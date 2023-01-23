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Захарова прокомментировала понижение уровня дипотношений с Эстонией - РИА Новости, 23.01.2023
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Захарова прокомментировала понижение уровня дипотношений с Эстонией
Захарова прокомментировала понижение уровня дипотношений с Эстонией - РИА Новости, 23.01.2023
Захарова прокомментировала понижение уровня дипотношений с Эстонией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение России понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией, заявила, что Таллин получил... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:34
2023-01-23T12:48
в мире
мария захарова
россия
эстония
таллин
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение России понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией, заявила, что Таллин получил то, что заслужил. Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах, сообщили в МИД РФ, добавив, что в понедельник в министерство был вызван эстонский посол. Он должен покинуть РФ 7 февраля. "Эстонский режим получил, что заслужил", - написала Захарова в Telegram-канале.
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в мире, мария захарова, россия, эстония, таллин
В мире, Мария Захарова, Россия, Эстония, Таллин
12:34 23.01.2023 (обновлено: 12:48 23.01.2023)
 
Захарова прокомментировала понижение уровня дипотношений с Эстонией

Захарова: эстонский режим получил, что заслужил

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение России понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией, заявила, что Таллин получил то, что заслужил.
Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах, сообщили в МИД РФ, добавив, что в понедельник в министерство был вызван эстонский посол. Он должен покинуть РФ 7 февраля.
"Эстонский режим получил, что заслужил", - написала Захарова в Telegram-канале.
Американский филантроп Джордж Сорос - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 13:35
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В миреМария ЗахароваРоссияЭстонияТаллин
 
 
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