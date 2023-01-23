https://ria.ru/20230123/zbruev-1846771583.html
В "Ленкоме" рассказали о самочувствии Александра Збруева
В "Ленкоме" рассказали о самочувствии Александра Збруева - РИА Новости, 23.01.2023
В "Ленкоме" рассказали о самочувствии Александра Збруева
Пресс-служба "Ленкома" рассказала РИА Новости о самочувствии народного артиста РСФСР, ведущего актера театра Александре Збруеве. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:51
2023-01-23T13:51
2023-01-23T13:51
культура
новости культуры
театр
александр збруев
ленком
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93003/22/930032251_33:96:2330:1388_1920x0_80_0_0_4564215eec12970fa0d4629e61e61174.jpg
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Пресс-служба "Ленкома" рассказала РИА Новости о самочувствии народного артиста РСФСР, ведущего актера театра Александре Збруеве. "Александр Викторович Збруев чувствует сейчас себя нормально и 15 февраля примет участие в спектакле "Вишневый сад", — говорит представитель театра.Ранее ряд СМИ сообщил, что Збруеву на днях потребовалась экстренная медицинская помощь.
https://ria.ru/20230122/afanasev-1846662518.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93003/22/930032251_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_7aca9844848beb5e15e59b600f47cc69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр, александр збруев, ленком, знаменитости
Культура, Новости культуры, Театр, Александр Збруев, Ленком, Знаменитости
В "Ленкоме" рассказали о самочувствии Александра Збруева
"Ленком": Збруев чувствует себя нормально и в феврале примет участие в спектакле