковок кларитромицина, уточнили в пресс-службе. При этом препараты имеются в различных лекарственных формах, отметили в ведомстве."Отсутствие препарата с конкретным торговым наименованием в аптечной организации может быть вызвано повышенным спросом и не является признаком дефицита", - подчеркнули в пресс-службе.Росздравнадзор совместно с Минздравом России контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением граждан и фактической доступностью лекарственных препаратов, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230118/antibiotiki-1845660172.html

https://ria.ru/20230110/superbakterii-1843729451.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, общество