https://ria.ru/20230123/vznosy-1846714682.html

Правительство продлило отсрочку от уплаты страховых взносов

Правительство продлило отсрочку от уплаты страховых взносов - РИА Новости, 23.01.2023

Правительство продлило отсрочку от уплаты страховых взносов

Правительство РФ продлило отсрочку по уплате страховых взносов для ряда компаний, которые ранее воспользовались такой поддержкой, освободившиеся ресурсы можно... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T10:44

2023-01-23T10:44

2023-01-23T10:48

экономика

правительство рф

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839364384_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8e9414716beeb931a3243f2ec0c8f60.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правительство РФ продлило отсрочку по уплате страховых взносов для ряда компаний, которые ранее воспользовались такой поддержкой, освободившиеся ресурсы можно будет использовать для текущих расходов, заявил премьер - министр России Михаил Мишустин."Прошлой весной по поручению президента на 12 месяцев были увеличены сроки уплаты страховых взносов для ряда компаний. Для тех компаний, которые уже воспользовались этой помощью государства, правительство продлевает действие такой отсрочки", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами, добавив, что высвободившиеся ресурсы можно будет направить на текущие расходы, в том числе выплаты зарплат.Он отметил, что за второй квартал 2022 года решение коснется предприятий из 70 отраслей - науки, культуры, спорта, туризма и других.По словам премьера, организации должны внести платежи не позднее 28 мая 2024 года.Для индивидуальных предпринимателей, как отметил премьер, занятых в этих секторах экономики, которые ранее получили отсрочку по взносам, начисленным за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300 тысяч рублей, перенесены платежи до 1 мая следующего года.

https://realty.ria.ru/20221219/kapremont-1839700736.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, правительство рф, михаил мишустин, россия