https://ria.ru/20230123/yuan-1846677398.html
Юань выдавит доллар из курсообразования рубля, считают эксперты
Юань выдавит доллар из курсообразования рубля, считают эксперты - РИА Новости, 23.01.2023
Юань выдавит доллар из курсообразования рубля, считают эксперты
Юань к рублю станет базовым в процессе курсообразования российской валюты в этом или следующем году, потеснив доллар, когда объем торгов валютой КНР на... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T05:31
2023-01-23T05:31
2023-01-23T07:12
экономика
китай
сша
евгений егоров
валерий вайсберг
россия
московская биржа
евросоюз
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Юань к рублю станет базовым в процессе курсообразования российской валюты в этом или следующем году, потеснив доллар, когда объем торгов валютой КНР на Московской бирже вырастет в несколько раз и уверенно займет первое место; для этого важно развитие инструментария в юанях на российском финансовом рынке и рост доли юаней и рублей в расчетах при внешнеэкономической деятельности страны, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Пока же объем торгов в паре доллар-рубль на Московской бирже остается на первом месте, что и определяет валюту США как ориентир при курсообразовании рубля. В то же время, юань стремительно "наступает на пятки" доллару. Объем торгов юанем на Московской бирже с малозаметных двух десятков миллиардов рублей в месяц в 2021 году взлетел в 2022 до 1-1,5 триллиона и вплотную подобрался к долларовому показателю (около 1,5 триллиона). За три недели января объем торгов долларами составляет 811 миллиардов рублей, юанями — 733 миллиарда. Объем имеет значение Чтобы курс юаня к рублю стал базовым, необходимо, как минимум, значительное увеличение объема торгов (не менее чем двукратное), считает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. Логично, что определяющим для процесса становления курса юаня к рублю базовым, является биржевой объем торгов, говорит президент Национальной ассоциации специалистов финансового рынка (ACI Russia) Евгений Егоров. "Это внешний, наиболее очевидный признак. В целом, это функция от того, в каком инструменте чаще всего возникает физический агрессивный спрос или предложение, в основном, от непрофессиональных участников рынка: экспортёров, импортеров", — поясняет он. При этом, судя по динамике прошедшего года, юань к рублю станет базовым в процессе курсообразования российской валюты, возможно, уже в текущем году, уверен Егоров."В вопросе выхода юаня на базовые позиции в курсообразовании рубля стоит ориентироваться на 2024 год, поскольку развитие инструментария, инфраструктуры и платежей в юанях требует времени", — предположил управляющий директор компании "Газпромбанк Private Banking" Егор Сусин. Инструментарий и внешняя торговля Кроме увеличения объема торгов, важен рост оборотов и глубины по юаневым инструментам денежного рынка (свопы, РЕПО), полагает Вайсберг из ИК "Регион"."Процесс может ускорится, если китайские финансовые институты начнут активнее участвовать в операциях на российском финансовом рынке и открывать приемлемые лимиты по сделкам с российскими контрагентами", — отметил он. Возобновление бюджетного правила позволяет сделать предположение о том, что министерство финансов и Банк России получили большую свободу действий в операциях с юанем и за этим последуют давно ожидаемые заимствования Минфина в юанях, рассчитывает Вайсберг. ЦБ с 19 января запустил на Московской бирже инструмент постоянного действия "валютный своп" по предоставлению юаней на срок 1 день. Ежедневный максимальный лимит по данному инструменту с 19 января установят в размере 10 миллиардов юаней. При необходимости Банк России скорректирует этот лимит. Кроме объема торгов и развития инструментария, критерием установления пары юань-рубль может стать лидирующая позиция юаня в валютной структуре внешней торговли, либо фактическое увеличение доли юаней в международных резервах, считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Доля Китая во внешнеторговом обороте России приблизилась к доле ЕС и достигла 28 процентов в ноябре 2022 года (25 процентов и 33 процента в экспорте и импорте соответственно) против 20 процентов годом ранее (17 процентов и 24 процентов), оценивает экономист по России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Софья Донец."В декабре-марте эта доля должна дополнительно увеличиться на фоне вступления в силу эмбарго ЕС на импорт российских нефти и нефтепродуктов. Соответственно, Китай уже был партнером №1 России по импорту до 2022 года, а теперь станет лидером и в целом по внешней торговле", — подсчитала она. Если же есть высокий взаимный торговый оборот, то есть и естественный запас для увеличения взаимных расчетов в локальных валютах, предположила Донец. "Роль юаня для российской финансовой системы, естественно, будет расти — какую-то "точку невозврата" мы уже прошли с введением финансовых санкций, то есть переход уже идет. Стоит держать в уме крайний геополитический сценарий, когда "хождение" доллара и евро в России просто станут де факто невозможны за счет внешних или внутренних ограничений — тогда юань станет безальтернативным. Но пока для нас это не является базовым сценарием", — заключила Донец.
