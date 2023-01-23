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В "Ленкоме" рассказали о самочувствии Александра Збруева - РИА Новости, 23.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230123/zbruev-1846771583.html
В "Ленкоме" рассказали о самочувствии Александра Збруева
В "Ленкоме" рассказали о самочувствии Александра Збруева - РИА Новости, 23.01.2023
В "Ленкоме" рассказали о самочувствии Александра Збруева
Пресс-служба "Ленкома" рассказала РИА Новости о самочувствии народного артиста РСФСР, ведущего актера театра Александре Збруеве. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:51
2023-01-23T13:51
культура
новости культуры
театр
александр збруев
ленком
знаменитости
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Пресс-служба "Ленкома" рассказала РИА Новости о самочувствии народного артиста РСФСР, ведущего актера театра Александре Збруеве. "Александр Викторович Збруев чувствует сейчас себя нормально и 15 февраля примет участие в спектакле "Вишневый сад", — говорит представитель театра.Ранее ряд СМИ сообщил, что Збруеву на днях потребовалась экстренная медицинская помощь.
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новости культуры, театр, александр збруев, ленком, знаменитости
Культура, Новости культуры, Театр, Александр Збруев, Ленком, Знаменитости
13:51 23.01.2023
 
В "Ленкоме" рассказали о самочувствии Александра Збруева

"Ленком": Збруев чувствует себя нормально и в феврале примет участие в спектакле

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкАктер Александр Збруев
Актер Александр Збруев - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Пресс-служба "Ленкома" рассказала РИА Новости о самочувствии народного артиста РСФСР, ведущего актера театра Александре Збруеве.
"Александр Викторович Збруев чувствует сейчас себя нормально и 15 февраля примет участие в спектакле "Вишневый сад", — говорит представитель театра.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Збруеву на днях потребовалась экстренная медицинская помощь.
Актер Валерий Афанасьев - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 23:23Культура
Народный артист России Валерий Афанасьев попал в больницу после спектакля
 
КультураНовости культурыТеатрАлександр ЗбруевЛенкомЗнаменитости
 
 
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