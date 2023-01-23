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В Японии испугались "возмездия" России из-за санкций - РИА Новости, 23.01.2023
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В Японии испугались "возмездия" России из-за санкций
В Японии испугались "возмездия" России из-за санкций - РИА Новости, 23.01.2023
В Японии испугались "возмездия" России из-за санкций
Япония опасается лишиться российского СПГ, пишет Этьен Балмер для издания The Japan Times. "Российский СПГ представляет собой "уязвимость", из-за которой Япония РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:03
2023-01-23T16:41
экономика
япония
россия
exxon mobil
shell
в мире
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Япония опасается лишиться российского СПГ, пишет Этьен Балмер для издания The Japan Times. "Российский СПГ представляет собой "уязвимость", из-за которой Япония подвергается риску возмездия со стороны Москвы. В то время как американские и британские фирмы ExxonMobil и Shell отказались от своих долей в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2", Токио остался на месте — даже в соответствии с новыми российскими правилами", — говорится в публикации.В статье отмечается, что Япония никогда не забывала о нефтяном шоке 1970-х годов и угрозы энергетической безопасности укоренились в сознании японского правительства. "Японские официальные лица называют дальнейшее использование "Сахалина" императивом энергетической безопасности и предупреждают, что выход из проекта может привести к тому, что Китай присоединится к проектам", — пишет автор. Правительство Японии с начала событий на Украине ввело санкции против 818 человек из России, ЛНР и ДНР, 227 российских компаний и организаций, 11 банков.В начале октября президент Владимир Путин поручил правительству создать новый российский оператор проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять им будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф" как минимум до тех пор, пока не будут распределены все доли участия. Иностранные участники консорциума при желании смогут сохранить доли в проекте.Прежний оператор "Сахалина-1", Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil), владел долей в 30 процентов. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, из-за чего добыча газа и нефти полностью остановилась.Нового оператора "Сахалина-2" с долей в 50 процентов у "Газпром Сахалин холдинга" создали в августе. При этом правительство разрешило передать японским компаниям Mitsui и Mitsubishi их доли в проекте (12,5 процента и десять процентов соответственно).
https://ria.ru/20221101/sakhalin-1828300728.html
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экономика, япония, россия, exxon mobil, shell, в мире
Экономика, Япония, Россия, Exxon Mobil, Shell, В мире
13:03 23.01.2023 (обновлено: 16:41 23.01.2023)
 
В Японии испугались "возмездия" России из-за санкций

Japan Times: Япония опасается лишиться российского газа

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкТанкер-газовоз "Гранд Анива", для перевозки сахалинского сжиженного природного газа
Танкер-газовоз Гранд Анива, для перевозки сахалинского сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Танкер-газовоз "Гранд Анива", для перевозки сахалинского сжиженного природного газа. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Япония опасается лишиться российского СПГ, пишет Этьен Балмер для издания The Japan Times.

"Российский СПГ представляет собой "уязвимость", из-за которой Япония подвергается риску возмездия со стороны Москвы. В то время как американские и британские фирмы ExxonMobil и Shell отказались от своих долей в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2", Токио остался на месте — даже в соответствии с новыми российскими правилами", — говорится в публикации.
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Япония решила остаться в проекте "Сахалин-1"
В статье отмечается, что Япония никогда не забывала о нефтяном шоке 1970-х годов и угрозы энергетической безопасности укоренились в сознании японского правительства.

"Японские официальные лица называют дальнейшее использование "Сахалина" императивом энергетической безопасности и предупреждают, что выход из проекта может привести к тому, что Китай присоединится к проектам", — пишет автор.

Правительство Японии с начала событий на Украине ввело санкции против 818 человек из России, ЛНР и ДНР, 227 российских компаний и организаций, 11 банков.

В начале октября президент Владимир Путин поручил правительству создать новый российский оператор проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять им будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф" как минимум до тех пор, пока не будут распределены все доли участия. Иностранные участники консорциума при желании смогут сохранить доли в проекте.
Прежний оператор "Сахалина-1", Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil), владел долей в 30 процентов. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, из-за чего добыча газа и нефти полностью остановилась.
Нового оператора "Сахалина-2" с долей в 50 процентов у "Газпром Сахалин холдинга" создали в августе. При этом правительство разрешило передать японским компаниям Mitsui и Mitsubishi их доли в проекте (12,5 процента и десять процентов соответственно).
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