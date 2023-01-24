https://ria.ru/20230124/antibiotiki-1847019007.html
Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците антибиотиков
Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците антибиотиков - РИА Новости, 24.01.2023
Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците антибиотиков
В российских аптеках поддерживается широкий выбор антибиотиков, их производство, поставки и выпуск в гражданский оборот продолжаются, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:38
2023-01-24T11:38
2023-01-24T11:56
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В российских аптеках поддерживается широкий выбор антибиотиков, их производство, поставки и выпуск в гражданский оборот продолжаются, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.Ранее газета "Ведомости" сообщила, что в России возник дефицит некоторых детских антибиотиков, в том числе пропал цефуроксим."В аптечных учреждениях в России имеется в наличии широкий выбор антибиотиков, их производство, поставки и ввод в гражданский оборот продолжаются", - говорится в сообщении.По данным системы мониторинга движения лекарственных препаратов, в гражданском обороте есть в наличии более 10,5 миллионов упаковок препарата с международным непатентованным неименованием амоксициллин, более 6,4 миллиона упаковок амоксициллина+клавулановой кислоты, более 2,4 миллиона упаковок цефуроксима, более 2,4 миллиона упаковок цефексима и более 2,1 миллиона упаковок кларитромицина, уточнили в пресс-службе. При этом препараты имеются в различных лекарственных формах, отметили в ведомстве."Отсутствие препарата с конкретным торговым наименованием в аптечной организации может быть вызвано повышенным спросом и не является признаком дефицита", - подчеркнули в пресс-службе.Росздравнадзор совместно с Минздравом России контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением граждан и фактической доступностью лекарственных препаратов, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230118/antibiotiki-1845660172.html
https://ria.ru/20230110/superbakterii-1843729451.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, общество
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Здоровье - Общество, Общество
11:38 24.01.2023 (обновлено: 11:56 24.01.2023)
Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците антибиотиков
Росздравнадзор заявил, что в аптеках представлен широкий выбор антибиотиков
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В российских аптеках поддерживается широкий выбор антибиотиков, их производство, поставки и выпуск в гражданский оборот продолжаются, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что в России
возник дефицит некоторых детских антибиотиков, в том числе пропал цефуроксим.
"В аптечных учреждениях в России имеется в наличии широкий выбор антибиотиков, их производство, поставки и ввод в гражданский оборот продолжаются", - говорится в сообщении.
По данным системы мониторинга движения лекарственных препаратов, в гражданском обороте есть в наличии более 10,5 миллионов упаковок препарата с международным непатентованным неименованием амоксициллин, более 6,4 миллиона упаковок амоксициллина+клавулановой кислоты, более 2,4 миллиона упаковок цефуроксима, более 2,4 миллиона упаковок цефексима и более 2,1 миллиона упаковок кларитромицина, уточнили в пресс-службе. При этом препараты имеются в различных лекарственных формах, отметили в ведомстве.
"Отсутствие препарата с конкретным торговым наименованием в аптечной организации может быть вызвано повышенным спросом и не является признаком дефицита", - подчеркнули в пресс-службе.
Росздравнадзор совместно с Минздравом России контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением граждан и фактической доступностью лекарственных препаратов, добавили в ведомстве.