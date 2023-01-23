Рейтинг@Mail.ru
В Омской области верблюд убил сторожа охотничьей базы - РИА Новости, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230123/verblyud-1846735631.html
В Омской области верблюд убил сторожа охотничьей базы
В Омской области верблюд убил сторожа охотничьей базы - РИА Новости, 23.01.2023
В Омской области верблюд убил сторожа охотничьей базы
В Тюкалинском районе Омской области верблюд нанес сторожу охотничьей базы смертельные травмы, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T11:46
2023-01-23T16:20
происшествия
омская область
тюкалинский район
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846781992_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a727f777e03eae35ce526a035f8d801d.jpg
ОМСК, 23 янв — РИА Новости. В Тюкалинском районе Омской области верблюд нанес сторожу охотничьей базы смертельные травмы, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. По информации ведомства, инцидент произошел 21 января на базе вблизи деревни Приозерка. Как следует из видео с места происшествия, верблюд повалил 51-летнего мужчину на землю и придавил. "В результате полученных повреждений мужчина скончался в медицинском учреждении", — сказали в прокуратуре.Областной главк Следственного комитета проводит проверку, прокуратура взяла ее на контроль. Надзорное ведомство оценит законность действий ответственных за обеспечение безопасности на территории базы и соблюдение требований законодательства по содержанию животных.По мнению главного зоотехника племенного верблюжьего хозяйства "Аксарайский" (Астраханская область) Марата Гайнуллина, погибший сам виноват в случившемся. Эксперт отметил, что мужчина ударил верблюда, к тому же он, вероятно, был пьян."Верблюды пьяных не очень любят. Естественная реакция на агрессию — самооборона. Верблюд укусил его и придавил всем телом. Мог еще и растоптать, чего не сделал", — сказал Гайнуллин.Директор "Аксарайского" Альфия Истелеева тоже считает, что сторож, скорее всего, спровоцировал животное. По ее словам, верблюды довольно безобидны и обычно сами не нападают, но зимой, во время брачного периода, самцов лучше не злить.
https://ria.ru/20230121/spasateli-1846410510.html
https://ria.ru/20230123/srok-1846725459.html
омская область
тюкалинский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры инцидента под Омском, где верблюд ударил сторожа
В Омской области сторожа охотничьей базы убил верблюд, областная прокуратура ведет проверку.
2023-01-23T11:46
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846781992_388:0:1828:1080_1920x0_80_0_0_e48e1a28cd3ade458e8b388a4cf66c7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омская область, тюкалинский район, россия, здоровье - общество
Происшествия, Омская область, Тюкалинский район, Россия, Здоровье - Общество
11:46 23.01.2023 (обновлено: 16:20 23.01.2023)
 
В Омской области верблюд убил сторожа охотничьей базы

Верблюд смертельно ранил сторожа охотничьей базы в Тюкалинском районе Омской области

Читать ria.ru в
ОМСК, 23 янв — РИА Новости. В Тюкалинском районе Омской области верблюд нанес сторожу охотничьей базы смертельные травмы, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
По информации ведомства, инцидент произошел 21 января на базе вблизи деревни Приозерка. Как следует из видео с места происшествия, верблюд повалил 51-летнего мужчину на землю и придавил.
"В результате полученных повреждений мужчина скончался в медицинском учреждении", — сказали в прокуратуре.
Областной главк Следственного комитета проводит проверку, прокуратура взяла ее на контроль. Надзорное ведомство оценит законность действий ответственных за обеспечение безопасности на территории базы и соблюдение требований законодательства по содержанию животных.
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 03:18
В МЧС рассказали, как выжить при встрече с диким животным
По мнению главного зоотехника племенного верблюжьего хозяйства "Аксарайский" (Астраханская область) Марата Гайнуллина, погибший сам виноват в случившемся. Эксперт отметил, что мужчина ударил верблюда, к тому же он, вероятно, был пьян.
"Верблюды пьяных не очень любят. Естественная реакция на агрессию — самооборона. Верблюд укусил его и придавил всем телом. Мог еще и растоптать, чего не сделал", — сказал Гайнуллин.
Директор "Аксарайского" Альфия Истелеева тоже считает, что сторож, скорее всего, спровоцировал животное. По ее словам, верблюды довольно безобидны и обычно сами не нападают, но зимой, во время брачного периода, самцов лучше не злить.
Оглашение приговора Кривякову Олегу Павловичу в Черемушкинском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 11:18
В Москве серийного убийцу кошек приговорили к колонии
 
ПроисшествияОмская областьТюкалинский районРоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала