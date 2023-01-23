https://ria.ru/20230123/zaderzhanie-1846731043.html
В Москве мужчину задержали по подозрению в убийстве матери и ранении сестры
В Москве мужчину задержали по подозрению в убийстве матери и ранении сестры - РИА Новости, 23.01.2023
В Москве мужчину задержали по подозрению в убийстве матери и ранении сестры
Москвича задержали по подозрению в убийстве матери и ранении сестры в квартире на западе столицы, сообщает в понедельник городская прокуратура. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T11:33
2023-01-23T11:33
2023-01-23T11:33
происшествия
жилье
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Москвича задержали по подозрению в убийстве матери и ранении сестры в квартире на западе столицы, сообщает в понедельник городская прокуратура. "В квартире на улице Витебская обнаружено тело женщины 1959 года рождения с признаками насильственной смерти в виде с колото-резанных ранений... Ее дочь 1982 года рождения госпитализирована с ножевыми ранениями. На момент происшествия в квартире находился 33-летний сын убитой, который задержан", - говорится в релизе. Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств трагедии и принятие процессуальных решений по факту убийства и покушения. Работу правоохранительных органов на месте координирует кунцевский межрайонный прокурор Олег Акатов.
https://ria.ru/20230116/ubiystvo-1845133441.html
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происшествия, жилье
В Москве мужчину задержали по подозрению в убийстве матери и ранении сестры
На западе Москвы мужчину задержали по подозрению в убийстве матери и ранении сестры
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Москвича задержали по подозрению в убийстве матери и ранении сестры в квартире на западе столицы, сообщает в понедельник городская прокуратура.
"В квартире на улице Витебская обнаружено тело женщины 1959 года рождения с признаками насильственной смерти в виде с колото-резанных ранений... Ее дочь 1982 года рождения госпитализирована с ножевыми ранениями. На момент происшествия в квартире находился 33-летний сын убитой, который задержан", - говорится в релизе.
Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств трагедии и принятие процессуальных решений по факту убийства и покушения. Работу правоохранительных органов на месте координирует кунцевский межрайонный прокурор Олег Акатов.