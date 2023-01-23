https://ria.ru/20230123/zakharova-1846751182.html

Захарова прокомментировала понижение уровня дипотношений с Эстонией

Захарова прокомментировала понижение уровня дипотношений с Эстонией - РИА Новости, 23.01.2023

Захарова прокомментировала понижение уровня дипотношений с Эстонией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение России понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией, заявила, что Таллин получил... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:34

2023-01-23T12:34

2023-01-23T12:48

в мире

мария захарова

россия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение России понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией, заявила, что Таллин получил то, что заслужил. Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах, сообщили в МИД РФ, добавив, что в понедельник в министерство был вызван эстонский посол. Он должен покинуть РФ 7 февраля. "Эстонский режим получил, что заслужил", - написала Захарова в Telegram-канале.

https://ria.ru/20230120/soros-1846243798.html

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в мире, мария захарова, россия, эстония, таллин