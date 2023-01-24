https://ria.ru/20230124/afera-1847004243.html

"Сбер" предупредил ищущих работу россиян о новой мошеннической схеме

"Сбер" предупредил ищущих работу россиян о новой мошеннической схеме - РИА Новости, 24.01.2023

"Сбер" предупредил ищущих работу россиян о новой мошеннической схеме

Мошенники размещают в интернете информацию о "вакансиях", а откликнувшихся на нее людей "принимают на работу" и высылают им "трудовой договор", а затем просят... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T10:51

2023-01-24T10:51

2023-01-24T11:10

общество

технологии

сбер

сбербанк россии

мошенничество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577885018_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28fc8ad60841c56ab270d107df508161.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Мошенники размещают в интернете информацию о "вакансиях", а откликнувшихся на нее людей "принимают на работу" и высылают им "трудовой договор", а затем просят назвать номер банковской карты и код из смс якобы для перечисления гонорара, но на самом деле таким образом похищают деньги, сообщил Сбербанк в своем телеграм-канале. "Злоумышленники размещают в интернете вакансии о самой обычной работе и ждут отклика кандидатов. Диалог с "работодателем" выглядит правдоподобно. Соискателя принимают, присылают ему договор и просят сказать номер карты", - говорится в сообщении. Новому сотруднику могут даже поставить "рабочую задачу", чтобы вызвать доверие к компании, указали эксперты. Банк рекомендует проверять, существует ли компания, разместившая объявление о вакансии, и напоминает, что одноразовые пароли из смс, а также три цифры с оборота карты никому нельзя называть.

https://ria.ru/20230124/moshenniki-1847001989.html

https://ria.ru/20230124/kredity-1846993921.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, сбер, сбербанк россии, мошенничество, россия