https://ria.ru/20230123/vuchich-1846951048.html

Вучич опасается, что конфликт на Украине выйдет за территорию страны

Вучич опасается, что конфликт на Украине выйдет за территорию страны - РИА Новости, 23.01.2023

Вучич опасается, что конфликт на Украине выйдет за территорию страны

Президент Сербии Александр Вучич высказал уверенность, что вооруженный конфликт на Украине будет далее разрастаться, и есть опасение, что он выйдет за пределы... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T23:46

2023-01-23T23:46

2023-01-23T23:46

специальная военная операция на украине

в мире

александр вучич

владимир путин

украина

россия

сербия

оон

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БЕЛГРАД, 23 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич высказал уверенность, что вооруженный конфликт на Украине будет далее разрастаться, и есть опасение, что он выйдет за пределы территории страны. Вучич на полях Всемирного экономического форума в Давосе (16-20 января) объяснил, почему поддерживает территориальную целостность Украины и не поддерживает санкции против России. По его словам, Белград будет поддерживать территориальную целостность любой страны-члена ООН. Вучич указал, что Сербия поддерживает и соблюдает каждую резолюцию ООН, Устав ООН и задал вопрос "почему некоторые мировые державы не соблюдают Устав и резолюцию 1244 ООН, когда речь идет о Сербии" в отношении Косово и Метохии. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20230123/konflikt-1846943822.html

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россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, александр вучич, владимир путин, украина, россия, сербия, оон, санкции в отношении россии