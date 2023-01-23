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Володин и Раиси обсудили российско-иранские отношения - РИА Новости, 23.01.2023
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Володин и Раиси обсудили российско-иранские отношения
Володин и Раиси обсудили российско-иранские отношения - РИА Новости, 23.01.2023
Володин и Раиси обсудили российско-иранские отношения
Встреча спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина и президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси состоялась в понедельник в Тегеране, Володин передал Раиси слова... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:47
2023-01-23T15:47
политика
вячеслав володин
владимир путин
тегеран (город)
госдума рф
россия
иран
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ТЕГЕРАН, 23 янв - РИА Новости. Встреча спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина и президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси состоялась в понедельник в Тегеране, Володин передал Раиси слова приветствия от российского лидера Владимира Путина, в ходе встречи обсуждались вопросы развития отношений двух стран, сообщает пресс-служба ГД. "В Тегеране 23 января состоялась встреча председателя Государственной думы Вячеслава Володина и президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси. Вячеслав Володин передал ему слова приветствия и теплые пожелания от президента РФ Владимира Путина. Вячеслав Володин и Сейед Эбрахим Раиси обсудили вопросы развития отношений двух стран", - говорится в сообщении. Володин отметил, что Россия и Иран выступают за формирование справедливого мироустройства и обеспечение глобальной безопасности. По словам Володина, диктатуре запада можно противопоставить только свободу развития стран и народов. "Западной диктатуре можно противопоставить только свободу развития стран и народов. В этой связи ключевое значение для двух государств имеет сохранение суверенитета и независимости", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.
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политика, вячеслав володин, владимир путин, тегеран (город), госдума рф, россия, иран
Политика, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Тегеран (город), Госдума РФ, Россия, Иран
15:47 23.01.2023
 
Володин и Раиси обсудили российско-иранские отношения

Спикер Госдумы Володин обсудил с президентом Ирана Раиси отношения Москвы и Тегерана

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 янв - РИА Новости. Встреча спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина и президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси состоялась в понедельник в Тегеране, Володин передал Раиси слова приветствия от российского лидера Владимира Путина, в ходе встречи обсуждались вопросы развития отношений двух стран, сообщает пресс-служба ГД.
"В Тегеране 23 января состоялась встреча председателя Государственной думы Вячеслава Володина и президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси. Вячеслав Володин передал ему слова приветствия и теплые пожелания от президента РФ Владимира Путина. Вячеслав Володин и Сейед Эбрахим Раиси обсудили вопросы развития отношений двух стран", - говорится в сообщении.
Володин отметил, что Россия и Иран выступают за формирование справедливого мироустройства и обеспечение глобальной безопасности. По словам Володина, диктатуре запада можно противопоставить только свободу развития стран и народов.
"Западной диктатуре можно противопоставить только свободу развития стран и народов. В этой связи ключевое значение для двух государств имеет сохранение суверенитета и независимости", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 12:07
Отношения России и Ирана выходят на новый уровень, заявил Володин
 
ПолитикаВячеслав ВолодинВладимир ПутинТегеран (город)Госдума РФРоссияИран
 
 
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