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Запад хочет вернуть Россию в границы 1991 года, заявил Лавров - РИА Новости, 23.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/zapad-1846772035.html
Запад хочет вернуть Россию в границы 1991 года, заявил Лавров
Запад хочет вернуть Россию в границы 1991 года, заявил Лавров - РИА Новости, 23.01.2023
Запад хочет вернуть Россию в границы 1991 года, заявил Лавров
Запад удерживает Киев от переговоров с Москвой, объясняя это тем, что Украине нужна сильная позиция, и не скрывая цели вернуть Россию в границы 1991 года,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:38
2023-01-23T16:23
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
сергей лавров
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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ПРЕТОРИЯ, 23 янв — РИА Новости. Запад удерживает Киев от переговоров с Москвой, объясняя это тем, что Украине нужна сильная позиция, и не скрывая цели вернуть Россию в границы 1991 года, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из ЮАР Надели Пандор.Он напомнил, что глава евродипломатии Жозеп Боррель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, представители американской администрации или Евросоюза часто высказываются о том, что договариваться о мире пока рано."Нужно отвоевать больше в этой ситуации и начинать переговоры с позиции сильного. Они же это прямо говорят, что надо вернуть Россию в границы 1991 года", — сказал Лавров.Министр подчеркнул, что Москва от переговоров не отказывается, но чем дольше США и их союзники будут избегать мирного урегулирования, тем сложнее будет найти решение конфликта. Тем более что их война с Россией уже перестала быть гибридной, добавил он.Отвечая на вопрос о странах, которые могли бы стать посредниками между Москвой и Киевом, глава МИД отметил, что Владимир Зеленский в сентябре прошлого года подписал указ, который запрещает любому украинскому официальному лицу вести переговоры с российской стороной."Поэтому можно любого посредника попросить, чтобы он прояснил, как себе украинская сторона видит дальнейшее развитие событий", — заключил Лавров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.При этом Путин не раз подчеркивал, что Россия готова к переговорам, так как стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Кремле, со своей стороны, заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html
https://ria.ru/20230118/ukraina-1845776419.html
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россия, украина, в мире, сергей лавров, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Сергей Лавров, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
13:38 23.01.2023 (обновлено: 16:23 23.01.2023)
 
Запад хочет вернуть Россию в границы 1991 года, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил о желании Запада вернуть Россию в границы 1991 года

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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ПРЕТОРИЯ, 23 янв — РИА Новости. Запад удерживает Киев от переговоров с Москвой, объясняя это тем, что Украине нужна сильная позиция, и не скрывая цели вернуть Россию в границы 1991 года, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из ЮАР Надели Пандор.
Он напомнил, что глава евродипломатии Жозеп Боррель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, представители американской администрации или Евросоюза часто высказываются о том, что договариваться о мире пока рано.
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Европейские армии готовят к вторжению в Россию
"Нужно отвоевать больше в этой ситуации и начинать переговоры с позиции сильного. Они же это прямо говорят, что надо вернуть Россию в границы 1991 года", — сказал Лавров.
Министр подчеркнул, что Москва от переговоров не отказывается, но чем дольше США и их союзники будут избегать мирного урегулирования, тем сложнее будет найти решение конфликта. Тем более что их война с Россией уже перестала быть гибридной, добавил он.
"Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское: от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая говорить людям на их родном языке", — сказал Лавров.
Отвечая на вопрос о странах, которые могли бы стать посредниками между Москвой и Киевом, глава МИД отметил, что Владимир Зеленский в сентябре прошлого года подписал указ, который запрещает любому украинскому официальному лицу вести переговоры с российской стороной.
"Поэтому можно любого посредника попросить, чтобы он прояснил, как себе украинская сторона видит дальнейшее развитие событий", — заключил Лавров.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
При этом Путин не раз подчеркивал, что Россия готова к переговорам, так как стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Кремле, со своей стороны, заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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