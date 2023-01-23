https://ria.ru/20230123/verblyud-1846735631.html

В Омской области верблюд убил сторожа охотничьей базы

В Омской области верблюд убил сторожа охотничьей базы - РИА Новости, 23.01.2023

В Омской области верблюд убил сторожа охотничьей базы

В Тюкалинском районе Омской области верблюд нанес сторожу охотничьей базы смертельные травмы, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T11:46

2023-01-23T11:46

2023-01-23T16:20

происшествия

омская область

тюкалинский район

россия

здоровье - общество

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ОМСК, 23 янв — РИА Новости. В Тюкалинском районе Омской области верблюд нанес сторожу охотничьей базы смертельные травмы, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. По информации ведомства, инцидент произошел 21 января на базе вблизи деревни Приозерка. Как следует из видео с места происшествия, верблюд повалил 51-летнего мужчину на землю и придавил. "В результате полученных повреждений мужчина скончался в медицинском учреждении", — сказали в прокуратуре.Областной главк Следственного комитета проводит проверку, прокуратура взяла ее на контроль. Надзорное ведомство оценит законность действий ответственных за обеспечение безопасности на территории базы и соблюдение требований законодательства по содержанию животных.По мнению главного зоотехника племенного верблюжьего хозяйства "Аксарайский" (Астраханская область) Марата Гайнуллина, погибший сам виноват в случившемся. Эксперт отметил, что мужчина ударил верблюда, к тому же он, вероятно, был пьян."Верблюды пьяных не очень любят. Естественная реакция на агрессию — самооборона. Верблюд укусил его и придавил всем телом. Мог еще и растоптать, чего не сделал", — сказал Гайнуллин.Директор "Аксарайского" Альфия Истелеева тоже считает, что сторож, скорее всего, спровоцировал животное. По ее словам, верблюды довольно безобидны и обычно сами не нападают, но зимой, во время брачного периода, самцов лучше не злить.

https://ria.ru/20230121/spasateli-1846410510.html

https://ria.ru/20230123/srok-1846725459.html

омская область

тюкалинский район

россия

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Кадры инцидента под Омском, где верблюд ударил сторожа В Омской области сторожа охотничьей базы убил верблюд, областная прокуратура ведет проверку. 2023-01-23T11:46 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, омская область, тюкалинский район, россия, здоровье - общество