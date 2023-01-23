https://ria.ru/20230123/volodin-1846742423.html
Отношения России и Ирана выходят на новый уровень, заявил Володин
Отношения России и Ирана выходят на новый уровень, заявил Володин - РИА Новости, 23.01.2023
Отношения России и Ирана выходят на новый уровень, заявил Володин
Отношения России и Ирана выходят на новый уровень, укрепляется взаимное доверие и взаимодействие, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:07
2023-01-23T12:07
2023-01-23T12:07
вячеслав володин
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ТЕГЕРАН, 23 янв — РИА Новости. Отношения России и Ирана выходят на новый уровень, укрепляется взаимное доверие и взаимодействие, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. "Сегодня отношения России и Ирана выходят на новый уровень, который отличается укреплением взаимного доверия и углублением практического взаимодействия", - сказал он в ходе третьего заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Собрания Исламского Совета Ирана. Спикер ГД отметил, что завершается подготовка нового базового межгосударственного договора и ряда профильных соглашений, которые предусматривают развитие сотрудничества в различных сферах, в том числе в сфере торговли, транспорта, сельского хозяйства и таможенного регулирования. "Это, на самом деле, в наших отношениях беспрецедентно, потому что они охватывают практически все сферы", - добавил Володин.
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вячеслав володин, россия, иран, госдума рф
Вячеслав Володин, Россия, Иран, Госдума РФ
Отношения России и Ирана выходят на новый уровень, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин заявил, что отношения России и Ирана выходят на новый уровень
ТЕГЕРАН, 23 янв — РИА Новости. Отношения России и Ирана выходят на новый уровень, укрепляется взаимное доверие и взаимодействие, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Сегодня отношения России и Ирана выходят на новый уровень, который отличается укреплением взаимного доверия и углублением практического взаимодействия", - сказал он в ходе третьего заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Собрания Исламского Совета Ирана.
Спикер ГД отметил, что завершается подготовка нового базового межгосударственного договора и ряда профильных соглашений, которые предусматривают развитие сотрудничества в различных сферах, в том числе в сфере торговли, транспорта, сельского хозяйства и таможенного регулирования.
"Это, на самом деле, в наших отношениях беспрецедентно, потому что они охватывают практически все сферы", - добавил Володин.