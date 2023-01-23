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Правкомиссия утвердила первые региональные программы модернизации ЖКХ - РИА Новости, 23.01.2023
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Правкомиссия утвердила первые региональные программы модернизации ЖКХ
Правкомиссия утвердила первые региональные программы модернизации ЖКХ - РИА Новости, 23.01.2023
Правкомиссия утвердила первые региональные программы модернизации ЖКХ
Правительственная комиссия по региональному развитию утвердила первые 14 региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры, сообщается на сайте... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:33
2023-01-23T15:41
жкх
марат хуснуллин
россия
республика адыгея
республика башкортостан
ильшат шагиахметов
инфраструктура
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правительственная комиссия по региональному развитию утвердила первые 14 региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры, сообщается на сайте кабмина России. "Правительство разработало новый инструмент финансирования развития ЖКХ, который позволит в целом по стране усовершенствовать не менее 100 площадных объектов и заменить до 8 тысяч километров инженерных сетей. В рамках новой программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры выделены первые 30 миллиардов рублей, и мы уже утвердили программы 14 субъектов, которым из Фонда развития территорий будет направлено около 16 миллиардов рублей", – приводятся на сайте правительства слова вице-премьера России Марата Хуснуллина. В частности, средства будут направлены в Республику Адыгея, Республику Башкортостан, Кабардино-Балкарскую Республику, Республику Марий Эл, Республику Саха (Якутия), Республику Северная Осетия – Алания, Республику Тыва, Хабаровский край, Астраханскую область, Иркутскую область, Липецкую область, Самарскую область, Тамбовскую область, Ямало-Ненецкий автономный округ, уточняется в сообщении. "Только по итогам реализации этих 14 региональных программ за первые два года качество коммунальных услуг улучшится для порядка 450 тысяч граждан, а в целом эффект от модернизации инфраструктуры почувствуют жители всей страны", – подчеркнул вице-премьер. Хуснуллин также отметил, что правкомиссия рассмотрит в ближайшее время программы других субъектов, чтобы новый механизм финансирования смогли использовать как можно больше регионов, и подчеркнул, что в 2023 году модернизация ЖКХ является одним из приоритетных направлений развития строительной отрасли, которое также осуществляется в рамках других программ финансирования. Гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов отметил, что основной упор в реализации данной программы делается на модернизацию линейных объектов: сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения. "Эффектом станет снижение износа сетей и улучшение качества предоставления коммунальных услуг. Сейчас идет стадия подготовки. Регионы совместно с Фондом развития территорий формируют свои программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Важно отметить, что мероприятия этих программ направлены на обновление объектов с максимальной аварийностью и синхронизированы с другими федеральными и региональными программами", - цитируются его слова на сайте кабмина. Новая программа модернизации коммунальной инфраструктуры рассчитана на 2023-2027 годы и будет реализовываться по пятилетним комплексным региональным программам. Средства будут выделяться в том числе на оплату строительно-монтажных работ, закупку оборудования и материалов, оплату работ по выполнению инженерных изысканий для подготовки проектной документации. В 2023-2024 годах на реализацию программы из федерального бюджета планируется выделить 130 миллиардов рублей. Оператор программы – Фонд развития территорий.
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жкх, марат хуснуллин, россия, республика адыгея, республика башкортостан, ильшат шагиахметов, инфраструктура
ЖКХ, Марат Хуснуллин, Россия, Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Ильшат Шагиахметов, Инфраструктура
15:33 23.01.2023 (обновлено: 15:41 23.01.2023)
 

Правкомиссия утвердила первые региональные программы модернизации ЖКХ

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Марат Хуснуллин
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правительственная комиссия по региональному развитию утвердила первые 14 региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры, сообщается на сайте кабмина России.
"Правительство разработало новый инструмент финансирования развития ЖКХ, который позволит в целом по стране усовершенствовать не менее 100 площадных объектов и заменить до 8 тысяч километров инженерных сетей. В рамках новой программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры выделены первые 30 миллиардов рублей, и мы уже утвердили программы 14 субъектов, которым из Фонда развития территорий будет направлено около 16 миллиардов рублей", – приводятся на сайте правительства слова вице-премьера России Марата Хуснуллина.
В частности, средства будут направлены в Республику Адыгея, Республику Башкортостан, Кабардино-Балкарскую Республику, Республику Марий Эл, Республику Саха (Якутия), Республику Северная Осетия – Алания, Республику Тыва, Хабаровский край, Астраханскую область, Иркутскую область, Липецкую область, Самарскую область, Тамбовскую область, Ямало-Ненецкий автономный округ, уточняется в сообщении.
"Только по итогам реализации этих 14 региональных программ за первые два года качество коммунальных услуг улучшится для порядка 450 тысяч граждан, а в целом эффект от модернизации инфраструктуры почувствуют жители всей страны", – подчеркнул вице-премьер.
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Хуснуллин также отметил, что правкомиссия рассмотрит в ближайшее время программы других субъектов, чтобы новый механизм финансирования смогли использовать как можно больше регионов, и подчеркнул, что в 2023 году модернизация ЖКХ является одним из приоритетных направлений развития строительной отрасли, которое также осуществляется в рамках других программ финансирования.
Гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов отметил, что основной упор в реализации данной программы делается на модернизацию линейных объектов: сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.
"Эффектом станет снижение износа сетей и улучшение качества предоставления коммунальных услуг. Сейчас идет стадия подготовки. Регионы совместно с Фондом развития территорий формируют свои программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Важно отметить, что мероприятия этих программ направлены на обновление объектов с максимальной аварийностью и синхронизированы с другими федеральными и региональными программами", - цитируются его слова на сайте кабмина.
Новая программа модернизации коммунальной инфраструктуры рассчитана на 2023-2027 годы и будет реализовываться по пятилетним комплексным региональным программам. Средства будут выделяться в том числе на оплату строительно-монтажных работ, закупку оборудования и материалов, оплату работ по выполнению инженерных изысканий для подготовки проектной документации. В 2023-2024 годах на реализацию программы из федерального бюджета планируется выделить 130 миллиардов рублей. Оператор программы – Фонд развития территорий.
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ЖКХМарат ХуснуллинРоссияРеспублика АдыгеяРеспублика БашкортостанИльшат ШагиахметовИнфраструктура
 
 
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