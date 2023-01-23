https://ria.ru/20230123/yuan-1846710937.html

Сбербанк резко повысил максимальную ставку по вкладу в юанях

Сбербанк резко повысил максимальную ставку по вкладу в юанях - РИА Новости, 23.01.2023

Сбербанк резко повысил максимальную ставку по вкладу в юанях

Сбербанк в понедельник резко повысил максимальную ставку по вкладу в юанях - до 2,59% с 1,07% годовых, сообщили в кредитной организации. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T10:32

2023-01-23T10:32

2023-01-23T10:36

экономика

сбербанк россии

сбер

юань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/54/1502215447_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_f6c4b2e9fd5223386cd688f79f692952.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сбербанк в понедельник резко повысил максимальную ставку по вкладу в юанях - до 2,59% с 1,07% годовых, сообщили в кредитной организации. "Сберегать в юанях в "Сбере" стало еще выгоднее. С 23 января максимальная ставка по депозиту "Вклад в юанях" с учетом капитализации выросла до 2,59% годовых. Остальные параметры депозита не изменились", - сказано в сообщении. До этого максимальная ставка составляла 1,07% годовых. Вклад в юанях можно оформить на 1, 2, 3, 6, 12, 24 или 36 месяцев, при этом проценты начисляются ежемесячно. Минимальная сумма вклада — 10 тысяч юаней. Ставка зависит от суммы и срока депозита. "Мы значительно увеличили ставки по "Вкладу в юанях". Думаю, это привлечет новых вкладчиков, ведь интерес к юаню у россиян за последний год существенно вырос и многие начинают хранить в нем часть сбережений. Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы предоставить клиентам лучшие условия для диверсификации портфеля и накоплений в этой валюте", - прокомментировал директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.

https://ria.ru/20230123/yuan-1846677398.html

https://ria.ru/20221229/rubl-1842114756.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сбербанк россии, сбер, юань