https://ria.ru/20230123/zbruev-1846771583.html

В "Ленкоме" рассказали о самочувствии Александра Збруева

В "Ленкоме" рассказали о самочувствии Александра Збруева - РИА Новости, 23.01.2023

В "Ленкоме" рассказали о самочувствии Александра Збруева

Пресс-служба "Ленкома" рассказала РИА Новости о самочувствии народного артиста РСФСР, ведущего актера театра Александре Збруеве. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T13:51

2023-01-23T13:51

2023-01-23T13:51

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Пресс-служба "Ленкома" рассказала РИА Новости о самочувствии народного артиста РСФСР, ведущего актера театра Александре Збруеве. "Александр Викторович Збруев чувствует сейчас себя нормально и 15 февраля примет участие в спектакле "Вишневый сад", — говорит представитель театра.Ранее ряд СМИ сообщил, что Збруеву на днях потребовалась экстренная медицинская помощь.

https://ria.ru/20230122/afanasev-1846662518.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, александр збруев, ленком, знаменитости