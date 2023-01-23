https://ria.ru/20230123/yuan-1846677398.html

Юань выдавит доллар из курсообразования рубля, считают эксперты

Юань выдавит доллар из курсообразования рубля, считают эксперты - РИА Новости, 23.01.2023

Юань выдавит доллар из курсообразования рубля, считают эксперты

Юань к рублю станет базовым в процессе курсообразования российской валюты в этом или следующем году, потеснив доллар, когда объем торгов валютой КНР на... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T05:31

2023-01-23T05:31

2023-01-23T07:12

экономика

китай

сша

евгений егоров

валерий вайсберг

россия

московская биржа

евросоюз

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Юань к рублю станет базовым в процессе курсообразования российской валюты в этом или следующем году, потеснив доллар, когда объем торгов валютой КНР на Московской бирже вырастет в несколько раз и уверенно займет первое место; для этого важно развитие инструментария в юанях на российском финансовом рынке и рост доли юаней и рублей в расчетах при внешнеэкономической деятельности страны, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Пока же объем торгов в паре доллар-рубль на Московской бирже остается на первом месте, что и определяет валюту США как ориентир при курсообразовании рубля. В то же время, юань стремительно "наступает на пятки" доллару. Объем торгов юанем на Московской бирже с малозаметных двух десятков миллиардов рублей в месяц в 2021 году взлетел в 2022 до 1-1,5 триллиона и вплотную подобрался к долларовому показателю (около 1,5 триллиона). За три недели января объем торгов долларами составляет 811 миллиардов рублей, юанями — 733 миллиарда. Объем имеет значение Чтобы курс юаня к рублю стал базовым, необходимо, как минимум, значительное увеличение объема торгов (не менее чем двукратное), считает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. Логично, что определяющим для процесса становления курса юаня к рублю базовым, является биржевой объем торгов, говорит президент Национальной ассоциации специалистов финансового рынка (ACI Russia) Евгений Егоров. "Это внешний, наиболее очевидный признак. В целом, это функция от того, в каком инструменте чаще всего возникает физический агрессивный спрос или предложение, в основном, от непрофессиональных участников рынка: экспортёров, импортеров", — поясняет он. При этом, судя по динамике прошедшего года, юань к рублю станет базовым в процессе курсообразования российской валюты, возможно, уже в текущем году, уверен Егоров."В вопросе выхода юаня на базовые позиции в курсообразовании рубля стоит ориентироваться на 2024 год, поскольку развитие инструментария, инфраструктуры и платежей в юанях требует времени", — предположил управляющий директор компании "Газпромбанк Private Banking" Егор Сусин. Инструментарий и внешняя торговля Кроме увеличения объема торгов, важен рост оборотов и глубины по юаневым инструментам денежного рынка (свопы, РЕПО), полагает Вайсберг из ИК "Регион"."Процесс может ускорится, если китайские финансовые институты начнут активнее участвовать в операциях на российском финансовом рынке и открывать приемлемые лимиты по сделкам с российскими контрагентами", — отметил он. Возобновление бюджетного правила позволяет сделать предположение о том, что министерство финансов и Банк России получили большую свободу действий в операциях с юанем и за этим последуют давно ожидаемые заимствования Минфина в юанях, рассчитывает Вайсберг. ЦБ с 19 января запустил на Московской бирже инструмент постоянного действия "валютный своп" по предоставлению юаней на срок 1 день. Ежедневный максимальный лимит по данному инструменту с 19 января установят в размере 10 миллиардов юаней. При необходимости Банк России скорректирует этот лимит. Кроме объема торгов и развития инструментария, критерием установления пары юань-рубль может стать лидирующая позиция юаня в валютной структуре внешней торговли, либо фактическое увеличение доли юаней в международных резервах, считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Доля Китая во внешнеторговом обороте России приблизилась к доле ЕС и достигла 28 процентов в ноябре 2022 года (25 процентов и 33 процента в экспорте и импорте соответственно) против 20 процентов годом ранее (17 процентов и 24 процентов), оценивает экономист по России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Софья Донец."В декабре-марте эта доля должна дополнительно увеличиться на фоне вступления в силу эмбарго ЕС на импорт российских нефти и нефтепродуктов. Соответственно, Китай уже был партнером №1 России по импорту до 2022 года, а теперь станет лидером и в целом по внешней торговле", — подсчитала она. Если же есть высокий взаимный торговый оборот, то есть и естественный запас для увеличения взаимных расчетов в локальных валютах, предположила Донец. "Роль юаня для российской финансовой системы, естественно, будет расти — какую-то "точку невозврата" мы уже прошли с введением финансовых санкций, то есть переход уже идет. Стоит держать в уме крайний геополитический сценарий, когда "хождение" доллара и евро в России просто станут де факто невозможны за счет внешних или внутренних ограничений — тогда юань станет безальтернативным. Но пока для нас это не является базовым сценарием", — заключила Донец.

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https://ria.ru/20230123/gazprom-1846673631.html

https://ria.ru/20230122/dollar-1846657697.html

https://ria.ru/20230122/metally-1846652738.html

https://ria.ru/20230121/krym-1846431307.html

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экономика, китай, сша, евгений егоров, валерий вайсберг, россия, московская биржа, евросоюз, министерство финансов рф (минфин россии)