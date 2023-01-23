10:32 23.01.2023 (обновлено: 10:36 23.01.2023)
Сбербанк резко повысил максимальную ставку по вкладу в юанях
Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладу в юанях с 1,07 до 2,59 процента годовых
Китайские юани. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сбербанк в понедельник резко повысил максимальную ставку по вкладу в юанях - до 2,59% с 1,07% годовых, сообщили в кредитной организации.
"Сберегать в юанях в "Сбере" стало еще выгоднее. С 23 января максимальная ставка по депозиту "Вклад в юанях" с учетом капитализации выросла до 2,59% годовых. Остальные параметры депозита не изменились", - сказано в сообщении. До этого максимальная ставка составляла 1,07% годовых.
Вклад в юанях можно оформить на 1, 2, 3, 6, 12, 24 или 36 месяцев, при этом проценты начисляются ежемесячно. Минимальная сумма вклада — 10 тысяч юаней. Ставка зависит от суммы и срока депозита.
"Мы значительно увеличили ставки по "Вкладу в юанях". Думаю, это привлечет новых вкладчиков, ведь интерес к юаню у россиян за последний год существенно вырос и многие начинают хранить в нем часть сбережений. Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы предоставить клиентам лучшие условия для диверсификации портфеля и накоплений в этой валюте", - прокомментировал директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.
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