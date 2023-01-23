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Будапешт попросил помощи ЕС в ситуации с притеснением венгров в Закарпатье - РИА Новости, 23.01.2023
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Будапешт попросил помощи ЕС в ситуации с притеснением венгров в Закарпатье
Будапешт попросил помощи ЕС в ситуации с притеснением венгров в Закарпатье - РИА Новости, 23.01.2023
Будапешт попросил помощи ЕС в ситуации с притеснением венгров в Закарпатье
Венгрия на совете глав МИД попросила помощи стран ЕС в ситуации с притеснением венгерского меньшинства в Закарпатье, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:07
2023-01-23T17:06
в мире
венгрия
евросоюз
петер сийярто
украина
будапешт
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БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. Венгрия на совете глав МИД попросила помощи стран ЕС в ситуации с притеснением венгерского меньшинства в Закарпатье, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Я попросил у коллег помощи в связи с ситуацией концентрированного и серьезного нападения на венгерское национальное меньшинство в западной части Украины. Директоров школ, педагогов, связанных с венгерским национальным меньшинством, неожиданно увольняют безо всякой причины", - сказал Сийярто.Глава венгерского МИД подчеркнул, что выступить против притеснений венгров должен весь Евросоюз, поскольку Венгрия является его полноправным членом, а обязанностью Брюсселя является защита общеевропейских правил, в том числе касательно национальных меньшинств."Мы рассчитывали, что в ходе переговоров о вступлении Украины в ЕС ситуация с национальными меньшинствами на Украине улучшится, это было бы логично, правильно и правомерно. Но этого не произошло, ситуация после декабрьского закона стала хуже", - сказал Сийярто.Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что школах в Закарпатской области Украины, где проживают множество этнических венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье и призвал местные власти прекратить "зверства" против венгров.Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал.В октябре власти города Мукачево в Закарпатской области Украины приняли решение о демонтаже венгерской символики - орла-турула, находящегося в замке "Паланок", и его замене на украинский трезубец. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что представителю посольства Украины выражен протест.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.
https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846807251.html
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в мире, венгрия, евросоюз, петер сийярто, украина, будапешт
В мире, Венгрия, Евросоюз, Петер Сийярто, Украина, Будапешт
15:07 23.01.2023 (обновлено: 17:06 23.01.2023)
 
Будапешт попросил помощи ЕС в ситуации с притеснением венгров в Закарпатье

Сийярто: Будапешт попросил помощи ЕС в ситуации с притеснением венгров в Закарпатье

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. Венгрия на совете глав МИД попросила помощи стран ЕС в ситуации с притеснением венгерского меньшинства в Закарпатье, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Я попросил у коллег помощи в связи с ситуацией концентрированного и серьезного нападения на венгерское национальное меньшинство в западной части Украины. Директоров школ, педагогов, связанных с венгерским национальным меньшинством, неожиданно увольняют безо всякой причины", - сказал Сийярто.
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 15:03
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Глава венгерского МИД подчеркнул, что выступить против притеснений венгров должен весь Евросоюз, поскольку Венгрия является его полноправным членом, а обязанностью Брюсселя является защита общеевропейских правил, в том числе касательно национальных меньшинств.
"Мы рассчитывали, что в ходе переговоров о вступлении Украины в ЕС ситуация с национальными меньшинствами на Украине улучшится, это было бы логично, правильно и правомерно. Но этого не произошло, ситуация после декабрьского закона стала хуже", - сказал Сийярто.
Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что школах в Закарпатской области Украины, где проживают множество этнических венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье и призвал местные власти прекратить "зверства" против венгров.
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Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал.
В октябре власти города Мукачево в Закарпатской области Украины приняли решение о демонтаже венгерской символики - орла-турула, находящегося в замке "Паланок", и его замене на украинский трезубец. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что представителю посольства Украины выражен протест.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.
Президент Венгрии Каталин Новак - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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