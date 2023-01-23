Вучич опасается, что конфликт на Украине выйдет за территорию страны
Президент Сербии Вучич опасается, что конфликт на Украине выйдет за территорию страны
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 23 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич высказал уверенность, что вооруженный конфликт на Украине будет далее разрастаться, и есть опасение, что он выйдет за пределы территории страны.
"Положение на Украине будет еще хуже, столкновения разрастаются. К сожалению, до сих пор кроме двух тактических моментов я оказывался прав (в своих предположениях). Оно не будет успокаиваться, только расширяться. Вы видите, это уже не только Россия и Украина с небольшой помощью. Сейчас уже разрослось, вскоре, боюсь, что распространится и на другие территории, и наше дело – чтобы это не оказалось на нашей территории", - заявил Вучич в обращении к гражданам.
Вучич на полях Всемирного экономического форума в Давосе (16-20 января) объяснил, почему поддерживает территориальную целостность Украины и не поддерживает санкции против России. По его словам, Белград будет поддерживать территориальную целостность любой страны-члена ООН. Вучич указал, что Сербия поддерживает и соблюдает каждую резолюцию ООН, Устав ООН и задал вопрос "почему некоторые мировые державы не соблюдают Устав и резолюцию 1244 ООН, когда речь идет о Сербии" в отношении Косово и Метохии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".