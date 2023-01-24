https://ria.ru/20230124/angola-1847206832.html
Глава МИД Анголы по-русски рассказал Лаврову об изменениях в стране
Глава МИД Анголы по-русски рассказал Лаврову об изменениях в стране - РИА Новости, 24.01.2023
Глава МИД Анголы по-русски рассказал Лаврову об изменениях в стране
Глава МИД Анголы Тете Антониу на русском языке рассказал министру иностранных дел России Сергею Лаврову о том, как изменилась его страна с предыдущего визита в... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T21:58
2023-01-24T21:58
2023-01-24T22:31
сергей лавров
мария захарова
жоау лоуренсу
ангола
африка
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава МИД Анголы Тете Антониу на русском языке рассказал министру иностранных дел России Сергею Лаврову о том, как изменилась его страна с предыдущего визита в 2018 году, видео их встречи разместила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Лавров прибыл с визитом в Анголу в рамках турне по странам Африки южнее Сахары, это уже третья страна в его маршруте - до этого он побывал в ЮАР и королевстве Эсватини."Очень много изменилось... Построек много", - сказал ангольский министр."Завтра у нас большой день, проведем все мероприятия", - ответил ему Лавров.В столице Анголы, Луанде, у Лаврова запланированы встречи с президентом страны Жоао Лоуренсу, главой МИД Тете Антониу, также министр примет участие в церемонии возложения венка к саркофагу первого президента страны Агостинью Нето и второго главы государства Жозе Эдуарду душ Сантуша.Предыдущий визит Лаврова в Анголу состоялся в 2018 году - тогда он также посетил Намибию, Мозамбик, Зимбабве и Эфиопию.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, мария захарова, жоау лоуренсу, ангола, африка, россия
Сергей Лавров, Мария Захарова, Жоау Лоуренсу, Ангола, Африка, Россия
21:58 24.01.2023 (обновлено: 22:31 24.01.2023)
Глава МИД Анголы по-русски рассказал Лаврову об изменениях в стране
Глава МИД Анголы Антониу по-русски рассказал Лаврову, как изменилась страна за пять лет
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Глава МИД Анголы Тете Антониу на русском языке рассказал министру иностранных дел России Сергею Лаврову о том, как изменилась его страна с предыдущего визита в 2018 году, видео их встречи разместила в своем телеграм-канале
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Лавров прибыл с визитом в Анголу в рамках турне по странам Африки южнее Сахары, это уже третья страна в его маршруте - до этого он побывал в ЮАР и королевстве Эсватини.
"Очень много изменилось... Построек много", - сказал ангольский министр.
"Завтра у нас большой день, проведем все мероприятия", - ответил ему Лавров.
В столице Анголы, Луанде, у Лаврова запланированы встречи с президентом страны Жоао Лоуренсу, главой МИД Тете Антониу, также министр примет участие в церемонии возложения венка к саркофагу первого президента страны Агостинью Нето и второго главы государства Жозе Эдуарду душ Сантуша.
Предыдущий визит Лаврова в Анголу состоялся в 2018 году - тогда он также посетил Намибию, Мозамбик, Зимбабве и Эфиопию.