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Ситуация не располагает к встрече России и США по ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 23.01.2023
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Ситуация не располагает к встрече России и США по ДСНВ, заявил Рябков
Ситуация не располагает к встрече России и США по ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 23.01.2023
Ситуация не располагает к встрече России и США по ДСНВ, заявил Рябков
Новая дата встречи консультативной комиссии РФ и США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не определена, ситуация к этому не РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T09:56
2023-01-23T10:11
россия
сша
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Новая дата встречи консультативной комиссии РФ и США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не определена, ситуация к этому не располагает, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Пока (даты - ред.) нет. И обстановка не располагает, честно говоря, к назначению новой даты - в том числе с учетом эскалационного тренда в риторике и действиях США", - сказал Рябков журналистам."Они нас постоянно провоцируют, они ожидают, что наша реакция в какой-то момент приведёт к некоему "срыву", чего не будет, разумеется. Но обстановка, атмосфера тоже важная вещь. Соответственно, рассчитывать на то, что они получит business as usual, дела как обычно в этой сфере, они не должны",- отметил замминистра.
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россия, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, США, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
09:56 23.01.2023 (обновлено: 10:11 23.01.2023)
 
Ситуация не располагает к встрече России и США по ДСНВ, заявил Рябков

Рябков: новая дата встречи консультативной комиссии России и США по ДСНВ не определена

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкФлаги России и США в зале отеля "Президент" в Женеве
Флаги России и США в зале отеля Президент в Женеве - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Новая дата встречи консультативной комиссии РФ и США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не определена, ситуация к этому не располагает, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Пока (даты - ред.) нет. И обстановка не располагает, честно говоря, к назначению новой даты - в том числе с учетом эскалационного тренда в риторике и действиях США", - сказал Рябков журналистам.
"Они нас постоянно провоцируют, они ожидают, что наша реакция в какой-то момент приведёт к некоему "срыву", чего не будет, разумеется. Но обстановка, атмосфера тоже важная вещь. Соответственно, рассчитывать на то, что они получит business as usual, дела как обычно в этой сфере, они не должны",- отметил замминистра.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря 2022, 00:19
Переговоры России и США по ДСНВ не прекращены, заявил Рябков
 
РоссияСШАСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
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