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Вучич: представители Запада трижды прямо угрожали Сербии отзывом инвестиций - РИА Новости, 23.01.2023
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Вучич: представители Запада трижды прямо угрожали Сербии отзывом инвестиций
Вучич: представители Запада трижды прямо угрожали Сербии отзывом инвестиций - РИА Новости, 23.01.2023
Вучич: представители Запада трижды прямо угрожали Сербии отзывом инвестиций
Представители стран Запада трижды прямо угрожали Сербии отзывом инвестиций в случае несогласия с фактическим признанием независимости самопровозглашенной... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T23:58
2023-01-23T23:58
в мире
александр вучич
мирослав лайчак
йенс плетнер
сербия
белград (город)
оон
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БЕЛГРАД, 23 янв – РИА Новости. Представители стран Запада трижды прямо угрожали Сербии отзывом инвестиций в случае несогласия с фактическим признанием независимости самопровозглашенной республики Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич. В понедельник правительство Сербии провело специальное заседание, посвященное проблеме Косово и Метохии, с участием главы государства. Вучич на совещания призвал членов кабмина к приверженности единству. "Выбор такой – или, с одной стороны, будем в изоляции, под теми или иными санкциями, а нет - более тяжелых санкций, чем отзыв инвестиций, не существует. Это мне три раза прямо высказано, в лицо. Или, с другой стороны, согласимся на все и сразу, что означает вступление Косово в ООН. Я - за путь компромисса, за то, чтобы бороться сколько можно и продвигать свою линию", - заявил Вучич в обращении к гражданам вечером в понедельник. Он подчеркнул, что внешнее давление на Белград обострилось, так как изменились геополитические обстоятельства. "Велика нервозность Европы, находящейся де-факто в состоянии войны, что бы они ни говорили, нет терпимости к какому-либо выпадению из общего ряда в политическом смысле. С другой стороны, хотят в своем дворе, а Западные Балканы и территория Сербии часть "их двора", они хотят, чтобы все было, как они хотят", - отметил сербский лидер. "Что еще привело к тому, что они выступили с таким резким подходом и дозой поспешности со стороны европейских официальных лиц, поддержанных Вашингтоном. Весь регионально-европейский контекст таков, что в последние несколько месяцев, после возникновения украинско-российского конфликта, российского вторжения на Украину, это стало одной из самых больших проблем для Сербии. Мы у всех на радаре, потому что не ввели санкции против РФ", - указал Вучич и добавил, что уже 334 дня не поддерживает ограничительные меры Запада. Ранее в Белград прибыли спецпредставители ЕС Мирослав Лайчак, США Габриель Эскобар, ФРГ Эммануэль Бон, Франции Йенс Плетнер и Италии - Франческо Тал. Столицу они посетили после Приштины, где провели беседы с косовоалбанскими властями. Президент Сербии после встречи с ними заявлял, что готов принять "франко-германское" предложение по урегулированию в Косово с оговорками и осторожностью. Вучич также дал понять, что ему представили возможные негативные последствия и вызовы, которые возникнут перед Сербией в случае отказа. Ранее президент Сербии заявил в Давосе, что Запад не интересуют другая позиция, кроме поддержки санкций в отношении России и независимости самопровозглашенной республики Косово. Сербский лидер ранее также указывал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоящего визита в Сербию советника госдепартамента США Дерека Шолле. Он также предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России.
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в мире, александр вучич, мирослав лайчак, йенс плетнер, сербия, белград (город), оон
В мире, Александр Вучич, Мирослав Лайчак, Йенс Плетнер, Сербия, Белград (город), ООН
23:58 23.01.2023
 
Вучич: представители Запада трижды прямо угрожали Сербии отзывом инвестиций

Вучич рассказал, что представители Запада трижды прямо угрожали Сербии отзывом инвестиций

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 23 янв – РИА Новости. Представители стран Запада трижды прямо угрожали Сербии отзывом инвестиций в случае несогласия с фактическим признанием независимости самопровозглашенной республики Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич.
В понедельник правительство Сербии провело специальное заседание, посвященное проблеме Косово и Метохии, с участием главы государства. Вучич на совещания призвал членов кабмина к приверженности единству.
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 22:53
Вучич: косовские албанцы пытаются спровоцировать конфликт Сербии и НАТО
"Выбор такой – или, с одной стороны, будем в изоляции, под теми или иными санкциями, а нет - более тяжелых санкций, чем отзыв инвестиций, не существует. Это мне три раза прямо высказано, в лицо. Или, с другой стороны, согласимся на все и сразу, что означает вступление Косово в ООН. Я - за путь компромисса, за то, чтобы бороться сколько можно и продвигать свою линию", - заявил Вучич в обращении к гражданам вечером в понедельник.
Он подчеркнул, что внешнее давление на Белград обострилось, так как изменились геополитические обстоятельства.
"Велика нервозность Европы, находящейся де-факто в состоянии войны, что бы они ни говорили, нет терпимости к какому-либо выпадению из общего ряда в политическом смысле. С другой стороны, хотят в своем дворе, а Западные Балканы и территория Сербии часть "их двора", они хотят, чтобы все было, как они хотят", - отметил сербский лидер.
"Что еще привело к тому, что они выступили с таким резким подходом и дозой поспешности со стороны европейских официальных лиц, поддержанных Вашингтоном. Весь регионально-европейский контекст таков, что в последние несколько месяцев, после возникновения украинско-российского конфликта, российского вторжения на Украину, это стало одной из самых больших проблем для Сербии. Мы у всех на радаре, потому что не ввели санкции против РФ", - указал Вучич и добавил, что уже 334 дня не поддерживает ограничительные меры Запада.
Ранее в Белград прибыли спецпредставители ЕС Мирослав Лайчак, США Габриель Эскобар, ФРГ Эммануэль Бон, Франции Йенс Плетнер и Италии - Франческо Тал. Столицу они посетили после Приштины, где провели беседы с косовоалбанскими властями. Президент Сербии после встречи с ними заявлял, что готов принять "франко-германское" предложение по урегулированию в Косово с оговорками и осторожностью.
Вучич также дал понять, что ему представили возможные негативные последствия и вызовы, которые возникнут перед Сербией в случае отказа. Ранее президент Сербии заявил в Давосе, что Запад не интересуют другая позиция, кроме поддержки санкций в отношении России и независимости самопровозглашенной республики Косово.
Сербский лидер ранее также указывал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоящего визита в Сербию советника госдепартамента США Дерека Шолле. Он также предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 00:04
Вучич объяснил позицию Сербии по Украине и антироссийским санкциям
 
В миреАлександр ВучичМирослав ЛайчакЙенс ПлетнерСербияБелград (город)ООН
 
 
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