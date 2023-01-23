https://ria.ru/20230123/vstrecha-1846703097.html
Ситуация не располагает к встрече России и США по ДСНВ, заявил Рябков
Ситуация не располагает к встрече России и США по ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 23.01.2023
Ситуация не располагает к встрече России и США по ДСНВ, заявил Рябков
Новая дата встречи консультативной комиссии РФ и США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не определена, ситуация к этому не РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T09:56
2023-01-23T09:56
2023-01-23T10:11
россия
сша
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768878357_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae64b42b4862e4f9f4d22e1d7ac1b1ba.jpg
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Новая дата встречи консультативной комиссии РФ и США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не определена, ситуация к этому не располагает, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Пока (даты - ред.) нет. И обстановка не располагает, честно говоря, к назначению новой даты - в том числе с учетом эскалационного тренда в риторике и действиях США", - сказал Рябков журналистам."Они нас постоянно провоцируют, они ожидают, что наша реакция в какой-то момент приведёт к некоему "срыву", чего не будет, разумеется. Но обстановка, атмосфера тоже важная вещь. Соответственно, рассчитывать на то, что они получит business as usual, дела как обычно в этой сфере, они не должны",- отметил замминистра.
https://ria.ru/20221208/dsnv-1837094722.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768878357_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c1dbef930981daf8891aef99a433e061.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, США, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
09:56 23.01.2023 (обновлено: 10:11 23.01.2023)
Ситуация не располагает к встрече России и США по ДСНВ, заявил Рябков
Рябков: новая дата встречи консультативной комиссии России и США по ДСНВ не определена
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Новая дата встречи консультативной комиссии РФ и США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не определена, ситуация к этому не располагает, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Пока (даты - ред.) нет. И обстановка не располагает, честно говоря, к назначению новой даты - в том числе с учетом эскалационного тренда в риторике и действиях США", - сказал Рябков журналистам.
"Они нас постоянно провоцируют, они ожидают, что наша реакция в какой-то момент приведёт к некоему "срыву", чего не будет, разумеется. Но обстановка, атмосфера тоже важная вещь. Соответственно, рассчитывать на то, что они получит business as usual, дела как обычно в этой сфере, они не должны",- отметил замминистра.