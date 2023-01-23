Вучич: представители Запада трижды прямо угрожали Сербии отзывом инвестиций
Вучич рассказал, что представители Запада трижды прямо угрожали Сербии отзывом инвестиций
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 23 янв – РИА Новости. Представители стран Запада трижды прямо угрожали Сербии отзывом инвестиций в случае несогласия с фактическим признанием независимости самопровозглашенной республики Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич.
В понедельник правительство Сербии провело специальное заседание, посвященное проблеме Косово и Метохии, с участием главы государства. Вучич на совещания призвал членов кабмина к приверженности единству.
"Выбор такой – или, с одной стороны, будем в изоляции, под теми или иными санкциями, а нет - более тяжелых санкций, чем отзыв инвестиций, не существует. Это мне три раза прямо высказано, в лицо. Или, с другой стороны, согласимся на все и сразу, что означает вступление Косово в ООН. Я - за путь компромисса, за то, чтобы бороться сколько можно и продвигать свою линию", - заявил Вучич в обращении к гражданам вечером в понедельник.
Он подчеркнул, что внешнее давление на Белград обострилось, так как изменились геополитические обстоятельства.
"Велика нервозность Европы, находящейся де-факто в состоянии войны, что бы они ни говорили, нет терпимости к какому-либо выпадению из общего ряда в политическом смысле. С другой стороны, хотят в своем дворе, а Западные Балканы и территория Сербии часть "их двора", они хотят, чтобы все было, как они хотят", - отметил сербский лидер.
"Что еще привело к тому, что они выступили с таким резким подходом и дозой поспешности со стороны европейских официальных лиц, поддержанных Вашингтоном. Весь регионально-европейский контекст таков, что в последние несколько месяцев, после возникновения украинско-российского конфликта, российского вторжения на Украину, это стало одной из самых больших проблем для Сербии. Мы у всех на радаре, потому что не ввели санкции против РФ", - указал Вучич и добавил, что уже 334 дня не поддерживает ограничительные меры Запада.
Ранее в Белград прибыли спецпредставители ЕС Мирослав Лайчак, США Габриель Эскобар, ФРГ Эммануэль Бон, Франции Йенс Плетнер и Италии - Франческо Тал. Столицу они посетили после Приштины, где провели беседы с косовоалбанскими властями. Президент Сербии после встречи с ними заявлял, что готов принять "франко-германское" предложение по урегулированию в Косово с оговорками и осторожностью.
Вучич также дал понять, что ему представили возможные негативные последствия и вызовы, которые возникнут перед Сербией в случае отказа. Ранее президент Сербии заявил в Давосе, что Запад не интересуют другая позиция, кроме поддержки санкций в отношении России и независимости самопровозглашенной республики Косово.
Сербский лидер ранее также указывал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоящего визита в Сербию советника госдепартамента США Дерека Шолле. Он также предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России.