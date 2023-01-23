https://ria.ru/20230123/vstrecha-1846929657.html
Москалькова встретилась с послом Швейцарии и обсудила вопросы прав человека
Москалькова встретилась с послом Швейцарии и обсудила вопросы прав человека - РИА Новости, 23.01.2023
Москалькова встретилась с послом Швейцарии и обсудила вопросы прав человека
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова встретилась с послом Швейцарии в Москве Кристиной Марти Ланг, обсудив с ней состояние прав человека. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T20:58
2023-01-23T20:58
2023-01-23T20:58
в мире
татьяна москалькова
швейцария
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575c3755ffe2d57b972067bd5e36d973.jpg
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова встретилась с послом Швейцарии в Москве Кристиной Марти Ланг, обсудив с ней состояние прав человека. "Встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации Кристиной Марти Ланг в Доме прав человека… Обменялись мнениями о современном состоянии прав человека на европейском пространстве", - написала Москалькова в своем телеграм-канале. Российский омбудсмен рассказала послу об основных направлениях деятельности института государственного правозащитника, о развитии международного сотрудничества между омбудсменами разных стран. "Обсудили важность нейтралитета, который соблюдает Швейцарская Конфедерация по ряду европейских санкций против России, в том числе по неоказанию любой военной помощи сторонам нынешнего конфликта", - добавила Москалькова. Также омбудсмен сообщила, что пожелала послу "скорейшего продвижения в реализации идеи создания национального центра по правам человека", необходимость учреждения которого, по словам Ланг, обсуждается в парламенте Швейцарии.
https://ria.ru/20230117/plennye-1845508894.html
https://ria.ru/20230114/obraschenie-1844905869.html
швейцария
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2cb2a38800a35b5585911f5ffaec7ebe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, татьяна москалькова, швейцария, россия, москва
В мире, Татьяна Москалькова, Швейцария, Россия, Москва
Москалькова встретилась с послом Швейцарии и обсудила вопросы прав человека
Омбудсмен Москалькова встретилась с послом Швейцарии Ланг и обсудила вопросы прав человека
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова встретилась
с послом Швейцарии в Москве Кристиной Марти Ланг, обсудив с ней состояние прав человека.
"Встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации Кристиной Марти Ланг в Доме прав человека… Обменялись мнениями о современном состоянии прав человека на европейском пространстве", - написала Москалькова в своем телеграм-канале.
Российский омбудсмен рассказала послу об основных направлениях деятельности института государственного правозащитника, о развитии международного сотрудничества между омбудсменами разных стран.
"Обсудили важность нейтралитета, который соблюдает Швейцарская Конфедерация по ряду европейских санкций против России, в том числе по неоказанию любой военной помощи сторонам нынешнего конфликта", - добавила Москалькова.
Также омбудсмен сообщила, что пожелала послу "скорейшего продвижения в реализации идеи создания национального центра по правам человека", необходимость учреждения которого, по словам Ланг, обсуждается в парламенте Швейцарии.