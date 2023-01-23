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Москалькова встретилась с послом Швейцарии и обсудила вопросы прав человека

Москалькова встретилась с послом Швейцарии и обсудила вопросы прав человека - РИА Новости, 23.01.2023

Москалькова встретилась с послом Швейцарии и обсудила вопросы прав человека

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова встретилась с послом Швейцарии в Москве Кристиной Марти Ланг, обсудив с ней состояние прав человека. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T20:58

2023-01-23T20:58

2023-01-23T20:58

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова встретилась с послом Швейцарии в Москве Кристиной Марти Ланг, обсудив с ней состояние прав человека. "Встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации Кристиной Марти Ланг в Доме прав человека… Обменялись мнениями о современном состоянии прав человека на европейском пространстве", - написала Москалькова в своем телеграм-канале. Российский омбудсмен рассказала послу об основных направлениях деятельности института государственного правозащитника, о развитии международного сотрудничества между омбудсменами разных стран. "Обсудили важность нейтралитета, который соблюдает Швейцарская Конфедерация по ряду европейских санкций против России, в том числе по неоказанию любой военной помощи сторонам нынешнего конфликта", - добавила Москалькова. Также омбудсмен сообщила, что пожелала послу "скорейшего продвижения в реализации идеи создания национального центра по правам человека", необходимость учреждения которого, по словам Ланг, обсуждается в парламенте Швейцарии.

https://ria.ru/20230117/plennye-1845508894.html

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