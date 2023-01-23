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Латвия продолжит закупки вооружения, несмотря на отсутствие военных угроз - РИА Новости, 23.01.2023
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Латвия продолжит закупки вооружения, несмотря на отсутствие военных угроз
Латвия продолжит закупки вооружения, несмотря на отсутствие военных угроз - РИА Новости, 23.01.2023
Латвия продолжит закупки вооружения, несмотря на отсутствие военных угроз
Латвия не видит для себя непосредственной военной угрозы, однако продолжает реформу призыва на службу в армии и закупку вооружения, чтобы подготовиться к такой... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T20:41
2023-01-23T20:41
в мире
инара мурниеце
латвия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Латвия не видит для себя непосредственной военной угрозы, однако продолжает реформу призыва на службу в армии и закупку вооружения, чтобы подготовиться к такой угрозе, заявила министр обороны страны Инара Мурниеце. "Мы продолжим (программу) службы в национальной обороне, цель которой - как восполнить структуру вооруженных сил, потому что солдат не хватает, так и создать укомплектованные воинские резервные части. Чтобы в час Х - надеюсь, что он не придет, но если вдруг придет - у нас были обученные люди, на складах у них была техника, оружие и чтобы каждый знал свое место в системе национальной обороны", - приводит слова Мурниеце портал LSM. При этом она отметила, что пока прямой военной угрозы у границ Латвии нет, однако по подсчетам военных аналитиков, с ее слов, в течение пяти лет Россия может снова накопить военную комплектацию и сконцентрировать силы. Министр обороны также отметила, что Латвия для обеспечения безопасности страны собирается вместе с Эстонией закупить для себя средства ПВО средней дальности, в покупку такой системы в течение трех лет предполагается вложить около 600 миллионов евро. Еще одним приоритетом Мурниеце назвала развертывание береговых ракетных комплексов и выразила надежду, что подписание договоров и совместные закупки смогут начаться уже весной. В июле министерство обороны Латвии предложило в течение пяти лет, начиная с 2023 года, вернуть обязательную военную службу. В случае утверждения нового порядка парламентом набор на службу будет проходить два раза в год - 1 января и 1 июля, срок службы составит 11 месяцев и один месяц будет выделен на отпуск. План минобороны предусматривает, что призывники смогут выбрать один из четырех видов службы: службу в государственной обороне, в нацгвардии Земессардзе, курсы командиров в высшей школе или альтернативную службу.
https://ria.ru/20230123/slabost-1846898988.html
https://ria.ru/20230119/voennye-1846095584.html
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в мире, инара мурниеце, латвия, россия, эстония
В мире, Инара Мурниеце, Латвия, Россия, Эстония
20:41 23.01.2023
 
Латвия продолжит закупки вооружения, несмотря на отсутствие военных угроз

Министр обороны Мурниеце: Латвия не видит военных угроз, но продолжит закупки вооружения

© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в медиабанкПамятник Свободы в Риге
Памятник Свободы в Риге - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Латвия не видит для себя непосредственной военной угрозы, однако продолжает реформу призыва на службу в армии и закупку вооружения, чтобы подготовиться к такой угрозе, заявила министр обороны страны Инара Мурниеце.
"Мы продолжим (программу) службы в национальной обороне, цель которой - как восполнить структуру вооруженных сил, потому что солдат не хватает, так и создать укомплектованные воинские резервные части. Чтобы в час Х - надеюсь, что он не придет, но если вдруг придет - у нас были обученные люди, на складах у них была техника, оружие и чтобы каждый знал свое место в системе национальной обороны", - приводит слова Мурниеце портал LSM.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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Эстония и Латвия показывают слабость в отношениях с Россией, заявил сенатор
При этом она отметила, что пока прямой военной угрозы у границ Латвии нет, однако по подсчетам военных аналитиков, с ее слов, в течение пяти лет Россия может снова накопить военную комплектацию и сконцентрировать силы.
Министр обороны также отметила, что Латвия для обеспечения безопасности страны собирается вместе с Эстонией закупить для себя средства ПВО средней дальности, в покупку такой системы в течение трех лет предполагается вложить около 600 миллионов евро.
Еще одним приоритетом Мурниеце назвала развертывание береговых ракетных комплексов и выразила надежду, что подписание договоров и совместные закупки смогут начаться уже весной.
В июле министерство обороны Латвии предложило в течение пяти лет, начиная с 2023 года, вернуть обязательную военную службу. В случае утверждения нового порядка парламентом набор на службу будет проходить два раза в год - 1 января и 1 июля, срок службы составит 11 месяцев и один месяц будет выделен на отпуск. План минобороны предусматривает, что призывники смогут выбрать один из четырех видов службы: службу в государственной обороне, в нацгвардии Земессардзе, курсы командиров в высшей школе или альтернативную службу.
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19 января, 19:30Специальная военная операция на Украине
Латвия намерена подготовить около двух тысяч украинских военных
 
В миреИнара МурниецеЛатвияРоссияЭстония
 
 
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