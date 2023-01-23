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Число клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ превысило один миллион - РИА Новости, 23.01.2023
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Число клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ превысило один миллион
Число клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ превысило один миллион - РИА Новости, 23.01.2023
Число клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ превысило один миллион
ВТБ в ходе реализации четырехлетней стратегии удвоил количество активных клиентов среднего и малого бизнеса до одного миллиона предпринимателей и компаний, в... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T11:04
2023-01-23T11:04
новости компаний - экономика
втб
денис бортников
россия
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. ВТБ в ходе реализации четырехлетней стратегии удвоил количество активных клиентов среднего и малого бизнеса до одного миллиона предпринимателей и компаний, в 2022 году рост числа активных клиентов СМБ составил 15%, сообщает пресс-служба банка."Около 53% клиентов ВТБ работают в статусе индивидуальных предпринимателей, 41% − ООО, еще 6% используют другие организационно-правовые формы. Самые популярные сферы деятельности – оптовая и розничная торговля (32%), строительство и операции с недвижимостью (22%), услуги (8%). Наибольшая доля активных клиентов приходится на Центральный федеральный округ (40%), Приволжский – более 15%, Северо-Западный – 13%, Сибирский - 11%, Южный – 7%, Дальневосточный и Уральский – по 6%, Северо-Кавказский – 2%", - говорится в пресс-релизе.По словам заместителя президента – председателя правления ВТБ Дениса Бортникова, поддержка среднего и малого бизнеса − неизменный приоритет ВТБ как системообразующего банка."Несмотря на внешние вызовы последних лет число клиентов СМБ, выбирающих наш банк, достигло одного миллиона. Это стало возможным благодаря системной работе с предпринимателями, постоянному расширению портфеля услуг для бизнеса и развитию дистанционных каналов обслуживания. Мы ценим доверие всех наших клиентов, обладателей бизнеса различных масштабов из разных сфер экономики. Уверен, что опыт и возможности банка по обеспечению клиентов даже в периоды турбулентности доступными ресурсами и комфортными условиями для ведения бизнеса будут и в дальнейшем способствовать активному развитию этого сегмента", − сказал Бортников, слова которого цитирует пресс-служба банка.
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новости компаний - экономика, втб, денис бортников, россия
Новости компаний - Экономика, ВТБ, Денис Бортников, Россия
11:04 23.01.2023
 

Число клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ превысило один миллион

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ"
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. ВТБ в ходе реализации четырехлетней стратегии удвоил количество активных клиентов среднего и малого бизнеса до одного миллиона предпринимателей и компаний, в 2022 году рост числа активных клиентов СМБ составил 15%, сообщает пресс-служба банка.
"Около 53% клиентов ВТБ работают в статусе индивидуальных предпринимателей, 41% − ООО, еще 6% используют другие организационно-правовые формы. Самые популярные сферы деятельности – оптовая и розничная торговля (32%), строительство и операции с недвижимостью (22%), услуги (8%). Наибольшая доля активных клиентов приходится на Центральный федеральный округ (40%), Приволжский – более 15%, Северо-Западный – 13%, Сибирский - 11%, Южный – 7%, Дальневосточный и Уральский – по 6%, Северо-Кавказский – 2%", - говорится в пресс-релизе.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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Через Telegram-банк ВТБ теперь можно перевести деньги по СБП
По словам заместителя президента – председателя правления ВТБ Дениса Бортникова, поддержка среднего и малого бизнеса − неизменный приоритет ВТБ как системообразующего банка.
"Несмотря на внешние вызовы последних лет число клиентов СМБ, выбирающих наш банк, достигло одного миллиона. Это стало возможным благодаря системной работе с предпринимателями, постоянному расширению портфеля услуг для бизнеса и развитию дистанционных каналов обслуживания. Мы ценим доверие всех наших клиентов, обладателей бизнеса различных масштабов из разных сфер экономики. Уверен, что опыт и возможности банка по обеспечению клиентов даже в периоды турбулентности доступными ресурсами и комфортными условиями для ведения бизнеса будут и в дальнейшем способствовать активному развитию этого сегмента", − сказал Бортников, слова которого цитирует пресс-служба банка.
 
Новости компаний - ЭкономикаВТБДенис БортниковРоссия
 
 
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