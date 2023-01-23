Латвия продолжит закупки вооружения, несмотря на отсутствие военных угроз
Министр обороны Мурниеце: Латвия не видит военных угроз, но продолжит закупки вооружения
© Sputnik / Сергей Мелконов
Памятник Свободы в Риге . Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Латвия не видит для себя непосредственной военной угрозы, однако продолжает реформу призыва на службу в армии и закупку вооружения, чтобы подготовиться к такой угрозе, заявила министр обороны страны Инара Мурниеце.
"Мы продолжим (программу) службы в национальной обороне, цель которой - как восполнить структуру вооруженных сил, потому что солдат не хватает, так и создать укомплектованные воинские резервные части. Чтобы в час Х - надеюсь, что он не придет, но если вдруг придет - у нас были обученные люди, на складах у них была техника, оружие и чтобы каждый знал свое место в системе национальной обороны", - приводит слова Мурниеце портал LSM.
При этом она отметила, что пока прямой военной угрозы у границ Латвии нет, однако по подсчетам военных аналитиков, с ее слов, в течение пяти лет Россия может снова накопить военную комплектацию и сконцентрировать силы.
Министр обороны также отметила, что Латвия для обеспечения безопасности страны собирается вместе с Эстонией закупить для себя средства ПВО средней дальности, в покупку такой системы в течение трех лет предполагается вложить около 600 миллионов евро.
Еще одним приоритетом Мурниеце назвала развертывание береговых ракетных комплексов и выразила надежду, что подписание договоров и совместные закупки смогут начаться уже весной.
В июле министерство обороны Латвии предложило в течение пяти лет, начиная с 2023 года, вернуть обязательную военную службу. В случае утверждения нового порядка парламентом набор на службу будет проходить два раза в год - 1 января и 1 июля, срок службы составит 11 месяцев и один месяц будет выделен на отпуск. План минобороны предусматривает, что призывники смогут выбрать один из четырех видов службы: службу в государственной обороне, в нацгвардии Земессардзе, курсы командиров в высшей школе или альтернативную службу.