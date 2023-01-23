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Признание Зеленского обескуражило пользователей Сети - РИА Новости, 23.01.2023
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Признание Зеленского обескуражило пользователей Сети
Признание Зеленского обескуражило пользователей Сети - РИА Новости, 23.01.2023
Признание Зеленского обескуражило пользователей Сети
Пользователей Twitter удивило заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что несколько десятков западных танков не помогут кардинально изменить... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T08:50
2023-01-23T11:12
в мире
владимир зеленский
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Пользователей Twitter удивило заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что несколько десятков западных танков не помогут кардинально изменить ситуацию на фронте. Так, в интервью ARD Зеленский выразил недовольство объемами западной помощи — по его словам, поставка 10, 20 или даже 50 танков не решит проблему, потому что у российской армии их тысяча."Мы наблюдаем эпизод, в котором Зеленский осознает свое тяжелое положение", — написал один из комментаторов. "Может, теперь Зеленский поймет, что его обманули?" — отметил другой. "Такими темпами он получит сделку хуже, чем Минские соглашения", — добавил третий. "Украине поставляли оружие, но Россия его уничтожила. Точно также будет и с танками", — считает еще один пользователь. "Америка не посылает танки на Украину, но при этом заставляет Германию. Хорошие союзники", — заключили читатели. Киевские власти уже несколько месяцев требуют от Запада выделить им бронетехнику для наступательных действий. Великобритания пообещала Киеву Challenger 2, но ключевым остается вопрос о поставках немецких Leopard 2. Германия пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на канцлера Олафа Шольца значительно усилилось. В Вашингтоне же заявляли, что пока не видят смысла отправлять на Украину свои Abrams.Москва неоднократно подчеркивала, что Запад играет с огнем, накачивая киевский режим оружием. Как отмечали в Кремле, поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
08:50 23.01.2023 (обновлено: 11:12 23.01.2023)
 
Признание Зеленского обескуражило пользователей Сети

Пользователи Twitter пришли в замешательство после слов Зеленского о танках западных стран

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Фото : Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Пользователей Twitter удивило заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что несколько десятков западных танков не помогут кардинально изменить ситуацию на фронте.
Так, в интервью ARD Зеленский выразил недовольство объемами западной помощи — по его словам, поставка 10, 20 или даже 50 танков не решит проблему, потому что у российской армии их тысяча.
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"Мы наблюдаем эпизод, в котором Зеленский осознает свое тяжелое положение", — написал один из комментаторов.
"Может, теперь Зеленский поймет, что его обманули?" — отметил другой.
"Такими темпами он получит сделку хуже, чем Минские соглашения", — добавил третий.
"Украине поставляли оружие, но Россия его уничтожила. Точно также будет и с танками", — считает еще один пользователь.
"Америка не посылает танки на Украину, но при этом заставляет Германию. Хорошие союзники", — заключили читатели.
Киевские власти уже несколько месяцев требуют от Запада выделить им бронетехнику для наступательных действий. Великобритания пообещала Киеву Challenger 2, но ключевым остается вопрос о поставках немецких Leopard 2. Германия пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на канцлера Олафа Шольца значительно усилилось. В Вашингтоне же заявляли, что пока не видят смысла отправлять на Украину свои Abrams.
Москва неоднократно подчеркивала, что Запад играет с огнем, накачивая киевский режим оружием. Как отмечали в Кремле, поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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