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Володин и Раиси обсудили российско-иранские отношения

Володин и Раиси обсудили российско-иранские отношения - РИА Новости, 23.01.2023

Володин и Раиси обсудили российско-иранские отношения

Встреча спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина и президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси состоялась в понедельник в Тегеране, Володин передал Раиси слова... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T15:47

2023-01-23T15:47

2023-01-23T15:47

политика

вячеслав володин

владимир путин

тегеран (город)

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ТЕГЕРАН, 23 янв - РИА Новости. Встреча спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина и президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси состоялась в понедельник в Тегеране, Володин передал Раиси слова приветствия от российского лидера Владимира Путина, в ходе встречи обсуждались вопросы развития отношений двух стран, сообщает пресс-служба ГД. "В Тегеране 23 января состоялась встреча председателя Государственной думы Вячеслава Володина и президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси. Вячеслав Володин передал ему слова приветствия и теплые пожелания от президента РФ Владимира Путина. Вячеслав Володин и Сейед Эбрахим Раиси обсудили вопросы развития отношений двух стран", - говорится в сообщении. Володин отметил, что Россия и Иран выступают за формирование справедливого мироустройства и обеспечение глобальной безопасности. По словам Володина, диктатуре запада можно противопоставить только свободу развития стран и народов. "Западной диктатуре можно противопоставить только свободу развития стран и народов. В этой связи ключевое значение для двух государств имеет сохранение суверенитета и независимости", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

https://ria.ru/20230123/volodin-1846742423.html

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политика, вячеслав володин, владимир путин, тегеран (город), госдума рф, россия, иран