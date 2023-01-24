https://ria.ru/20230124/abrams-1847161521.html
СМИ: в Белом доме планируют передать Киеву танки Abrams M1
СМИ: в Белом доме планируют передать Киеву танки Abrams M1 - РИА Новости, 24.01.2023
СМИ: в Белом доме планируют передать Киеву танки Abrams M1
США могут в ближайшее время объявить о передаче Киеву танков M1 Abrams, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T17:57
2023-01-24T17:57
2023-01-24T20:21
специальная военная операция на украине
в мире
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владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. США могут в ближайшее время объявить о передаче Киеву танков M1 Abrams, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.По информации издания, Вашингтон может анонсировать свое решение в рамках соглашения с Берлином о поставке Киеву танков Leopard 2 из Германии и других стран.В последний пакет военной помощи США на 2,5 миллиарда долларов вошли боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортеры Stryker.В понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна запросила у Германии разрешение на передачу ВСУ танков Leopard 2. Он также призвал Берлин присоединиться к коалиции государств, обеспечивающих Киев военной техникой.Для поставок немецкой техники страны должны получить разрешение ФРГ на снятие экспортных ограничений. Кроме Германии, Польши и Финляндии, Leopard есть у Испании, Греции и Дании.На прошлой неделе на авиабазе Рамштайн состоялась встреча контактной группы НАТО, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи Украине. Ее участникам так и не удалось прийти к единому мнению о поставках танков. ФРГ пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на канцлера Олафа Шольца значительно усилилось. Великобритания анонсировала поставки танков Challenger 2.Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230124/tanki-1847061364.html
https://ria.ru/20230123/germaniya-1846712412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, m1 abrams, джо байден, сша, украина, нато, владимир зеленский, киев
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17:57 24.01.2023 (обновлено: 20:21 24.01.2023)
СМИ: в Белом доме планируют передать Киеву танки Abrams M1
WSJ: администрация США может объявить о поставках Киеву танков M1 Abrams на этой неделе