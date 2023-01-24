https://ria.ru/20230124/alzhir-1846957693.html
При крушении вертолета на севере Алжира погибли трое военных
При крушении вертолета на севере Алжира погибли трое военных - РИА Новости, 24.01.2023
При крушении вертолета на севере Алжира погибли трое военных
Трое военных погибли в результате крушения вертолета в понедельник вечером в провинции Айн-Дефла на севере Алжира, говорится в заявлении министерства обороны... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T01:56
2023-01-24T01:56
2023-01-24T01:56
в мире
алжир (провинция)
ми-171
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КАИР, 24 янв - РИА Новости. Трое военных погибли в результате крушения вертолета в понедельник вечером в провинции Айн-Дефла на севере Алжира, говорится в заявлении министерства обороны страны. "В ходе запланированной тренировочной миссии вертолет Ми-171 военно-воздушных сил потерпел крушение сегодня вечером, 23 января, в окрестностях (города – ред.) Эль-Аттаф в провинции Айн-Дефла, в результате погиб экипаж вертолета – полковник Манари Мурад, майор Дахмани Муса Мухаммед и сержант Шабуа Усама", - сообщило минобороны Алжира.
https://ria.ru/20230124/siriya-1846952430.html
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в мире, алжир (провинция), ми-171
В мире, Алжир (провинция), Ми-171
При крушении вертолета на севере Алжира погибли трое военных
При крушении вертолета на севере Алжира в понедельник вечером погибли трое военных