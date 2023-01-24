https://ria.ru/20230124/ak-74-1847160564.html
Жителю Ростова-на-Дону дали срок за контрабанду оружия в США
Жителю Ростова-на-Дону дали срок за контрабанду оружия в США - РИА Новости, 24.01.2023
Жителю Ростова-на-Дону дали срок за контрабанду оружия в США
Житель Ростова-на-Дону, который собирался отправить части АК-74 в США, приговорен судом к трем годам колонии, сообщает пресс-служба Южной транспортной... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T17:54
2023-01-24T17:54
2023-01-24T17:55
происшествия
ростов-на-дону
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южная транспортная прокуратура
почта россии
ак-74
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 янв – РИА Новости. Житель Ростова-на-Дону, который собирался отправить части АК-74 в США, приговорен судом к трем годам колонии, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. "Октябрьским районным судом города Ростова-на-Дону вынесен приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу вооружения)", - уточняется в сообщении. В ходе судебного процесса было установлено, что подсудимый купил в сети интернет у неизвестного лица части автомата АК-74 и пытался выслать их международным почтовым отправлением на адрес, который располагался на территории Соединенных Штатов Америки. "Указанные предметы были изъяты в помещении "Почты России", - добавили в прокуратуре. "Суд… назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230120/kontrabanda-1846209756.html
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происшествия, ростов-на-дону, сша, россия, южная транспортная прокуратура, почта россии, ак-74
Происшествия, Ростов-на-Дону, США, Россия, Южная транспортная прокуратура, Почта России, АК-74
17:54 24.01.2023 (обновлено: 17:55 24.01.2023)
Жителю Ростова-на-Дону дали срок за контрабанду оружия в США
Жителю Ростова-на-Дону дали три года колонии за контрабанду частей АК-74 в США