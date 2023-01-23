06:04 23.01.2023 (обновлено: 06:23 23.01.2023)
Зарплаты московских IT-специалистов выросли на 15 процентов
"SuperJob": зарплаты московских IT-специалистов за год выросли на 15 процентов
© Pixabay / StartupStockPhotosМужчина с ноутбуком
© Pixabay / StartupStockPhotos
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. IT-специалисты второй год подряд остаются лидерами по росту зарплат в столице: в прошлом году работодатели предлагали им в среднем на 15% больше по сравнению с 2021 годом, показало исследование сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"В IT динамика зарплат выглядит наиболее впечатляюще: рост на 15% за год. Самый большой годовой прирост в относительном выражении наблюдался в этой сфере в 2021 году: тогда средние зарплаты выросли на четверть", - выяснили аналитики. Согласно их данным, сфера IT среди отраслей в 2021 году по росту зарплат также лидировала в столице.
На втором месте по темпу прироста зарплат в Москве по итогам 2022 года была строительная отрасль (12,5%). На третьем - промышленная сфера (11,6%). За ней расположились сфера работы с кадрами (10,9%), логистика и транспорт (10,2%), банковское дело (9,9%) и маркетинг с рекламой и PR (8,7%).
Аналитики отмечают, что средние рыночные зарплатные предложения работодателей в номинальном выражении без учета инфляции в целом по рынку столицы выросли, однако темпы прироста были чуть ниже по сравнению с 2021 годом.