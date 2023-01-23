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Эксперт объяснил поведение верблюда, убившего сторожа под Омском - РИА Новости, 23.01.2023
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Эксперт объяснил поведение верблюда, убившего сторожа под Омском
Эксперт объяснил поведение верблюда, убившего сторожа под Омском - РИА Новости, 23.01.2023
Эксперт объяснил поведение верблюда, убившего сторожа под Омском
Верблюд, смертельно ранивший сторожа в Омской области, скорее всего, самооборонялся в ответ на агрессию человека, который мог быть нетрезв, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:35
2023-01-23T16:26
происшествия
омская область
астраханская область
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ВОЛГОГРАД, 23 янв - РИА Новости. Верблюд, смертельно ранивший сторожа в Омской области, скорее всего, самооборонялся в ответ на агрессию человека, который мог быть нетрезв, сообщил РИА Новости главный зоотехник племенного верблюжьего хозяйства "Аксарайский" Астраханской области Марат Гайнуллин. Как сообщала омская прокуратура, 51-летний сторож охотничьей базы вблизи деревни Приозерка получил травмы, которые нанес ему обитающий там верблюд. Мужчина умер в больнице. По словам Гайнуллина, он внимательно посмотрел видео произошедшего и считает, что мужчина сам виноват в случившемся, потому что не соблюдал технику безопасности. "Мужчина сам подошел и ударил верблюда. Возможно, он был в нетрезвом виде. Верблюды пьяных не очень любят. Естественная реакция на агрессию - самооборона. Верблюд укусил его и придавил всем телом. Мог еще и растоптать, чего не сделал", - сказал Гайнуллин.
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омская область
астраханская область
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Кадры инцидента под Омском, где верблюд ударил сторожа
В Омской области сторожа охотничьей базы убил верблюд, областная прокуратура ведет проверку.
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происшествия, омская область, астраханская область
Происшествия, Омская область, Астраханская область
14:35 23.01.2023 (обновлено: 16:26 23.01.2023)
 
Эксперт объяснил поведение верблюда, убившего сторожа под Омском

Эксперт Гайнуллин: поведение верблюда, убившего сторожа под Омском, было самообороной

© Pixabay / Maryam62 Верблюд
Верблюд - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Pixabay / Maryam62
Верблюд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 23 янв - РИА Новости. Верблюд, смертельно ранивший сторожа в Омской области, скорее всего, самооборонялся в ответ на агрессию человека, который мог быть нетрезв, сообщил РИА Новости главный зоотехник племенного верблюжьего хозяйства "Аксарайский" Астраханской области Марат Гайнуллин.
Как сообщала омская прокуратура, 51-летний сторож охотничьей базы вблизи деревни Приозерка получил травмы, которые нанес ему обитающий там верблюд. Мужчина умер в больнице.
По словам Гайнуллина, он внимательно посмотрел видео произошедшего и считает, что мужчина сам виноват в случившемся, потому что не соблюдал технику безопасности.
"Мужчина сам подошел и ударил верблюда. Возможно, он был в нетрезвом виде. Верблюды пьяных не очень любят. Естественная реакция на агрессию - самооборона. Верблюд укусил его и придавил всем телом. Мог еще и растоптать, чего не сделал", - сказал Гайнуллин.
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