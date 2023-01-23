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Минобороны начало возведение водовода для обеспечения Донбасса чистой водой - РИА Новости, 23.01.2023
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Минобороны начало возведение водовода для обеспечения Донбасса чистой водой
Минобороны начало возведение водовода для обеспечения Донбасса чистой водой - РИА Новости, 23.01.2023
Минобороны начало возведение водовода для обеспечения Донбасса чистой водой
Минобороны России приступило к строительству нового водовода, который соединит Ростовскую область и Донбасс, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T05:17
2023-01-23T05:22
россия
донбасс
ростовская область
тимур иванов
общество
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Минобороны России приступило к строительству нового водовода, который соединит Ростовскую область и Донбасс, сообщили в ведомстве. "Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к строительству крупного водовода для обеспечения жителей Донбасса чистой питьевой водой. Новое гидротехническое сооружение пройдет по территории Ростовской области и Донецкой Народной Республики до канала Северский Донец — Донбасс", — уточнили в министерстве. Там добавили, что мощность водовода составит до 300 тысяч кубических метров воды в сутки. Это уже восьмой водовод, построенный силами Минобороны России для обеспечения водой жителей освобожденных территорий. Ранее военные строители возвели и запустили Черновский водовод под Дебальцево, в Волновахе, Ровеньках, Докучаевске, линию из Ханженковского водохранилища в канал Северский Донец и так далее. По информации ведомства, заместитель министра обороны Тимур Иванов в составе рабочей группы совместно с заместителем руководителя Федерального казначейства Эли Исаевым совершили облет на вертолете районов строительства объектов водовода на территории ДНР. Проектом предусмотрена прокладка двух нитей магистрального трубопровода по 200 километров каждая, сооружение насосных станций, электроподстанций и накопителей воды на 10 тысяч кубических метров. На объектах водовода уже задействовали 1600 военных строителей и около 800 единиц техники. Национальный центр управления обороной России осуществляет непрерывный круглосуточный мониторинг за строительством и контроль поставляемых на площадки материалов. В Минобороны добавили, что сейчас проводятся археологические раскопки и геологические работы, устройство траншей, укладка дорожных плит, доставка и отгрузка магистральных труб, срезка растительного слоя и устройство котлованов под резервуары.
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россия, донбасс, ростовская область, тимур иванов, общество
Россия, Донбасс, Ростовская область, Тимур Иванов, Общество
05:17 23.01.2023 (обновлено: 05:22 23.01.2023)
 
Минобороны начало возведение водовода для обеспечения Донбасса чистой водой

Минобороны начало возведение водовода, который соединит Ростовскую область и Донбасс

© Фото : Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым Строительство водовода
Строительство водовода - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Фото : Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Строительство водовода. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Минобороны России приступило к строительству нового водовода, который соединит Ростовскую область и Донбасс, сообщили в ведомстве.
"Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к строительству крупного водовода для обеспечения жителей Донбасса чистой питьевой водой. Новое гидротехническое сооружение пройдет по территории Ростовской области и Донецкой Народной Республики до канала Северский Донец — Донбасс", — уточнили в министерстве.
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Там добавили, что мощность водовода составит до 300 тысяч кубических метров воды в сутки.
Это уже восьмой водовод, построенный силами Минобороны России для обеспечения водой жителей освобожденных территорий. Ранее военные строители возвели и запустили Черновский водовод под Дебальцево, в Волновахе, Ровеньках, Докучаевске, линию из Ханженковского водохранилища в канал Северский Донец и так далее.
По информации ведомства, заместитель министра обороны Тимур Иванов в составе рабочей группы совместно с заместителем руководителя Федерального казначейства Эли Исаевым совершили облет на вертолете районов строительства объектов водовода на территории ДНР.
Проектом предусмотрена прокладка двух нитей магистрального трубопровода по 200 километров каждая, сооружение насосных станций, электроподстанций и накопителей воды на 10 тысяч кубических метров. На объектах водовода уже задействовали 1600 военных строителей и около 800 единиц техники. Национальный центр управления обороной России осуществляет непрерывный круглосуточный мониторинг за строительством и контроль поставляемых на площадки материалов.
В Минобороны добавили, что сейчас проводятся археологические раскопки и геологические работы, устройство траншей, укладка дорожных плит, доставка и отгрузка магистральных труб, срезка растительного слоя и устройство котлованов под резервуары.
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