https://ria.ru/20230124/abrams-1847161521.html

СМИ: в Белом доме планируют передать Киеву танки Abrams M1

СМИ: в Белом доме планируют передать Киеву танки Abrams M1 - РИА Новости, 24.01.2023

СМИ: в Белом доме планируют передать Киеву танки Abrams M1

США могут в ближайшее время объявить о передаче Киеву танков M1 Abrams, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T17:57

2023-01-24T17:57

2023-01-24T20:21

специальная военная операция на украине

в мире

m1 abrams

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украина

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владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. США могут в ближайшее время объявить о передаче Киеву танков M1 Abrams, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.По информации издания, Вашингтон может анонсировать свое решение в рамках соглашения с Берлином о поставке Киеву танков Leopard 2 из Германии и других стран.В последний пакет военной помощи США на 2,5 миллиарда долларов вошли боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортеры Stryker.В понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна запросила у Германии разрешение на передачу ВСУ танков Leopard 2. Он также призвал Берлин присоединиться к коалиции государств, обеспечивающих Киев военной техникой.Для поставок немецкой техники страны должны получить разрешение ФРГ на снятие экспортных ограничений. Кроме Германии, Польши и Финляндии, Leopard есть у Испании, Греции и Дании.На прошлой неделе на авиабазе Рамштайн состоялась встреча контактной группы НАТО, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи Украине. Ее участникам так и не удалось прийти к единому мнению о поставках танков. ФРГ пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на канцлера Олафа Шольца значительно усилилось. Великобритания анонсировала поставки танков Challenger 2.Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230124/tanki-1847061364.html

https://ria.ru/20230123/germaniya-1846712412.html

сша

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, m1 abrams, джо байден, сша, украина, нато, владимир зеленский, киев