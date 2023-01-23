https://ria.ru/20230123/vengry-1846809076.html

Будапешт попросил помощи ЕС в ситуации с притеснением венгров в Закарпатье

Будапешт попросил помощи ЕС в ситуации с притеснением венгров в Закарпатье - РИА Новости, 23.01.2023

Будапешт попросил помощи ЕС в ситуации с притеснением венгров в Закарпатье

Венгрия на совете глав МИД попросила помощи стран ЕС в ситуации с притеснением венгерского меньшинства в Закарпатье, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T15:07

2023-01-23T15:07

2023-01-23T17:06

в мире

венгрия

евросоюз

петер сийярто

украина

будапешт

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БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. Венгрия на совете глав МИД попросила помощи стран ЕС в ситуации с притеснением венгерского меньшинства в Закарпатье, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Я попросил у коллег помощи в связи с ситуацией концентрированного и серьезного нападения на венгерское национальное меньшинство в западной части Украины. Директоров школ, педагогов, связанных с венгерским национальным меньшинством, неожиданно увольняют безо всякой причины", - сказал Сийярто.Глава венгерского МИД подчеркнул, что выступить против притеснений венгров должен весь Евросоюз, поскольку Венгрия является его полноправным членом, а обязанностью Брюсселя является защита общеевропейских правил, в том числе касательно национальных меньшинств."Мы рассчитывали, что в ходе переговоров о вступлении Украины в ЕС ситуация с национальными меньшинствами на Украине улучшится, это было бы логично, правильно и правомерно. Но этого не произошло, ситуация после декабрьского закона стала хуже", - сказал Сийярто.Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что школах в Закарпатской области Украины, где проживают множество этнических венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье и призвал местные власти прекратить "зверства" против венгров.Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал.В октябре власти города Мукачево в Закарпатской области Украины приняли решение о демонтаже венгерской символики - орла-турула, находящегося в замке "Паланок", и его замене на украинский трезубец. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что представителю посольства Украины выражен протест.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.

https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846807251.html

https://ria.ru/20230119/blokirovka-1846121616.html

https://ria.ru/20230120/zamechaniya-1846403743.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, евросоюз, петер сийярто, украина, будапешт