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экономика, китай, сша, евгений егоров, валерий вайсберг, россия, московская биржа, евросоюз, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Китай, США, Евгений Егоров, Валерий Вайсберг, Россия, Московская биржа, Евросоюз, Министерство финансов РФ (Минфин России)
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Юань к рублю станет базовым в процессе курсообразования российской валюты в этом или следующем году, потеснив доллар, когда объем торгов валютой КНР на Московской бирже вырастет в несколько раз и уверенно займет первое место; для этого важно развитие инструментария в юанях на российском финансовом рынке и рост доли юаней и рублей в расчетах при внешнеэкономической деятельности страны, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Пока же объем торгов в паре доллар-рубль на Московской бирже остается на первом месте, что и определяет валюту США
как ориентир при курсообразовании рубля.
В то же время, юань стремительно "наступает на пятки" доллару. Объем торгов юанем на Московской бирже с малозаметных двух десятков миллиардов рублей в месяц в 2021 году взлетел в 2022 до 1-1,5 триллиона и вплотную подобрался к долларовому показателю (около 1,5 триллиона). За три недели января объем торгов долларами составляет 811 миллиардов рублей, юанями — 733 миллиарда.
Чтобы курс юаня к рублю стал базовым, необходимо, как минимум, значительное увеличение объема торгов (не менее чем двукратное), считает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг
.
Логично, что определяющим для процесса становления курса юаня к рублю базовым, является биржевой объем торгов, говорит президент Национальной ассоциации специалистов финансового рынка (ACI Russia) Евгений Егоров
.
"Это внешний, наиболее очевидный признак. В целом, это функция от того, в каком инструменте чаще всего возникает физический агрессивный спрос или предложение, в основном, от непрофессиональных участников рынка: экспортёров, импортеров", — поясняет он.
При этом, судя по динамике прошедшего года, юань к рублю станет базовым в процессе курсообразования российской валюты, возможно, уже в текущем году, уверен Егоров.
"В вопросе выхода юаня на базовые позиции в курсообразовании рубля стоит ориентироваться на 2024 год, поскольку развитие инструментария, инфраструктуры и платежей в юанях требует времени", — предположил управляющий директор компании "Газпромбанк Private Banking" Егор Сусин.
Инструментарий и внешняя торговля
Кроме увеличения объема торгов, важен рост оборотов и глубины по юаневым инструментам денежного рынка (свопы, РЕПО), полагает Вайсберг из ИК "Регион".
"Процесс может ускорится, если китайские финансовые институты начнут активнее участвовать в операциях на российском финансовом рынке и открывать приемлемые лимиты по сделкам с российскими контрагентами", — отметил он.
Возобновление бюджетного правила позволяет сделать предположение о том, что министерство финансов и Банк России получили большую свободу действий в операциях с юанем и за этим последуют давно ожидаемые заимствования Минфина
в юанях, рассчитывает Вайсберг.
ЦБ с 19 января запустил на Московской бирже инструмент постоянного действия "валютный своп" по предоставлению юаней на срок 1 день. Ежедневный максимальный лимит по данному инструменту с 19 января установят в размере 10 миллиардов юаней. При необходимости Банк России скорректирует этот лимит.
Кроме объема торгов и развития инструментария, критерием установления пары юань-рубль может стать лидирующая позиция юаня в валютной структуре внешней торговли, либо фактическое увеличение доли юаней в международных резервах, считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.
"При этом достаточно было бы того, чтобы оборот внешнеэкономической деятельности России в рублях и юанях в сумме превысил бы 45 процентов", — подчеркнул Егоров из ACI Russia.
Доля Китая во внешнеторговом обороте России приблизилась к доле ЕС
и достигла 28 процентов в ноябре 2022 года (25 процентов и 33 процента в экспорте и импорте соответственно) против 20 процентов годом ранее (17 процентов и 24 процентов), оценивает экономист по России и СНГ
ИК "Ренессанс Капитал
" Софья Донец.
"В декабре-марте эта доля должна дополнительно увеличиться на фоне вступления в силу эмбарго ЕС на импорт российских нефти и нефтепродуктов. Соответственно, Китай уже был партнером №1 России по импорту до 2022 года, а теперь станет лидером и в целом по внешней торговле", — подсчитала она.
Если же есть высокий взаимный торговый оборот, то есть и естественный запас для увеличения взаимных расчетов в локальных валютах, предположила Донец.
"Но тут важно подчеркнуть, что одной торговой активности недостаточно — обороты с юанем у России уже давно высоки, а доля юаня в торговых расчетах и в оборотах на российской бирже оставались вблизи нуля до 2022 года. Теперь есть политический стимул, и доля юаня быстро растет — на третий квартал 2022-го, по оценкам Банка России, доля юаня во внешних расчетах выросла до 14 процентов (с менее 1 процента на начало 2022)", — добавила собеседница агентства.
"Роль юаня для российской финансовой системы, естественно, будет расти — какую-то "точку невозврата" мы уже прошли с введением финансовых санкций, то есть переход уже идет. Стоит держать в уме крайний геополитический сценарий, когда "хождение" доллара и евро в России просто станут де факто невозможны за счет внешних или внутренних ограничений — тогда юань станет безальтернативным. Но пока для нас это не является базовым сценарием", — заключила Донец.