https://ria.ru/20230123/zelenskiy-1846689655.html
Признание Зеленского обескуражило пользователей Сети
Признание Зеленского обескуражило пользователей Сети - РИА Новости, 23.01.2023
Признание Зеленского обескуражило пользователей Сети
Пользователей Twitter удивило заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что несколько десятков западных танков не помогут кардинально изменить... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T08:50
2023-01-23T08:50
2023-01-23T11:12
в мире
владимир зеленский
украина
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839418234_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_60a937bf73684d7bf4b986b90717916f.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Пользователей Twitter удивило заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что несколько десятков западных танков не помогут кардинально изменить ситуацию на фронте. Так, в интервью ARD Зеленский выразил недовольство объемами западной помощи — по его словам, поставка 10, 20 или даже 50 танков не решит проблему, потому что у российской армии их тысяча."Мы наблюдаем эпизод, в котором Зеленский осознает свое тяжелое положение", — написал один из комментаторов. "Может, теперь Зеленский поймет, что его обманули?" — отметил другой. "Такими темпами он получит сделку хуже, чем Минские соглашения", — добавил третий. "Украине поставляли оружие, но Россия его уничтожила. Точно также будет и с танками", — считает еще один пользователь. "Америка не посылает танки на Украину, но при этом заставляет Германию. Хорошие союзники", — заключили читатели. Киевские власти уже несколько месяцев требуют от Запада выделить им бронетехнику для наступательных действий. Великобритания пообещала Киеву Challenger 2, но ключевым остается вопрос о поставках немецких Leopard 2. Германия пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на канцлера Олафа Шольца значительно усилилось. В Вашингтоне же заявляли, что пока не видят смысла отправлять на Украину свои Abrams.Москва неоднократно подчеркивала, что Запад играет с огнем, накачивая киевский режим оружием. Как отмечали в Кремле, поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230121/postavki-1846334314.html
https://ria.ru/20230121/frg-1846426461.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839418234_186:0:2853:2000_1920x0_80_0_0_6452988ecf51308a6a06c4d3488fe28e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, россия, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
08:50 23.01.2023 (обновлено: 11:12 23.01.2023)
Признание Зеленского обескуражило пользователей Сети
Пользователи Twitter пришли в замешательство после слов Зеленского о танках западных стран
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Пользователей Twitter удивило заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что несколько десятков западных танков не помогут кардинально изменить ситуацию на фронте.
Так, в интервью ARD Зеленский выразил недовольство объемами западной помощи — по его словам, поставка 10, 20 или даже 50 танков не решит проблему, потому что у российской армии их тысяча.
"Мы наблюдаем эпизод, в котором Зеленский осознает свое тяжелое положение", — написал один из комментаторов.
"Может, теперь Зеленский поймет, что его обманули?" — отметил другой.
"Такими темпами он получит сделку хуже, чем Минские соглашения", — добавил третий.
"Украине поставляли оружие, но Россия его уничтожила. Точно также будет и с танками", — считает еще один пользователь.
"Америка не посылает танки на Украину, но при этом заставляет Германию. Хорошие союзники", — заключили читатели.
Киевские власти уже несколько месяцев требуют от Запада выделить им бронетехнику для наступательных действий. Великобритания
пообещала Киеву Challenger 2, но ключевым остается вопрос о поставках немецких Leopard 2. Германия пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на канцлера Олафа Шольца значительно усилилось. В Вашингтоне же заявляли, что пока не видят смысла отправлять на Украину свои Abrams.
Москва неоднократно подчеркивала, что Запад играет с огнем, накачивая киевский режим оружием. Как отмечали в Кремле, поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.