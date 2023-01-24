https://ria.ru/20230124/afera-1847004243.html
"Сбер" предупредил ищущих работу россиян о новой мошеннической схеме
"Сбер" предупредил ищущих работу россиян о новой мошеннической схеме - РИА Новости, 24.01.2023
"Сбер" предупредил ищущих работу россиян о новой мошеннической схеме
Мошенники размещают в интернете информацию о "вакансиях", а откликнувшихся на нее людей "принимают на работу" и высылают им "трудовой договор", а затем просят... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T10:51
2023-01-24T10:51
2023-01-24T11:10
общество
технологии
сбер
сбербанк россии
мошенничество
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Мошенники размещают в интернете информацию о "вакансиях", а откликнувшихся на нее людей "принимают на работу" и высылают им "трудовой договор", а затем просят назвать номер банковской карты и код из смс якобы для перечисления гонорара, но на самом деле таким образом похищают деньги, сообщил Сбербанк в своем телеграм-канале. "Злоумышленники размещают в интернете вакансии о самой обычной работе и ждут отклика кандидатов. Диалог с "работодателем" выглядит правдоподобно. Соискателя принимают, присылают ему договор и просят сказать номер карты", - говорится в сообщении. Новому сотруднику могут даже поставить "рабочую задачу", чтобы вызвать доверие к компании, указали эксперты. Банк рекомендует проверять, существует ли компания, разместившая объявление о вакансии, и напоминает, что одноразовые пароли из смс, а также три цифры с оборота карты никому нельзя называть.
https://ria.ru/20230124/moshenniki-1847001989.html
https://ria.ru/20230124/kredity-1846993921.html
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общество, технологии, сбер, сбербанк россии, мошенничество, россия
Общество, Технологии, Сбер, Сбербанк России, Мошенничество, Россия
10:51 24.01.2023 (обновлено: 11:10 24.01.2023)
"Сбер" предупредил ищущих работу россиян о новой мошеннической схеме
"Сбер" предупредил о работодателях-аферистах, которые просят назвать код из смс