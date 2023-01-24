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США не исключают поставок танков Abrams на Украину - РИА Новости, 24.01.2023
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США не исключают поставок танков Abrams на Украину
США не исключают поставок танков Abrams на Украину - РИА Новости, 24.01.2023
США не исключают поставок танков Abrams на Украину
США не определились с поставками собственных танков Abrams Украине, понимая их значимость для весенней кампании, но отдавая отчет в сложности их обслуживания,... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T00:35
2023-01-24T00:35
в мире
сша
россия
украина
нато
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
джон кирби
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США не определились с поставками собственных танков Abrams Украине, понимая их значимость для весенней кампании, но отдавая отчет в сложности их обслуживания, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Несмотря на давление со стороны общественности и СМИ, американцы не стали включать в последние пакеты военной помощи украинцам Abrams, ограничившись боевыми машинами пехоты Bradley и бронетранспортерами Stryker. "Мы признаем, что прямо сейчас бронетехника по-настоящему важна. Они воюют на Донбассе, готовятся к боям в предстоящие месяцы, весной, когда мы ждем довольно много наземных маневров, для которых танки, очевидно, будут очень полезны. Но мы не приняли никаких решений - ни в ту, ни в другую сторону", - сказал Кирби в интервью телеканалу CNN. По словам Кирби, на рассмотрении в США находятся "мириады" украинских запросов о конкретных видах вооружений. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230123/germaniya-1846712412.html
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в мире, сша, россия, украина, нато, дмитрий песков (спецпредставитель президента), джон кирби, сергей лавров
В мире, США, Россия, Украина, НАТО, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Джон Кирби, Сергей Лавров
00:35 24.01.2023
 
США не исключают поставок танков Abrams на Украину

Кирби: США не определились с поставками танков Abrams на Украину, но и не исключают этого

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские танки Abrams на железнодорожной станции
Американские танки Abrams на железнодорожной станции - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские танки Abrams на железнодорожной станции. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США не определились с поставками собственных танков Abrams Украине, понимая их значимость для весенней кампании, но отдавая отчет в сложности их обслуживания, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Несмотря на давление со стороны общественности и СМИ, американцы не стали включать в последние пакеты военной помощи украинцам Abrams, ограничившись боевыми машинами пехоты Bradley и бронетранспортерами Stryker.
МИД Польши - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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Польша пригрозила Германии изоляцией, если Берлин не поставит Киеву танки
"Мы признаем, что прямо сейчас бронетехника по-настоящему важна. Они воюют на Донбассе, готовятся к боям в предстоящие месяцы, весной, когда мы ждем довольно много наземных маневров, для которых танки, очевидно, будут очень полезны. Но мы не приняли никаких решений - ни в ту, ни в другую сторону", - сказал Кирби в интервью телеканалу CNN.
"Танк Abrams - это очень изощренная система, которая требует очень длинной, детализированной, сложной цепи поставок. Я ничего не исключаю, просто констатирую, что мы хотим давать украинцам возможности, которые они могут использовать, использовать в сжатые сроки и эффективно", - добавил он.
По словам Кирби, на рассмотрении в США находятся "мириады" украинских запросов о конкретных видах вооружений.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 23:22
США утверждают, что не будут принуждать Германию поставлять танки Киеву
 
В миреСШАРоссияУкраинаНАТОДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Джон КирбиСергей Лавров
 
 
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