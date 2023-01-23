https://ria.ru/20230123/volodin-1846742173.html

Володин заявил об успешном противостоянии России и Ирана США

Володин заявил об успешном противостоянии России и Ирана США - РИА Новости, 23.01.2023

Володин заявил об успешном противостоянии России и Ирана США

Россия и Иран успешно противостоят экспансии США и блока НАТО, что подтверждается санкционным давлением на наши страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:06

2023-01-23T12:06

2023-01-23T12:20

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ТЕГЕРАН, 23 янв - РИА Новости. Россия и Иран успешно противостоят экспансии США и блока НАТО, что подтверждается санкционным давлением на наши страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Россия и Иран сегодня успешно противостоят международной экспансии Соединённых Штатов Америки и блока НАТО. Это подтверждается беспрецедентными санкционными давлениями на наши страны", — сказал он в ходе третьего заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Собрания Исламского Совета Ирана. По словам Володина, Россия и Иран вместе отстаивают принцип невмешательства во внутренние дела других государств, выступают за многополярность. "Россия и Иран вместе отстаивают принципы суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела других государств. Выступают за многополярность и справедливое мироустройство в интересах народов наших стран", — уточнил он. Володин добавил, что Вашингтон таким образом пытается остановить развитие России и Ирана. Он уточнил, что "эти попытки обречены на провал, наши страны никогда не подчинятся диктату извне". "Вашингтон и его сателлиты хотят таким образом остановить развитие наших государств, вмешиваются во внутренние дела, распространяют дезинформацию. Мы это видели на примере подготовленного из-за рубежа демарша, связанного с проведением демонстрации в Иране в прошлом году", — отметил Володин.

https://ria.ru/20230123/iran-1846713428.html

https://ria.ru/20230119/ukraina-1846004685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, вячеслав володин, иран, россия, сша, нато, госдума рф