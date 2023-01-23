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Ситуация не располагает к встрече России и США по ДСНВ, заявил Рябков

Ситуация не располагает к встрече России и США по ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 23.01.2023

Ситуация не располагает к встрече России и США по ДСНВ, заявил Рябков

Новая дата встречи консультативной комиссии РФ и США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не определена, ситуация к этому не РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T09:56

2023-01-23T09:56

2023-01-23T10:11

россия

сша

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Новая дата встречи консультативной комиссии РФ и США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не определена, ситуация к этому не располагает, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Пока (даты - ред.) нет. И обстановка не располагает, честно говоря, к назначению новой даты - в том числе с учетом эскалационного тренда в риторике и действиях США", - сказал Рябков журналистам."Они нас постоянно провоцируют, они ожидают, что наша реакция в какой-то момент приведёт к некоему "срыву", чего не будет, разумеется. Но обстановка, атмосфера тоже важная вещь. Соответственно, рассчитывать на то, что они получит business as usual, дела как обычно в этой сфере, они не должны",- отметил замминистра.

https://ria.ru/20221208/dsnv-1837094722.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире