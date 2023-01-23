https://ria.ru/20230123/zerno-1846765935.html

Запасы зерна в России выросли за год до 35,3 миллиона тонн

Запасы зерна в России выросли за год до 35,3 миллиона тонн - РИА Новости, 23.01.2023

Запасы зерна в России выросли за год до 35,3 миллиона тонн

Запасы зерновых и зернобобовых культур в сельхозорганизациях (без учета малого предпринимательства) выросли за 2022 год на 43,6%, до 35,3 миллиона тонн, в том... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T13:18

2023-01-23T13:18

2023-01-23T13:18

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Запасы зерновых и зернобобовых культур в сельхозорганизациях (без учета малого предпринимательства) выросли за 2022 год на 43,6%, до 35,3 миллиона тонн, в том числе пшеницы - на 59,6%, следует из данных Росстата. Согласно материалам статведомства, запасы зерновых и зернобобовых культур по состоянию на конец года составляли 35,3 миллиона тонн, включая 22,1 миллиона тонн пшеницы, что выше уровня конца декабря 2021 года на 43,6% и на 59,6% соответственно. В свою очередь, остатки кукурузы на зерно снизились на 2,3%, до 3,647 миллиона тонн. За год также выросли запасы семян и плодов масличных культур - на 34,2%, до 6,358 миллиона тонн, включая 2,945 миллиона тонн семян подсолнечника (плюс 19,5%). Остатки льна-долгунца на конец года составили 2,372 тысячи тонн. Запасы сахарной свеклы выросли за год в 3,46 раза, до 3,569 миллиона тонн, картофеля - на 11,5%, до 1,388 миллиона тонн, овощей открытого и закрытого грунта - почти удвоились, составив 564,733 тысячи тонн по сравнению с 284,16 тысячи тонн на конец декабря 2021 года. В РФ в 2022 году собрали рекордные 153,83 миллиона тонн зерна в весе после доработки, что на 26,7% выше итогов предшествовавшего года, включая и рекордные 104,44 миллиона тонн пшеницы (рост на 37,3%). Также, предварительно, был обновлен и рекорд по сбору масличных культур - 24,838 миллиона тонн подсолнечника, сои и рапса.

https://ria.ru/20230122/sdelka-1846554872.html

https://ria.ru/20230123/abramchenko-1846246365.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)