https://ria.ru/20230123/zelenskiy-1846689655.html

Признание Зеленского обескуражило пользователей Сети

Признание Зеленского обескуражило пользователей Сети - РИА Новости, 23.01.2023

Признание Зеленского обескуражило пользователей Сети

Пользователей Twitter удивило заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что несколько десятков западных танков не помогут кардинально изменить... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T08:50

2023-01-23T08:50

2023-01-23T11:12

в мире

владимир зеленский

украина

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Пользователей Twitter удивило заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что несколько десятков западных танков не помогут кардинально изменить ситуацию на фронте. Так, в интервью ARD Зеленский выразил недовольство объемами западной помощи — по его словам, поставка 10, 20 или даже 50 танков не решит проблему, потому что у российской армии их тысяча."Мы наблюдаем эпизод, в котором Зеленский осознает свое тяжелое положение", — написал один из комментаторов. "Может, теперь Зеленский поймет, что его обманули?" — отметил другой. "Такими темпами он получит сделку хуже, чем Минские соглашения", — добавил третий. "Украине поставляли оружие, но Россия его уничтожила. Точно также будет и с танками", — считает еще один пользователь. "Америка не посылает танки на Украину, но при этом заставляет Германию. Хорошие союзники", — заключили читатели. Киевские власти уже несколько месяцев требуют от Запада выделить им бронетехнику для наступательных действий. Великобритания пообещала Киеву Challenger 2, но ключевым остается вопрос о поставках немецких Leopard 2. Германия пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на канцлера Олафа Шольца значительно усилилось. В Вашингтоне же заявляли, что пока не видят смысла отправлять на Украину свои Abrams.Москва неоднократно подчеркивала, что Запад играет с огнем, накачивая киевский режим оружием. Как отмечали в Кремле, поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230121/postavki-1846334314.html

https://ria.ru/20230121/frg-1846426461.html

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в мире, владимир зеленский, украина, россия, вооруженные силы украины