https://ria.ru/20230123/verblyud-1846735631.html
В Омской области верблюд убил сторожа охотничьей базы
В Омской области верблюд убил сторожа охотничьей базы - РИА Новости, 23.01.2023
В Омской области верблюд убил сторожа охотничьей базы
В Тюкалинском районе Омской области верблюд нанес сторожу охотничьей базы смертельные травмы, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T11:46
2023-01-23T11:46
2023-01-23T16:20
происшествия
омская область
тюкалинский район
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здоровье - общество
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ОМСК, 23 янв — РИА Новости. В Тюкалинском районе Омской области верблюд нанес сторожу охотничьей базы смертельные травмы, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. По информации ведомства, инцидент произошел 21 января на базе вблизи деревни Приозерка. Как следует из видео с места происшествия, верблюд повалил 51-летнего мужчину на землю и придавил. "В результате полученных повреждений мужчина скончался в медицинском учреждении", — сказали в прокуратуре.Областной главк Следственного комитета проводит проверку, прокуратура взяла ее на контроль. Надзорное ведомство оценит законность действий ответственных за обеспечение безопасности на территории базы и соблюдение требований законодательства по содержанию животных.По мнению главного зоотехника племенного верблюжьего хозяйства "Аксарайский" (Астраханская область) Марата Гайнуллина, погибший сам виноват в случившемся. Эксперт отметил, что мужчина ударил верблюда, к тому же он, вероятно, был пьян."Верблюды пьяных не очень любят. Естественная реакция на агрессию — самооборона. Верблюд укусил его и придавил всем телом. Мог еще и растоптать, чего не сделал", — сказал Гайнуллин.Директор "Аксарайского" Альфия Истелеева тоже считает, что сторож, скорее всего, спровоцировал животное. По ее словам, верблюды довольно безобидны и обычно сами не нападают, но зимой, во время брачного периода, самцов лучше не злить.
https://ria.ru/20230121/spasateli-1846410510.html
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Кадры инцидента под Омском, где верблюд ударил сторожа
В Омской области сторожа охотничьей базы убил верблюд, областная прокуратура ведет проверку.
2023-01-23T11:46
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происшествия, омская область, тюкалинский район, россия, здоровье - общество
Происшествия, Омская область, Тюкалинский район, Россия, Здоровье - Общество
11:46 23.01.2023 (обновлено: 16:20 23.01.2023)
В Омской области верблюд убил сторожа охотничьей базы
Верблюд смертельно ранил сторожа охотничьей базы в Тюкалинском районе Омской области
ОМСК, 23 янв — РИА Новости.
В Тюкалинском районе Омской области верблюд нанес сторожу охотничьей базы смертельные травмы, рассказали
в пресс-службе региональной прокуратуры.
По информации ведомства, инцидент произошел 21 января на базе вблизи деревни Приозерка. Как следует из видео с места происшествия, верблюд повалил 51-летнего мужчину на землю и придавил.
"В результате полученных повреждений мужчина скончался в медицинском учреждении", — сказали в прокуратуре.
Областной главк Следственного комитета проводит проверку, прокуратура взяла ее на контроль. Надзорное ведомство оценит законность действий ответственных за обеспечение безопасности на территории базы и соблюдение требований законодательства по содержанию животных.
По мнению главного зоотехника племенного верблюжьего хозяйства "Аксарайский" (Астраханская область) Марата Гайнуллина, погибший сам виноват в случившемся. Эксперт отметил, что мужчина ударил верблюда, к тому же он, вероятно, был пьян.
"Верблюды пьяных не очень любят. Естественная реакция на агрессию — самооборона. Верблюд укусил его и придавил всем телом. Мог еще и растоптать, чего не сделал", — сказал Гайнуллин.
Директор "Аксарайского" Альфия Истелеева тоже считает, что сторож, скорее всего, спровоцировал животное. По ее словам, верблюды довольно безобидны и обычно сами не нападают, но зимой, во время брачного периода, самцов лучше не злить.