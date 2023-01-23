https://ria.ru/20230123/zarplaty-1846678319.html

Зарплаты московских IT-специалистов выросли на 15 процентов

Зарплаты московских IT-специалистов выросли на 15 процентов - РИА Новости, 23.01.2023

Зарплаты московских IT-специалистов выросли на 15 процентов

IT-специалисты второй год подряд остаются лидерами по росту зарплат в столице: в прошлом году работодатели предлагали им в среднем на 15% больше по сравнению с... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T06:04

2023-01-23T06:04

2023-01-23T06:23

экономика

технологии

москва

россия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. IT-специалисты второй год подряд остаются лидерами по росту зарплат в столице: в прошлом году работодатели предлагали им в среднем на 15% больше по сравнению с 2021 годом, показало исследование сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. На втором месте по темпу прироста зарплат в Москве по итогам 2022 года была строительная отрасль (12,5%). На третьем - промышленная сфера (11,6%). За ней расположились сфера работы с кадрами (10,9%), логистика и транспорт (10,2%), банковское дело (9,9%) и маркетинг с рекламой и PR (8,7%). Аналитики отмечают, что средние рыночные зарплатные предложения работодателей в номинальном выражении без учета инфляции в целом по рынку столицы выросли, однако темпы прироста были чуть ниже по сравнению с 2021 годом.

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экономика, технологии, москва, россия