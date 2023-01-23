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Володин заявил об успешном противостоянии России и Ирана США - РИА Новости, 23.01.2023
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Володин заявил об успешном противостоянии России и Ирана США
Володин заявил об успешном противостоянии России и Ирана США - РИА Новости, 23.01.2023
Володин заявил об успешном противостоянии России и Ирана США
Россия и Иран успешно противостоят экспансии США и блока НАТО, что подтверждается санкционным давлением на наши страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:06
2023-01-23T12:20
в мире
вячеслав володин
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сша
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ТЕГЕРАН, 23 янв - РИА Новости. Россия и Иран успешно противостоят экспансии США и блока НАТО, что подтверждается санкционным давлением на наши страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Россия и Иран сегодня успешно противостоят международной экспансии Соединённых Штатов Америки и блока НАТО. Это подтверждается беспрецедентными санкционными давлениями на наши страны", — сказал он в ходе третьего заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Собрания Исламского Совета Ирана. По словам Володина, Россия и Иран вместе отстаивают принцип невмешательства во внутренние дела других государств, выступают за многополярность. "Россия и Иран вместе отстаивают принципы суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела других государств. Выступают за многополярность и справедливое мироустройство в интересах народов наших стран", — уточнил он. Володин добавил, что Вашингтон таким образом пытается остановить развитие России и Ирана. Он уточнил, что "эти попытки обречены на провал, наши страны никогда не подчинятся диктату извне". "Вашингтон и его сателлиты хотят таким образом остановить развитие наших государств, вмешиваются во внутренние дела, распространяют дезинформацию. Мы это видели на примере подготовленного из-за рубежа демарша, связанного с проведением демонстрации в Иране в прошлом году", — отметил Володин.
https://ria.ru/20230123/iran-1846713428.html
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в мире, вячеслав володин, иран, россия, сша, нато, госдума рф
В мире, Вячеслав Володин, Иран, Россия, США, НАТО, Госдума РФ
12:06 23.01.2023 (обновлено: 12:20 23.01.2023)
 
Володин заявил об успешном противостоянии России и Ирана США

Володин заявил, что Россия и Иран успешно противостоят экспансии США и НАТО

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 янв - РИА Новости. Россия и Иран успешно противостоят экспансии США и блока НАТО, что подтверждается санкционным давлением на наши страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Россия и Иран сегодня успешно противостоят международной экспансии Соединённых Штатов Америки и блока НАТО. Это подтверждается беспрецедентными санкционными давлениями на наши страны", — сказал он в ходе третьего заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Собрания Исламского Совета Ирана.
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Володин назвал отношения России и Ирана примером взаимопонимания
По словам Володина, Россия и Иран вместе отстаивают принцип невмешательства во внутренние дела других государств, выступают за многополярность.
"Россия и Иран вместе отстаивают принципы суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела других государств. Выступают за многополярность и справедливое мироустройство в интересах народов наших стран", — уточнил он.
Володин добавил, что Вашингтон таким образом пытается остановить развитие России и Ирана. Он уточнил, что "эти попытки обречены на провал, наши страны никогда не подчинятся диктату извне".
"Вашингтон и его сателлиты хотят таким образом остановить развитие наших государств, вмешиваются во внутренние дела, распространяют дезинформацию. Мы это видели на примере подготовленного из-за рубежа демарша, связанного с проведением демонстрации в Иране в прошлом году", — отметил Володин.
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В миреВячеслав ВолодинИранРоссияСШАНАТОГосдума РФ
 
 
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