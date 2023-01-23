https://ria.ru/20230123/verblyud-1846793005.html

Эксперт объяснил поведение верблюда, убившего сторожа под Омском

Эксперт объяснил поведение верблюда, убившего сторожа под Омском - РИА Новости, 23.01.2023

Эксперт объяснил поведение верблюда, убившего сторожа под Омском

Верблюд, смертельно ранивший сторожа в Омской области, скорее всего, самооборонялся в ответ на агрессию человека, который мог быть нетрезв, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T14:35

2023-01-23T14:35

2023-01-23T16:26

происшествия

омская область

астраханская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768494455_0:81:1920:1161_1920x0_80_0_0_6d99ee5aaeb59e7e3977b2557160a24c.jpg

ВОЛГОГРАД, 23 янв - РИА Новости. Верблюд, смертельно ранивший сторожа в Омской области, скорее всего, самооборонялся в ответ на агрессию человека, который мог быть нетрезв, сообщил РИА Новости главный зоотехник племенного верблюжьего хозяйства "Аксарайский" Астраханской области Марат Гайнуллин. Как сообщала омская прокуратура, 51-летний сторож охотничьей базы вблизи деревни Приозерка получил травмы, которые нанес ему обитающий там верблюд. Мужчина умер в больнице. По словам Гайнуллина, он внимательно посмотрел видео произошедшего и считает, что мужчина сам виноват в случившемся, потому что не соблюдал технику безопасности. "Мужчина сам подошел и ударил верблюда. Возможно, он был в нетрезвом виде. Верблюды пьяных не очень любят. Естественная реакция на агрессию - самооборона. Верблюд укусил его и придавил всем телом. Мог еще и растоптать, чего не сделал", - сказал Гайнуллин.

https://ria.ru/20230121/spasateli-1846410510.html

омская область

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры инцидента под Омском, где верблюд ударил сторожа В Омской области сторожа охотничьей базы убил верблюд, областная прокуратура ведет проверку. 2023-01-23T14:35 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омская область, астраханская область