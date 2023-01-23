https://ria.ru/20230123/zakharova-1846751182.html
Захарова прокомментировала понижение уровня дипотношений с Эстонией
Захарова прокомментировала понижение уровня дипотношений с Эстонией - РИА Новости, 23.01.2023
Захарова прокомментировала понижение уровня дипотношений с Эстонией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение России понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией, заявила, что Таллин получил... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:34
2023-01-23T12:34
2023-01-23T12:48
в мире
мария захарова
россия
эстония
таллин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825428484_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1837846d78e769b857472c19de568755.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение России понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией, заявила, что Таллин получил то, что заслужил. Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах, сообщили в МИД РФ, добавив, что в понедельник в министерство был вызван эстонский посол. Он должен покинуть РФ 7 февраля. "Эстонский режим получил, что заслужил", - написала Захарова в Telegram-канале.
https://ria.ru/20230120/soros-1846243798.html
россия
эстония
таллин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825428484_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_926f804a1424c7cc76a7ce3026d02192.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мария захарова, россия, эстония, таллин
В мире, Мария Захарова, Россия, Эстония, Таллин
12:34 23.01.2023 (обновлено: 12:48 23.01.2023)
Захарова прокомментировала понижение уровня дипотношений с Эстонией
Захарова: эстонский режим получил, что заслужил