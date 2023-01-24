https://ria.ru/20230124/abrams-1846952878.html

США не исключают поставок танков Abrams на Украину

США не исключают поставок танков Abrams на Украину - РИА Новости, 24.01.2023

США не исключают поставок танков Abrams на Украину

США не определились с поставками собственных танков Abrams Украине, понимая их значимость для весенней кампании, но отдавая отчет в сложности их обслуживания,... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T00:35

2023-01-24T00:35

2023-01-24T00:35

в мире

сша

россия

украина

нато

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

джон кирби

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США не определились с поставками собственных танков Abrams Украине, понимая их значимость для весенней кампании, но отдавая отчет в сложности их обслуживания, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Несмотря на давление со стороны общественности и СМИ, американцы не стали включать в последние пакеты военной помощи украинцам Abrams, ограничившись боевыми машинами пехоты Bradley и бронетранспортерами Stryker. "Мы признаем, что прямо сейчас бронетехника по-настоящему важна. Они воюют на Донбассе, готовятся к боям в предстоящие месяцы, весной, когда мы ждем довольно много наземных маневров, для которых танки, очевидно, будут очень полезны. Но мы не приняли никаких решений - ни в ту, ни в другую сторону", - сказал Кирби в интервью телеканалу CNN. По словам Кирби, на рассмотрении в США находятся "мириады" украинских запросов о конкретных видах вооружений. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230123/germaniya-1846712412.html

https://ria.ru/20230123/tanki-1846948196.html

сша

россия

украина

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в мире, сша, россия, украина, нато, дмитрий песков (спецпредставитель президента), джон кирби, сергей лавров