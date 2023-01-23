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Москалькова встретилась с послом Швейцарии и обсудила вопросы прав человека - РИА Новости, 23.01.2023
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Москалькова встретилась с послом Швейцарии и обсудила вопросы прав человека
Москалькова встретилась с послом Швейцарии и обсудила вопросы прав человека - РИА Новости, 23.01.2023
Москалькова встретилась с послом Швейцарии и обсудила вопросы прав человека
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова встретилась с послом Швейцарии в Москве Кристиной Марти Ланг, обсудив с ней состояние прав человека. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T20:58
2023-01-23T20:58
в мире
татьяна москалькова
швейцария
россия
москва
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова встретилась с послом Швейцарии в Москве Кристиной Марти Ланг, обсудив с ней состояние прав человека. "Встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации Кристиной Марти Ланг в Доме прав человека… Обменялись мнениями о современном состоянии прав человека на европейском пространстве", - написала Москалькова в своем телеграм-канале. Российский омбудсмен рассказала послу об основных направлениях деятельности института государственного правозащитника, о развитии международного сотрудничества между омбудсменами разных стран. "Обсудили важность нейтралитета, который соблюдает Швейцарская Конфедерация по ряду европейских санкций против России, в том числе по неоказанию любой военной помощи сторонам нынешнего конфликта", - добавила Москалькова. Также омбудсмен сообщила, что пожелала послу "скорейшего продвижения в реализации идеи создания национального центра по правам человека", необходимость учреждения которого, по словам Ланг, обсуждается в парламенте Швейцарии.
https://ria.ru/20230117/plennye-1845508894.html
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в мире, татьяна москалькова, швейцария, россия, москва
В мире, Татьяна Москалькова, Швейцария, Россия, Москва
20:58 23.01.2023
 
Москалькова встретилась с послом Швейцарии и обсудила вопросы прав человека

Омбудсмен Москалькова встретилась с послом Швейцарии Ланг и обсудила вопросы прав человека

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова встретилась с послом Швейцарии в Москве Кристиной Марти Ланг, обсудив с ней состояние прав человека.
"Встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации Кристиной Марти Ланг в Доме прав человека… Обменялись мнениями о современном состоянии прав человека на европейском пространстве", - написала Москалькова в своем телеграм-канале.
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Москалькова заявила, что не обсуждала с омбудсменом Украины обмен пленными
Российский омбудсмен рассказала послу об основных направлениях деятельности института государственного правозащитника, о развитии международного сотрудничества между омбудсменами разных стран.
"Обсудили важность нейтралитета, который соблюдает Швейцарская Конфедерация по ряду европейских санкций против России, в том числе по неоказанию любой военной помощи сторонам нынешнего конфликта", - добавила Москалькова.
Также омбудсмен сообщила, что пожелала послу "скорейшего продвижения в реализации идеи создания национального центра по правам человека", необходимость учреждения которого, по словам Ланг, обсуждается в парламенте Швейцарии.
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В миреТатьяна МоскальковаШвейцарияРоссияМосква
 
 
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