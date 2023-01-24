https://ria.ru/20230124/angola-1847206832.html

Глава МИД Анголы по-русски рассказал Лаврову об изменениях в стране

Глава МИД Анголы по-русски рассказал Лаврову об изменениях в стране - РИА Новости, 24.01.2023

Глава МИД Анголы по-русски рассказал Лаврову об изменениях в стране

Глава МИД Анголы Тете Антониу на русском языке рассказал министру иностранных дел России Сергею Лаврову о том, как изменилась его страна с предыдущего визита в... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T21:58

2023-01-24T21:58

2023-01-24T22:31

сергей лавров

мария захарова

жоау лоуренсу

ангола

африка

россия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава МИД Анголы Тете Антониу на русском языке рассказал министру иностранных дел России Сергею Лаврову о том, как изменилась его страна с предыдущего визита в 2018 году, видео их встречи разместила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Лавров прибыл с визитом в Анголу в рамках турне по странам Африки южнее Сахары, это уже третья страна в его маршруте - до этого он побывал в ЮАР и королевстве Эсватини."Очень много изменилось... Построек много", - сказал ангольский министр."Завтра у нас большой день, проведем все мероприятия", - ответил ему Лавров.В столице Анголы, Луанде, у Лаврова запланированы встречи с президентом страны Жоао Лоуренсу, главой МИД Тете Антониу, также министр примет участие в церемонии возложения венка к саркофагу первого президента страны Агостинью Нето и второго главы государства Жозе Эдуарду душ Сантуша.Предыдущий визит Лаврова в Анголу состоялся в 2018 году - тогда он также посетил Намибию, Мозамбик, Зимбабве и Эфиопию.

https://ria.ru/20230103/investitsii-1842929865.html

ангола

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей лавров, мария захарова, жоау лоуренсу, ангола, африка, россия