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Одесский военкомат использовал машину скорой помощи для вручения повесток - РИА Новости, 23.01.2023
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Одесский военкомат использовал машину скорой помощи для вручения повесток
Одесский военкомат использовал машину скорой помощи для вручения повесток - РИА Новости, 23.01.2023
Одесский военкомат использовал машину скорой помощи для вручения повесток
Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила, что машину скорой помощи используют в Одессе для вручения повесток и сбора мобилизованных,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T22:57
2023-01-23T22:57
в мире
украина
одесса
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила, что машину скорой помощи используют в Одессе для вручения повесток и сбора мобилизованных, авто передали по мобилизации как автотранспортное средство. Ранее украинские СМИ публиковали видео, на котором мужчины в военной форме грузят человека в машину скорой помощи. "Да, это негативно влияет на имидж. Проводится служебная проверка по использованию такого транспорта, в частности для соответствующей работы. Поэтому по результатам проверки, если будут выявлены дисциплинарные нарушения, будут привлечены виновные к дисциплинарной ответственности", – передает слова Гуменюк украинское издание "Общественное".
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в мире, украина, одесса
В мире, Украина, Одесса
22:57 23.01.2023
 
Одесский военкомат использовал машину скорой помощи для вручения повесток

Военкомат в Одессе использовал скорую помощь для вручения повесток и сбора мобилизованных

© Fotolia / FotokonАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Fotolia / Fotokon
Автомобиль скорой помощи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила, что машину скорой помощи используют в Одессе для вручения повесток и сбора мобилизованных, авто передали по мобилизации как автотранспортное средство.
Ранее украинские СМИ публиковали видео, на котором мужчины в военной форме грузят человека в машину скорой помощи.
"Да, это негативно влияет на имидж. Проводится служебная проверка по использованию такого транспорта, в частности для соответствующей работы. Поэтому по результатам проверки, если будут выявлены дисциплинарные нарушения, будут привлечены виновные к дисциплинарной ответственности", – передает слова Гуменюк украинское издание "Общественное".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 12:32Специальная военная операция на Украине
В Николаевской области призвали мужчин прибыть в военкоматы
 
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