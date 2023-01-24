Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Белом доме планируют передать Киеву танки Abrams M1 - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/abrams-1847161521.html
СМИ: в Белом доме планируют передать Киеву танки Abrams M1
СМИ: в Белом доме планируют передать Киеву танки Abrams M1 - РИА Новости, 24.01.2023
СМИ: в Белом доме планируют передать Киеву танки Abrams M1
США могут в ближайшее время объявить о передаче Киеву танков M1 Abrams, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T17:57
2023-01-24T20:21
специальная военная операция на украине
в мире
m1 abrams
джо байден
сша
украина
нато
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765660825_0:5:3568:2013_1920x0_80_0_0_920339d772ae4b014d436c7338ab5a89.jpg
ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. США могут в ближайшее время объявить о передаче Киеву танков M1 Abrams, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.По информации издания, Вашингтон может анонсировать свое решение в рамках соглашения с Берлином о поставке Киеву танков Leopard 2 из Германии и других стран.В последний пакет военной помощи США на 2,5 миллиарда долларов вошли боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортеры Stryker.В понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна запросила у Германии разрешение на передачу ВСУ танков Leopard 2. Он также призвал Берлин присоединиться к коалиции государств, обеспечивающих Киев военной техникой.Для поставок немецкой техники страны должны получить разрешение ФРГ на снятие экспортных ограничений. Кроме Германии, Польши и Финляндии, Leopard есть у Испании, Греции и Дании.На прошлой неделе на авиабазе Рамштайн состоялась встреча контактной группы НАТО, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи Украине. Ее участникам так и не удалось прийти к единому мнению о поставках танков. ФРГ пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на канцлера Олафа Шольца значительно усилилось. Великобритания анонсировала поставки танков Challenger 2.Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230124/tanki-1847061364.html
https://ria.ru/20230123/germaniya-1846712412.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765660825_1145:176:3568:1993_1920x0_80_0_0_25dcaac80a74deebe4095c1ded609c26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, m1 abrams, джо байден, сша, украина, нато, владимир зеленский, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, M1 Abrams, Джо Байден, США, Украина, НАТО, Владимир Зеленский, Киев
17:57 24.01.2023 (обновлено: 20:21 24.01.2023)
 
СМИ: в Белом доме планируют передать Киеву танки Abrams M1

WSJ: администрация США может объявить о поставках Киеву танков M1 Abrams на этой неделе

© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannelТанки M1A1 Abrams армии США
Танки M1A1 Abrams армии США
© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannel
Танки M1A1 Abrams армии США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. США могут в ближайшее время объявить о передаче Киеву танков M1 Abrams, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

"Администрация (президента Джо. — Прим. ред.) Байдена склоняется к отправке на Украину значительного количества танков Abrams M, объявление о поставках может быть сделано на этой неделе", — говорится в публикации.

По информации издания, Вашингтон может анонсировать свое решение в рамках соглашения с Берлином о поставке Киеву танков Leopard 2 из Германии и других стран.
В последний пакет военной помощи США на 2,5 миллиарда долларов вошли боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортеры Stryker.
Основной немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 13:39
В Киеве заявили, что 12 стран согласились передать Украине танки Leopard
В понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна запросила у Германии разрешение на передачу ВСУ танков Leopard 2. Он также призвал Берлин присоединиться к коалиции государств, обеспечивающих Киев военной техникой.
Для поставок немецкой техники страны должны получить разрешение ФРГ на снятие экспортных ограничений. Кроме Германии, Польши и Финляндии, Leopard есть у Испании, Греции и Дании.
На прошлой неделе на авиабазе Рамштайн состоялась встреча контактной группы НАТО, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи Украине. Ее участникам так и не удалось прийти к единому мнению о поставках танков. ФРГ пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на канцлера Олафа Шольца значительно усилилось. Великобритания анонсировала поставки танков Challenger 2.
Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
МИД Польши - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 10:35Специальная военная операция на Украине
Польша пригрозила Германии изоляцией, если Берлин не поставит Киеву танки
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреM1 AbramsДжо БайденСШАУкраинаНАТОВладимир ЗеленскийКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала