https://ria.ru/20230124/alzhir-1846957693.html

При крушении вертолета на севере Алжира погибли трое военных

При крушении вертолета на севере Алжира погибли трое военных - РИА Новости, 24.01.2023

При крушении вертолета на севере Алжира погибли трое военных

Трое военных погибли в результате крушения вертолета в понедельник вечером в провинции Айн-Дефла на севере Алжира, говорится в заявлении министерства обороны... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T01:56

2023-01-24T01:56

2023-01-24T01:56

в мире

алжир (провинция)

ми-171

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КАИР, 24 янв - РИА Новости. Трое военных погибли в результате крушения вертолета в понедельник вечером в провинции Айн-Дефла на севере Алжира, говорится в заявлении министерства обороны страны. "В ходе запланированной тренировочной миссии вертолет Ми-171 военно-воздушных сил потерпел крушение сегодня вечером, 23 января, в окрестностях (города – ред.) Эль-Аттаф в провинции Айн-Дефла, в результате погиб экипаж вертолета – полковник Манари Мурад, майор Дахмани Муса Мухаммед и сержант Шабуа Усама", - сообщило минобороны Алжира.

https://ria.ru/20230124/siriya-1846952430.html

алжир (провинция)

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в мире, алжир (провинция), ми-171