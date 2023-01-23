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Правительство продлило отсрочку от уплаты страховых взносов
Правительство продлило отсрочку от уплаты страховых взносов - РИА Новости, 23.01.2023
Правительство продлило отсрочку от уплаты страховых взносов
Правительство РФ продлило отсрочку по уплате страховых взносов для ряда компаний, которые ранее воспользовались такой поддержкой, освободившиеся ресурсы можно... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T10:44
2023-01-23T10:44
2023-01-23T10:48
экономика
правительство рф
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правительство РФ продлило отсрочку по уплате страховых взносов для ряда компаний, которые ранее воспользовались такой поддержкой, освободившиеся ресурсы можно будет использовать для текущих расходов, заявил премьер - министр России Михаил Мишустин."Прошлой весной по поручению президента на 12 месяцев были увеличены сроки уплаты страховых взносов для ряда компаний. Для тех компаний, которые уже воспользовались этой помощью государства, правительство продлевает действие такой отсрочки", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами, добавив, что высвободившиеся ресурсы можно будет направить на текущие расходы, в том числе выплаты зарплат.Он отметил, что за второй квартал 2022 года решение коснется предприятий из 70 отраслей - науки, культуры, спорта, туризма и других.По словам премьера, организации должны внести платежи не позднее 28 мая 2024 года.Для индивидуальных предпринимателей, как отметил премьер, занятых в этих секторах экономики, которые ранее получили отсрочку по взносам, начисленным за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300 тысяч рублей, перенесены платежи до 1 мая следующего года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, правительство рф, михаил мишустин, россия
Экономика, Правительство РФ, Михаил Мишустин, Россия
10:44 23.01.2023 (обновлено: 10:48 23.01.2023)
Правительство продлило отсрочку от уплаты страховых взносов
Правительство продлило отсрочку от уплаты страховых взносов для некоторых компаний
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правительство РФ продлило отсрочку по уплате страховых взносов для ряда компаний, которые ранее воспользовались такой поддержкой, освободившиеся ресурсы можно будет использовать для текущих расходов, заявил премьер - министр России Михаил Мишустин.
"Прошлой весной по поручению президента на 12 месяцев были увеличены сроки уплаты страховых взносов для ряда компаний. Для тех компаний, которые уже воспользовались этой помощью государства, правительство продлевает действие такой отсрочки", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами, добавив, что высвободившиеся ресурсы можно будет направить на текущие расходы, в том числе выплаты зарплат.
Он отметил, что за второй квартал 2022 года решение коснется предприятий из 70 отраслей - науки, культуры, спорта, туризма и других.
По словам премьера, организации должны внести платежи не позднее 28 мая 2024 года.
Для индивидуальных предпринимателей, как отметил премьер, занятых в этих секторах экономики, которые ранее получили отсрочку по взносам, начисленным за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300 тысяч рублей, перенесены платежи до 1 мая следующего года.