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Одесский военкомат использовал машину скорой помощи для вручения повесток
Одесский военкомат использовал машину скорой помощи для вручения повесток - РИА Новости, 23.01.2023
Одесский военкомат использовал машину скорой помощи для вручения повесток
Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила, что машину скорой помощи используют в Одессе для вручения повесток и сбора мобилизованных,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T22:57
2023-01-23T22:57
2023-01-23T22:57
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила, что машину скорой помощи используют в Одессе для вручения повесток и сбора мобилизованных, авто передали по мобилизации как автотранспортное средство. Ранее украинские СМИ публиковали видео, на котором мужчины в военной форме грузят человека в машину скорой помощи. "Да, это негативно влияет на имидж. Проводится служебная проверка по использованию такого транспорта, в частности для соответствующей работы. Поэтому по результатам проверки, если будут выявлены дисциплинарные нарушения, будут привлечены виновные к дисциплинарной ответственности", – передает слова Гуменюк украинское издание "Общественное".
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в мире, украина, одесса
Одесский военкомат использовал машину скорой помощи для вручения повесток
Военкомат в Одессе использовал скорую помощь для вручения повесток и сбора мобилизованных
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила, что машину скорой помощи используют в Одессе для вручения повесток и сбора мобилизованных, авто передали по мобилизации как автотранспортное средство.
Ранее украинские СМИ публиковали видео, на котором мужчины в военной форме грузят человека в машину скорой помощи.
"Да, это негативно влияет на имидж. Проводится служебная проверка по использованию такого транспорта, в частности для соответствующей работы. Поэтому по результатам проверки, если будут выявлены дисциплинарные нарушения, будут привлечены виновные к дисциплинарной ответственности", – передает слова Гуменюк украинское издание "Общественное".