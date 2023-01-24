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Жителю Ростова-на-Дону дали срок за контрабанду оружия в США - РИА Новости, 24.01.2023
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Жителю Ростова-на-Дону дали срок за контрабанду оружия в США
Жителю Ростова-на-Дону дали срок за контрабанду оружия в США - РИА Новости, 24.01.2023
Жителю Ростова-на-Дону дали срок за контрабанду оружия в США
Житель Ростова-на-Дону, который собирался отправить части АК-74 в США, приговорен судом к трем годам колонии, сообщает пресс-служба Южной транспортной... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T17:54
2023-01-24T17:55
происшествия
ростов-на-дону
сша
россия
южная транспортная прокуратура
почта россии
ак-74
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 янв – РИА Новости. Житель Ростова-на-Дону, который собирался отправить части АК-74 в США, приговорен судом к трем годам колонии, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. "Октябрьским районным судом города Ростова-на-Дону вынесен приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу вооружения)", - уточняется в сообщении. В ходе судебного процесса было установлено, что подсудимый купил в сети интернет у неизвестного лица части автомата АК-74 и пытался выслать их международным почтовым отправлением на адрес, который располагался на территории Соединенных Штатов Америки. "Указанные предметы были изъяты в помещении "Почты России", - добавили в прокуратуре. "Суд… назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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происшествия, ростов-на-дону, сша, россия, южная транспортная прокуратура, почта россии, ак-74
Происшествия, Ростов-на-Дону, США, Россия, Южная транспортная прокуратура, Почта России, АК-74
17:54 24.01.2023 (обновлено: 17:55 24.01.2023)
 
Жителю Ростова-на-Дону дали срок за контрабанду оружия в США

Жителю Ростова-на-Дону дали три года колонии за контрабанду частей АК-74 в США

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 янв – РИА Новости. Житель Ростова-на-Дону, который собирался отправить части АК-74 в США, приговорен судом к трем годам колонии, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
"Октябрьским районным судом города Ростова-на-Дону вынесен приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу вооружения)", - уточняется в сообщении.
В ходе судебного процесса было установлено, что подсудимый купил в сети интернет у неизвестного лица части автомата АК-74 и пытался выслать их международным почтовым отправлением на адрес, который располагался на территории Соединенных Штатов Америки. "Указанные предметы были изъяты в помещении "Почты России", - добавили в прокуратуре.
"Суд… назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 12:06
В Белгородской области пресекли контрабанду военной продукции с Украины
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуСШАРоссияЮжная транспортная прокуратураПочта РоссииАК-74
 
 
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